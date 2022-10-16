Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil mới đây đã tiết lộ số tài sản khủng của Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên.

Kể từ khi Thùy Tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, mối quan hệ của người đẹp và chủ tịch Miss Grand International vô cùng thân thiết và là đề tài được nhiều người quan tâm. Trong suốt thời gian qua, Thùy Tiên luôn nhận được lời khen từ phía ông Nawat Itsaragrisil vì thái độ chuyên nghiệp, nhiệt huyết của mình.

Thùy Tiên luôn nhận được lời khen từ phía ông Nawat Itsaragrisil vì thái độ chuyên nghiệp, nhiệt huyết của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, trong sự kiện Jakarata Gala Night, ông Nawat Itsaragrisil đã khiến khán giả thích thú khi tiết lộ số tài sản khủng mà Thùy Tiên tích góp được kể từ khi đăng quang MGI.

“Tôi hi vọng Hoa hậu mới sẽ có trải nghiệm như con gái của Dì đây. Tiên rất hạnh phúc khi làm việc cùng chúng tôi. Tiên giàu lắm nha. Tiên làm đại diện cho rất nhiều nhãn hàng, điện thoại, laptop,... tất cả mọi thứ. Tại sao vậy con gái? Tiên đã có nhà mới, Tiên sẽ có cái nhà thứ 2 cuối năm nay, xe mới nữa. Giàu lắm!" - ông Nawat Itsaragrisil nói.

Chủ tịch Miss Grand International tiết lộ và thu nhập của Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Sau đó, chủ tịch Miss Grand International còn tiến tới chỗ của Thùy Tiên và hỏi lại: "Có đúng không con gái?". Ông còn hài hước nói thêm khiến mọi người được dịp cười nghiêng ngả: "Không phải sợ. Không ai mượn tiền con đâu, con gái".

Được biết, đây không phải là lần đầu mà chủ tịch Miss Grand International tiết lộ và thu nhập của Thùy Tiên. Trước đó, ông Nawat Itsaragrisil từng chia sẻ rằng Thùy Tiên đã kiếm về ít nhất 2-3 triệu USD (tương đương với 48-72 tỷ đồng chỉ tính riêng tiền mặt. Vào hồi tháng 3, ông cũng từng cho biết thu nhập của Thùy Tiên sau 3 tháng đăng quang là 100 triệu Baht (khoảng 61 tỷ đồng).

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