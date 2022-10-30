Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về những lùm xùm hậu chung kết 'Hoa hậu Hòa bình thế giới 2022'

Hậu trường 30/10/2022 10:42

Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên đã có những chia sẻ dài sau những ồn ào của chung kết Hoa hậu Hòa bình thế giới - Miss Grand International 2022.

Vào chiều ngày 29/10, Hoa hậu Thùy Tiên đã thừa nhận cảm thấy buồn vì những ồn ào sau chung kết "Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022" trong buổi livestream trên Instagram. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1998 cho biết, hành trình gần 1 năm đương nhiệm là khoảng thời gian đẹp của cuộc đời nên cô cũng mong muốn mọi thứ kết thúc trong êm đẹp. Song, mọi việc xảy ra không như những gì tôi mong muốn.

Thùy Tiên trải lòng: "Tôi nói ra không phải để kêu mọi người dừng lại, vì tôi không có quyền đó. Tất cả mọi người đang cố gắng bảo vệ điều mọi người muốn bảo vệ. Còn với tôi, điều tôi muốn bảo vệ thì tôi đã không bảo vệ được nữa rồi nên khi đi chơi, tôi cũng có chút buồn, không có vui mấy". Đồng thời, Thùy Tiên chia sẻ rằng bản thân đã làm việc, cống hiến hết mình, nên cô mong nhiệm kỳ của mình kết thúc một cách tốt đẹp nhất.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về những lùm xùm hậu chung kết 'Hoa hậu Hòa bình thế giới 2022' - Ảnh 1
hùy Tiên thấy buồn vì những ồn ào sau chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, Thùy Tiên bày tỏ đôi khi kết quả cuộc thi không làm hài lòng mọi người song cô mong cư dân mạng đừng nên chỉ trích một cô gái nào vì "khi chúng ta biết được câu chuyện đằng sau thì sẽ thấy tội lỗi". Thùy Tiên cho rằng mỗi cô gái đều có câu chuyện riêng nên "chúng ta đừng chỉ trích ai".

Người đẹp cũng trấn an người hâm mộ, cho biết bản thân vẫn ổn sau những ồn ào hậu chung kết. Sắp tới, người đẹp sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục các dự án, kế hoạch của mình. Khi được hỏi về tân hoa hậu, Thùy Tiên đánh giá Isabella Menin là ứng cử viên sáng giá từ những ngày đầu tiên.

Cô chia sẻ: "Không chỉ trong đêm bán kết, chung kết mà xuyên suốt hành trình thi, từ những hoạt động bên ngoài, bạn ấy có một phong độ ổn định. Mỗi ngày bạn ấy đều đẹp, đều rất tỏa sáng".

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về những lùm xùm hậu chung kết 'Hoa hậu Hòa bình thế giới 2022' - Ảnh 2
Chủ tịch cuộc thi là ông Nawat Itsaragrisil đã đưa ra lý do Đoàn Thiên Ân bị loại khỏi Top 10 khiến nhiều khán giả bức xúc - Ảnh: FBNV

Trước đó, đáp trả cho những thắc mắc tại sao một Thiên Ân của Việt Nam phải dừng lại ở top 20, ông Nawat thẳng thắn chia sẻ rằng Thiên Ân là kiểu người lưng dài, chân ngắn, hông to. Tuy nhiên, câu trả lời này đã khiến người hâm mộ bức xúc. Nhiều người cho rằng bất cứ lý do gì thì việc ông Nawat đang làm đã tổn thương người đẹp Thiên Ân đến từ Việt Nam. Đồng thời, không ai cho phép một ông chủ tịch của một tổ chức thi hoa hậu nào công khai chế giễu người phụ nữ là thí sinh của mình trên sóng livestream trước hàng triệu người đang theo dõi.

Hành động và lối ứng xử của ông Nawat đang củng cố nhận định của một thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ rằng "Miss Grand International" như một hội chợ, rạp xiếc.

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