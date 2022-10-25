Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã sải những bước chân cuối cùng trên hành trình lan tỏa tình thương và hòa bình đến toàn thế giới.
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Chung kết của cuộc thi Miss Grand International 2022 hiện đang được diễn ra tại Indonesia dưới sự mong đợi của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Trước khi công bố Top 5 chung cuộc, đương kim Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có màn final walk của mình.
Trên sân khấu Miss Grand International 2022, Thùy Tiên đã bày tỏ cảm xúc của mình về thời gian nhiệm kỳ vừa qua. Cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình cảm, tạo động lực thúc đẩy và đồng hành cùng cô trong suốt thời gian này.
Khi phát biểu, Hoa hậu Thùy Tiên đã cảm động đến mức rơi nước mắt, tuy nhiên người đẹp vẫn lấy lại bình tĩnh để hô vang lời kết: "Tôi là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, đến từ Việt Nam".
Trước đó, đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã không được gọi tên vào Top 10 chung cuộc mà chỉ dừng chân ở Top 20. Cô còn nhận được hai giải phụ là Country's Power of The Year và National Costume.
Việc Đoàn Thiên Ân không lọt vào Top 10 gây ra nhiều tiếc nuối cho cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam. Tuy nhiên, sự nỗ lực của người đẹp gốc Long An đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.