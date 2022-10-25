Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên xúc động nghẹn ngào trong final walk, kết thúc một nhiệm kỳ 'làm nên lịch sử'

Hậu trường 25/10/2022 21:39

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã sải những bước chân cuối cùng trên hành trình lan tỏa tình thương và hòa bình đến toàn thế giới.

Chung kết của cuộc thi Miss Grand International 2022 hiện đang được diễn ra tại Indonesia dưới sự mong đợi của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Trước khi công bố Top 5 chung cuộc, đương kim Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có màn final walk của mình.

thuy tien 1
Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Trên sân khấu Miss Grand International 2022, Thùy Tiên đã bày tỏ cảm xúc của mình về thời gian nhiệm kỳ vừa qua. Cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình cảm, tạo động lực thúc đẩy và đồng hành cùng cô trong suốt thời gian này.

thuy tien 2

Khi phát biểu, Hoa hậu Thùy Tiên đã cảm động đến mức rơi nước mắt, tuy nhiên người đẹp vẫn lấy lại bình tĩnh để hô vang lời kết: "Tôi là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, đến từ Việt Nam".

thuy tien 3
Cô rơi nước mắt trong khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ - Ảnh: Chụp màn hình
thuy tien 4
Chủ tịch Nawat Itsaragrisil lấy lại vương miện đăng quang của Thùy Tiên để trao lại cho người kế nhiệm - Ảnh: Chụp màn hình

 thuy tien 5

Trước đó, đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã không được gọi tên vào Top 10 chung cuộc mà chỉ dừng chân ở Top 20. Cô còn nhận được hai giải phụ là Country's Power of The Year và National Costume.

thuy tien 6
Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20 chung cuộc - Ảnh: Chụp màn hình

Việc Đoàn Thiên Ân không lọt vào Top 10 gây ra nhiều tiếc nuối cho cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam. Tuy nhiên, sự nỗ lực của người đẹp gốc Long An đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Phó Chủ tịch Miss Grand International viết tâm thư gửi Thùy Tiên, khẳng định người đẹp đã 'làm nên lịch sử'

Phó Chủ tịch Miss Grand International viết tâm thư gửi Thùy Tiên, khẳng định người đẹp đã 'làm nên lịch sử'

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ phải trao lại chiếc vương miện của mình cho người kế nhiệm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên Thùy Tiên Miss Grand International 2022

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh