Người vu khống Hoa hậu Thùy Tiên bán dâm bị Sở TT&TT TP.HCM mời đến làm việc

Hậu trường 21/10/2022 16:38

Một trong hai người vu khống Hoa hậu Thùy Tiên liên quan đến đường dây bán dâm 15.000 USD đã được Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời đến làm việc.

Theo Zing News, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, ông Nguyễn Đức Thọ cho biết vào ngày 20/10 vừa qua, Sở đã có văn bản trả lời về vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải những thông tin vô căn cứ là ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín và hình ảnh của cô.

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Thùy Tiên tố cáo hai chủ tài khoản Facebook Đặng Thùy Trang và Donald Nguyễn vu khống cô bán dâm - Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Đức Thọ cho hay, sau khi nhận được đơn tố cáo từ Thùy Tiên vào ngày 27/9 vừa qua, Sở đã mời chủ tài khoản Đặng Thùy Trang đến để làm việc. Tại cơ quan chức năng, Đặng Thùy Trang khẳng định những bài viết được đăng trên trang cá nhân vào hai ngày 7/9 và 9/9 không liên quan đến Thùy Tiên, riêng bài viết vào ngày 9/9 thì có nêu tên nàng hậu vì dẫn theo một bài báo.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, Sở không có thẩm quyền xử lý vụ việc theo đơn tố cáo của Thùy Tiên đối với chủ sở hữu Đặng Thùy Trang vì người này có địa chỉ thường trú ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ và hiện cư trú tại Lâm Đồng.

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Riêng trường hợp của chủ tài khoản Donald Nguyễn, Sở TT&TT TP.HCM đã xác nhận là Nguyễn Thế Trọng, trú tại quận 4, TP.HCM. Tuy vậy, khi tiến hành liên lạc với cá nhân này qua số điện thoại mà phía Hoa hậu Thùy Tiên cung cấp thì lại không nhận được bất cứ phản hồi nào. Vì lý do này, Sở TT&TT TP.HCM sẽ tiếp tục xác minh thông tin về chủ sở hữu tài khoản này bằng cách phối hợp với cơ quan chức năng.

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