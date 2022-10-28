BTC Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 khẳng định chuyện cuộc thi bị hủy tài trợ là 'KHÔNG CÓ THẬT'

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, đơn vị đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 cho biết chưa từng bàn bạc chuyện tài trợ với thương hiệu Vietravel Airlines.

Theo Zing News, trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, bà Phạm Kim Dung đã đưa ra phản hồi sau thông tin Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam - Vietravel Airlines - tuyên bố hủy tài trợ cho Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam.



Phạm Kim Dung khẳng định chưa từng bàn chuyện hợp tác với Vietravel Airlines trong khuôn khổ Miss Grand International 2023 - Ảnh: Internet

Cụ thể, bà Phạm Kim Dung khẳng định chưa từng bàn chuyện hợp tác với Vietravel Airlines trong khuôn khổ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023: "Chúng tôi chưa từng ký kết hoặc gửi hồ sơ đến Vietravel Airlines về việc mời tài trợ cho cuộc thi Miss Grand International diễn ra vào năm sau. Hai bên cũng chưa họp hành hay có động thái liên quan".

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc thì phía BTC đã liên hệ với phía Vietravel Airlines để xử lý vấn đề này. Sau đó, phía Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam đã tiến hành chỉnh sửa lại bài đăng trên fanpage trước đó.

Vietravel Airlines sửa lại bài đăng của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tối ngày 27/10 vừa qua, hãng hàng không Vietravel Airlines bất ngờ đăng tải lên trang chính thức của mình một bài viết với nội dung ủng hộ Đoàn Thiên Ân sau khi cô bị chính chủ tịch của Miss Grand International nhận xét không hay về ngoại hình của mình.

"Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân là điển hình cho người phụ nữ Việt Nam hiện đại và kiêu hãnh, dám nghĩ, dám làm, tự tin với tri thức và đạo đức. Mỗi người phụ nữ được sinh ra đều là một bông hoa rực rỡ, sở hữu sự riêng biệt về ngoại hình. Và dù nó có hoàn hảo hay không, phụ nữ xứng đáng và cần được tôn trọng, yêu thương." - trích bài đăng trên fanpage của Vietravel Airlines. Thương hiệu này đồng thời tuyên bố sẽ hủy việc tài trợ và cũng sẽ không đồng hành với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam kêu gọi 'tin tưởng' ông Nawat Itsaragrisil, khẳng định Thiên Ân bị loại là do 'thiếu may mắn' Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, bà Phạm Kim Dung cho rằng khán giả Việt không nên có những hành động thiếu bình tĩnh dành cho ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu Miss Grand International.

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