Phó Chủ tịch Miss Grand International viết tâm thư gửi Thùy Tiên, khẳng định người đẹp đã 'làm nên lịch sử'

Hậu trường 25/10/2022 17:21

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ phải trao lại chiếc vương miện của mình cho người kế nhiệm.

Chung kết Miss Grand International 2022 sẽ được diễn ra vào tối nay, ngày 25/10 tại Indonesia. Điều này cũng đồng nghĩa là chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ có màn "final walk", kết thúc 1 năm nhiệm kỳ của mình và trao lại chiếc vương miện của mình cho người kế nhiệm.

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Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sắp kết thúc nhiệm kỳ của mình - Ảnh: Internet

Trước thềm đêm chung kết, Phó Chủ tịch Miss Grand International (MGI) - bà Teresa đã viết một bức thư vô cùng xúc động dành tặng riêng cho đương kiêm Hoa hậu. Theo đó, bà Teresa đề cao sự cống hiến của Thùy Tiên trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, bà cũng khẳng định rằng Thùy Tiên mãi luôn là "con gái" của bà, mãi luôn là một thành viên của đại gia đình Miss Grand International.

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Tâm thư Phó Chủ tịch Miss Grand International gửi cho Thùy Tiên - Ảnh: WPressOfficial

"Mẹ biết luôn có điều gì đó đặc biệt ở con, và con đã chứng minh mình là một 'nàng tiên' thực sự trong suốt hành trình đương nhiệm Miss Grand International 2021, và hoa hậu đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam cho đất nước Việt Nam." - bà Teresa viết.

Theo Phó Chủ tịch Miss Grand International, nhiệm kỳ của Thùy Tiên là một trong những điều tuyệt nhất của lịch sử cuộc thi này, cô liên tiếp lập nên các tiêu chuẩn và kỷ lục mới. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1998 cũng được khen vì đã sử dụng danh hiệu của mình một cách xuất sắc, tạo ea huyền thoại của riêng mình.

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"Với tư cách là Phó Chủ tịch, cảm ơn con vì đã gìn giữ vương miện Miss Grand International một cách tuyệt vời trong suốt nhiệm kỳ của mình và để lại những kỷ niệm đáng nhớ về sau.

Với tư cách là một người mẹ, con đã khiến mẹ trở nên tự hào và rất hạnh phúc khi thấy thành công của con, nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ từ tất cả những người hâm mộ của con, trở thành nguồn cảm hứng và hình mẫu cho mọi người.

Tối nay con sẽ chuyển giao trọng trách của mình cho hoa hậu kế nhiệm, và đừng bao giờ quên rằng con sẽ luôn là một phần của đại gia đình Miss Grand International. Mẹ dành cho con lời chúc tốt đẹp nhất của mẹ, chúc con nhận được nhiều ơn lành, thành công trong mỗi dự định tương lai.

Thái Lan sẽ luôn là nhà của con nha, Nong Tiên. Hãy tiếp tục tỏa sáng, nữ hoàng của chúng ta. Luôn yêu thương con, mẹ Teresa của con!" - Chia sẻ của Phó Chủ tịch Miss Grand International.

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Á hậu 3 và Á hậu 4 của Miss Grand International 2021 cũng gửi nhiều lời chúc đến Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Bên cạnh bà Teresa, Á hậu 4 người Nam Phi Jeanè Van Dam và Á hậu 3 người Puerto Rico Vivianie Diaz-Arroyo cũng chúc mừng Thùy Tiên vì một nhiệm kỳ đáng tự hào của cô. Riêng Jeanè Van Dam còn khẳng định thành công của Thùy Tiên sẽ gây ra nhiều "áp lực" cho người kế nhiệm.

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