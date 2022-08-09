Nhìn hình ảnh giản dị, dễ thương khi được fan tổ chức sinh nhật bất ngờ, có ai nghĩ đây là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế không chứ!
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Mặc dù ngày 12/8 mới là sinh nhật Thùy Tiên nhưng mới đây các bạn FC đã đến tận nhà chúc mừng sớm. Trong nhóm người hâm mộ của Thùy Tiên đã đăng tải hình ảnh mà các fan và admin tổ chức sinh nhật cho nàng hậu.
Đúng với tính cách hài hước của Thùy Tiên, cách chúc mừng sinh nhật của FC cũng "lầy lội" không kém khiến ai nấy cũng phải bật cười.
Vẫn như phong cách thường ngày, Thùy Tiên vẫn bị các fan quậy đục nước. Không những vậy, style đón sinh nhật của Thùy Tiên cũng khiến người hâm mộ chú ý. Được biết, admin FC của Thùy Tiên cùng một số người hâm mộ đến tổ chức sinh nhật sớm cho Thùy Tiên vào lúc 12 giờ đêm nên nàng hậu vẫn để mặt mộc và vẫn đang diện đồ ngủ, phía chân thì mang đôi dép lê trông cực kỳ giản dị và dễ thương. Không chỉ vậy, bộ đồ giản dị xuất hiện thêm dải sash đầy tự hào - sash Miss Grand International.
Độ hài hước của FC Thùy Tiên luôn khiến khán giả phải "chào thua". Còn nhớ, cách đây không lâu, khi nàng hậu vừa kết thúc chuyến công tác tại các nước châu Âu, khi vừa đến sân bay đã được fan "cầu hôn" bằng chiếc nhẫn kim cương thuộc hàng "khủng" khiến Thùy Tiên cũng như mọi người phải bật cười thích thú. Nàng hậu còn đăng hẳn lên story cá nhân về món quà đặc biệt này.
Mặc dù group FC của Thùy Tiên chỉ mới được thành lập vào tháng 7/2021 nhưng đến nay đã thu hút được 73,791 thành viên. Có thể thấy, Thùy Tiên là một trong những nàng hậu luôn nhận được yêu mến của khán giả và có sức hút đặc biệt.