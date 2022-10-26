Theo đơn tố cáo, năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Cô từng viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi thắng giải. Đến khi giành vương miện, Thùy Tiên quỵt tiền nợ. Đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà ra một quán cà phê ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy vay nợ. Tại đây, Thùy Tiên đã xé giấy vay nợ.

Theo thông tin từ báo Công Lý, mới đây, đại diện pháp lý của bà Đặng Thùy Trang cho biết đã gửi đơn kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền.

Bà Trang trao đổi thêm các thành viên trong gia đình cũng trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng. Nhiều fan của Thùy Tiên đã tấn công gia đình bà Trang trên các nền tảng mạng xã hội. Và tháng 9/2022, phía Thùy Tiên đã sử dụng hình ảnh, thông tin trên trang cá nhân của cô lên báo chí và mạng xã hội với mục đích PR và truyền thông bẩn. Bà Trang cho rằng, đây là hành vi nhằm mục đích vu khống, làm ảnh hưởng đến công việc, tinh thần, uy tín và danh dự của cô.

Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Bà Trang nói qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm.

Đồng thời, bà Trang nói luật sư gửi đơn đề nghị xử phạt lên Sở Thông tin Truyền thông vì cho rằng người đẹp sinh năm 1998 đã đưa thông tin không chính xác, vu khống mình trên truyền thông báo chí.

Bà Đặng Thùy Trang kiện Thùy Tiên ra TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) - Ảnh: Internet

Vụ việc Nguyễn Thúc Thùy Tiên vướng vào scandal quỵt nợ 1,5 tỷ đồng của bà Đặng Thùy Trang gây ồn ào nhiều năm qua. Thời điểm ấy, Thùy Tiên phải mở họp báo giải thích. Cô đưa theo luật sư để giúp trình bày vấn đề cụ thể trước các phóng viên.

Theo lời giải thích của Thùy Tiên, cô bị bà Đặng Thùy Trang lừa ký và in vân tay vào giấy nợ, khoản tiền này được cho là dùng để hỗ trợ cô trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Tuy nhiên, Thùy Tiên khẳng định cô chưa từng nhận được bất kỳ khoản tiền nào, hay sự giúp đỡ nào từ phía bà Đặng Thùy Trang, dù đã ký vào giấy vay nợ.

"Lý do có tờ giấy đó, tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra, tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí" - cô trả lời báo chí trong buổi họp báo ngày 7/5/2019.

Luật sư của Thùy Tiên cũng khẳng định không tồn tại hành động nhận tiền hay hỗ trợ tiền bạc giữa hai bên.

Luật sư Trần Bá Học (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: 'Việc Thùy Tiên nói chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Trang chỉ là phát ngôn bằng miệng, không có tài liệu nào chứng minh' - Ảnh: Internet

Trao đổi với Zingnews về vụ kiện cáo giữa bà Trang và Hoa hậu Thùy Tiên, luật sư Trần Bá Học (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, việc bà Trang giữ giấy vay nợ bản gốc, trong đó có chữ ký, dấu vân tay của Thùy Tiên và ghi rõ “đã nhận đủ” là chứng cứ trực tiếp, có lợi cho bà Trang tại tòa.

“Rõ ràng Thùy Tiên gặp bất lợi trong vụ kiện lần này vì cô ấy đã thừa nhận có ký tên vào giấy vay nợ. Việc Thùy Tiên nói chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Trang chỉ là phát ngôn bằng miệng, không có tài liệu nào chứng minh. Ví dụ, Thùy Tiên phải có file ghi âm với bà Trang hoặc có người làm chứng là không nhận số tiền 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đó cũng là chứng cứ tham khảo, còn chứng cứ trực tiếp là giấy vay nợ mà bà Trang đang giữ” - luật sư cho hay.

Theo luật sư Trần Bá Học, khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên phải chứng minh việc cô không nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng. Khi đó, người đẹp mới được tuyên thắng kiện.

Luật sư Nguyễn Tiến Hải Dương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nêu quan điểm rằng, hợp đồng vay giữa bà Trang và Hoa hậu Thùy Tiên có thể là một “hợp đồng giả cách” nhằm phục vụ cho một thỏa thuận khác phía sau.

Theo luật sư Dương, có hai yếu tố dẫn đến giả thuyết này: Thứ nhất, giao dịch 1,5 tỷ đồng là không nhỏ, thông thường người ta sẽ chuyển khoản chứ không đưa tiền mặt; thứ hai cụm từ “đã nhận đủ” bên dưới chữ ký của Thùy Tiên khá “hời hợt” cho một khoản vay khá lớn như vậy. Bên cho vay thường sẽ yêu cầu bên vay ghi rõ đã nhận đủ bao nhiêu tiền và vào ngày nào. Tại tòa, nếu Thùy Tiên chứng minh được rằng hợp đồng vay tiền kể trên là giao dịch giả tạo thì tòa có thể tuyên hợp đồng vay vô hiệu.

“Ngoài ra, luật sư của Thùy Tiên có thể khai thác cụm từ “đã nhận đủ”. Đây là cụm từ chưa rõ ý, chưa thể hiện được rằng đã nhận đủ điều gì. Phía Thùy Tiên có thể lập luận rằng đã nhận đủ hợp đồng, chứ không phải nhận tiền” - luật sư Dương nói với Zing.

Trong trường hợp bà Trang thắng kiện, do thời hạn trả nợ là 1 năm, đến nay đã quá hạn, người này có thể yêu cầu thêm lãi chậm trả theo quy định của pháp luật.