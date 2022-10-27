Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam kêu gọi 'tin tưởng' ông Nawat Itsaragrisil, khẳng định Thiên Ân bị loại là do 'thiếu may mắn'

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, bà Phạm Kim Dung cho rằng khán giả Việt không nên có những hành động thiếu bình tĩnh dành cho ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu Miss Grand International.

Theo Zing News, Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - bà Phạm Kim Dung - cho hay, cả tổ chức và Đoàn thiên Ân đều biết về những phản ứng từ khán giả Việt với BTC Miss Grand International 2022 sau đêm chung kết ngày 25/10 vừa qua. Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho rằng mọi người nên bình tĩnh hơn - Ảnh: Internet Vì không đồng tình với kết quả của cuộc thi, nhiều người hâm mộ sắc đẹp tại Việt Nam đã có nhiều động thái như hủy theo dõi trang Instagram của cuộc thi hay chỉ trích ông Nawat Itsaragrisil.

"Tôi thấy đây là cảm xúc bình thường của các bạn fan trẻ. Bởi các bạn trẻ nên thể hiện cảm xúc vui, giận, đến và đi rất nhanh chóng. Tôi hiểu và chia sẻ với cảm xúc đó. Một số bạn cũng có động thái chỉ trích người đứng đầu cuộc thi. Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh và hiểu rằng ban tổ chức nào cũng sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Tuy nhiên phản ứng của mỗi người có thể sẽ khác nhau. Có những người sẽ nói ngay những điều họ suy nghĩ nhưng người khác sẽ bình tĩnh đón nhận phản ứng của dư luận." - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nói.

Bà Dung không bình luận về việc Chủ tịch Miss Grand International có những lời lẽ không hay về ngoại hình của đại diện Việt Nam - Ảnh: Internet Theo bà Phạm Kim Dung, khán giả nên động viên Đoàn Thiên Ân thay vì chỉ trích BTC của Miss Grand International. Giải thích về việc này, bà cho rằng kết quả cuộc thi đã có nên việc bức xúc hay phản đối cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra mà thậm chí còn làm cho Thiên Ân cảm thấy nghĩ ngợi nhiều hơn. Đối với việc Chủ tịch Miss Grand International có những lời lẽ không hay về ngoại hình của đại diện Việt Nam, bà Phạm Kim Dung từ chối bình luận và sẽ dành việc này cho một dịp khác, khi mọi thứ bớt ồn ào hơn. Bà Dũng cũng cho rằng Đoàn Thiên Ân trượt top 10 chung cuộc là do 'thiếu một chút may mắn' - Ảnh: Internet Riêng về kết quả của Miss Grand International 2022, khi Đoàn Thiên Ân trượt top 10 chung cuộc, Tổng giám đốc công ty Sen Vàng cho rằng người đẹp Long An thiếu đi một chút may mắn, nhưng khán giả vẫn nên tin vào các quyết định mà ban tổ chức đưa ra. "Công bằng hay không lại là một khái niệm mà theo tôi nó chỉ mang tính tương đối. Tôi nghĩ chúng ta nên tin tưởng vào ban giám khảo, ban tổ chức. Họ luôn muốn làm việc với trách nhiệm cao nhất và sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Thiên Ân trượt top 10 do thiếu một chút may mắn." - bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

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