Người đẹp Brazil trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Hậu trường 25/10/2022 23:00

Ngôi vị cao nhất của Miss Grand International 2022 đã tìm được chủ nhân, đó chính là người đẹp đến từ Brazil - Isabella Menin.

Chung kết Miss Grand International 2022 đã được diễn ra vào tối ngày 25/10 tại Indonesia dưới sự theo dõi của hàng triệu người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới. Chiếc vương miện cao nhất của cuộc thi cũng đã tìm ra được chủ nhân của nó.

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Người đẹp Isabella Menin đến từ Brazil trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - Ảnh: Chụp màn hình
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Isabella Menin được Thùy Tiên trao vương miện đăng quang - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, người đẹp Isabella Menin đến từ Brazil đã trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Cô đã xuất sắc vượt qua 67 thí sinh khác và đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand International 2022.

Tại vòng thi ứng xử, Isabella Menin đã trả lời câu hỏi của mình một cách trôi chảy bằng tiếng Anh. Cô cho rằng, mọi nỗi đau trên thế giới này chỉ có thể vượt qua bằng sự thấu hiểu.

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Top 5 chung cuộc gồm Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Brazil và Cộng hòa Czech - Ảnh: Chụp màn hình
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Trước đó, Isabella Menin đã được chuyên trang Global Beauties chọn là gương mặt sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu năm nay - Ảnh: Chụp màn hình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, người đẹp đến từ Brazil cũng đã được chuyên trang Global Beauties chọn là gương mặt sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu năm nay.

Ngoài hoa hậu, các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Thái Lan (Á hậu 1), Indonesia (Á hậu 2), Venezuela (Á hậu 3) và Cộng hòa Czech (Á hậu 4). Riêng ngôi vị Á hậu 5 thì được trao cho 5 người đẹp còn lại của top 10, gồm Campuchia, Mauritius, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Colombia.

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