Chung kết của cuộc thi Miss Grand International 2022 hiện đang được diễn ra tại Indonesia dưới sự mong đợi của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Trước khi công bố Top 5 chung cuộc, đương kim Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có màn final walk của mình.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Trên sân khấu Miss Grand International 2022, Thùy Tiên đã bày tỏ cảm xúc của mình về thời gian nhiệm kỳ vừa qua. Cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình cảm, tạo động lực thúc đẩy và đồng hành cùng cô trong suốt thời gian này.