Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo khẳng định việc khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự là điều bình thường. Hành động này được đánh giá là văn minh và tôn trọng pháp luật thay vì các hành vi như đe dọa, hay nói xấu để đòi tiền.

Theo Zing News, sáng ngày 25/10, đại diện pháp lý của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên - luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đã có phát ngôn chính thức về vấn đề thân chủ bị phía chị gái của Đặng Thu Thảo đâm đơn kiện.

Tuy vậy, đại diện pháp lý của Thùy Tiên cho biết, Đặng Thùy Trang đã khởi kiện thân chủ của mình về vấn đề "tranh chấp hợp đồng vay nhưng lại cố tình "đổi trắng thay đen" thành khởi kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 về hành vi vu khống và bịa đặt.

"Việc thông tin sai lệch về nội dung kiện nhằm mục đích gì chưa rõ, nhưng điều này sẽ gây hiểu nhầm cho Thùy Tiên. Hơn nữa, theo các tài liệu bà Trang đưa ra thì không có tài liệu gì thể hiện Tiên vay nợ của Trang và thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Trang. Do đó, việc khởi kiện của bà Trang đối với Tiên là không có cơ sở." - luật sư Phương Thảo cho hay.

Bên cạnh đó, đại diện pháp lý cũng tiết lộ Thùy Tiên đồng thời đã khởi kiện Đặng Thùy Trang với cùng hành vi trên tại TAND quận Gò Vấp. Hiện vụ việc đang trong quá trình được giải quyết.

Biên bản 'giấy nợ' được Đặng Thùy Trang đưa ra làm bằng chứng - Ảnh: Internet

Được biết, vụ scandal "xé giấy nợ" và quỵt 1,5 tỷ đồng từ Đặng Thùy Trang của Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ồn ào trong suốt nhiều năm, qua. Vào năm 2019, nàng hậu từng mở họp báo và cho biết cô bị chị gái của Đặng Thu Thảo lừa ký và in vân tay vào giấy nợ. Cô khẳng định chưa từng nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ bà Trang dù đã ký vào giấy vay nợ.

"Lý do có tờ giấy đó, tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra, tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí." - Thùy Tiên trả lời trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 7/5/2019.