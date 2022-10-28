BTC Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 khẳng định chuyện cuộc thi bị hủy tài trợ là 'KHÔNG CÓ THẬT'

Hậu trường 28/10/2022 16:18

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, đơn vị đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 cho biết chưa từng bàn bạc chuyện tài trợ với thương hiệu Vietravel Airlines.

Theo Zing News, trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, bà Phạm Kim Dung đã đưa ra phản hồi sau thông tin Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam - Vietravel Airlines - tuyên bố hủy tài trợ cho Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam.

hoa hau hoa binh quoc te 1
Phạm Kim Dung khẳng định chưa từng bàn chuyện hợp tác với Vietravel Airlines trong khuôn khổ Miss Grand International 2023 - Ảnh: Internet

Cụ thể, bà Phạm Kim Dung khẳng định chưa từng bàn chuyện hợp tác với Vietravel Airlines trong khuôn khổ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023: "Chúng tôi chưa từng ký kết hoặc gửi hồ sơ đến Vietravel Airlines về việc mời tài trợ cho cuộc thi Miss Grand International diễn ra vào năm sau. Hai bên cũng chưa họp hành hay có động thái liên quan".

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc thì phía BTC đã liên hệ với phía Vietravel Airlines để xử lý vấn đề này. Sau đó, phía Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam đã tiến hành chỉnh sửa lại bài đăng trên fanpage trước đó.

hoa hau hoa binh quoc te 2
Vietravel Airlines sửa lại bài đăng của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tối ngày 27/10 vừa qua, hãng hàng không Vietravel Airlines bất ngờ đăng tải lên trang chính thức của mình một bài viết với nội dung ủng hộ Đoàn Thiên Ân sau khi cô bị chính chủ tịch của Miss Grand International nhận xét không hay về ngoại hình của mình.

hoa hau hoa binh quoc te 3

"Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân là điển hình cho người phụ nữ Việt Nam hiện đại và kiêu hãnh, dám nghĩ, dám làm, tự tin với tri thức và đạo đức. Mỗi người phụ nữ được sinh ra đều là một bông hoa rực rỡ, sở hữu sự riêng biệt về ngoại hình. Và dù nó có hoàn hảo hay không, phụ nữ xứng đáng và cần được tôn trọng, yêu thương." - trích bài đăng trên fanpage của Vietravel Airlines. Thương hiệu này đồng thời tuyên bố sẽ hủy việc tài trợ và cũng sẽ không đồng hành với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam kêu gọi 'tin tưởng' ông Nawat Itsaragrisil, khẳng định Thiên Ân bị loại là do 'thiếu may mắn'

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam kêu gọi 'tin tưởng' ông Nawat Itsaragrisil, khẳng định Thiên Ân bị loại là do 'thiếu may mắn'

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, bà Phạm Kim Dung cho rằng khán giả Việt không nên có những hành động thiếu bình tĩnh dành cho ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu Miss Grand International.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Hoa bình Quốc tế 2023 Hoa hậu Hòa bình Phạm Kim Dung

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh