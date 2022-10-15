10 ngày cuối nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn giữ vững phong độ 'đốn gục' netizen với đường cong 'như đường đua'

Hậu trường 15/10/2022 20:32

Hình ảnh mới nhất của Thùy Tiên khiến người hâm mộ phải trầm trồ với nhan sắc "bùng nổ" cùng thân hình ngày càng quyến rũ.

Trong những ngày gần đây, Thùy Tiên đang có mặt tại Indonesia để đồng hành cùng các thí sinh Miss Grand International 2022 trong vai trò đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Đồng hành cùng cuộc thi trong suốt thời gian qua, Thùy Tiên luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt khán giả trong và ngoài nước bởi những màn trình diễn đặc sắc và ghi điểm với những thiết kế vô cùng sang trọng và lộng lẫy.

10 ngày cuối nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn giữ vững phong độ 'đốn gục' netizen với đường cong 'như đường đua' - Ảnh 1
Thuỳ Tiên quyến rũ trong hình ảnh mới nhất.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thùy Tiên vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất của cô thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nàng hậu chia sẻ: "10 days left til the day i meet my successor" (Tạm dịch: Còn 10 ngày nữa là đến ngày tôi gặp người kế nhiệm của mình). 

10 ngày cuối nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn giữ vững phong độ 'đốn gục' netizen với đường cong 'như đường đua' - Ảnh 2
Những thiết kế cắt xẻ, giúp tôn lên thế mạnh đường cong cơ thể của Thùy Tiên.

Trong thiết kế lần này, Thùy Tiên chọn diện đầm dạ hội lung linh bó sát, nổi bật. Mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn giữ phong độ của một "Miss Cut-out" với những đường cắt xẻ táo bạo, đã giúp tôn lên từng đường nét quyến rũ của Thùy Tiên trong vóc dáng "vạn người mê". Phần áo được thiết kế theo kiểu dáng crop-top, giúp tôn lên vòng 1 nở nang và vòng eo thon gọn. 

10 ngày cuối nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn giữ vững phong độ 'đốn gục' netizen với đường cong 'như đường đua' - Ảnh 3
Đường cong quyến rũ được phô diễn hết cỡ trong những thiết kế "hở" táo bạo.

Sở hữu thân hình "đồng hồ cát" nàng hậu trở nên vô cùng hút mắt trước những thiết kế "nửa hở - nửa kín". Nhờ tận dụng lợi thế về đường cong cơ thể, Thùy Tiên rất biết cách phát huy điểm mạnh của mình trong lần diện trang phục lần này.

10 ngày cuối nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn giữ vững phong độ 'đốn gục' netizen với đường cong 'như đường đua' - Ảnh 4
Son màu nude quyến rũ tôn lên đôi môi gợi cảm của nàng hậu.

Đương kim Miss Grand International chọn layout makeup nhẹ nhàng, trong trẻo. Đồng thời, nước da sáng mịn được chăm sóc kĩ lưỡng từ đầu tới chân cũng giúp người đẹp trở nên thu hút hơn trong thiết kế lấp lánh này. Kết hợp cùng kiểu tóc đuôi ngựa thấp, Thùy Tiên trông trở nên lộng lẫy, quý phái hơn bao giờ hết.

10 ngày cuối nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn giữ vững phong độ 'đốn gục' netizen với đường cong 'như đường đua' - Ảnh 5
Thùy Tiên đang bước vào những ngày cuối nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế của mình.

Hiện tại, Miss Grand International 2022 đang đi những chặng đường cuối cùng để có thể tìm ra người kế nhiệm Thuỳ Tiên vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/10 sắp tới. Với cương vị là đương kim hoa hậu, người đẹp luôn chăm chỉ làm việc và miệt mài cùng BTC tìm ra chủ nhân xứng đáng với chiếc vương miện Miss Grand International năm nay.

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