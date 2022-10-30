Miss Grand International 2022 được tổ chức tại Indonesia và đây cũng là dịp kỷ niệm lần thứ 10 cuộc thi được tổ chức. Thế nhưng, đêm chung kết kết thúc không mấy suôn sẻ khi vấp phải những ồn ào xung quanh những câu chuyện về thí sinh, kết quả và vị chủ tịch của cuộc thi.

"Việc ông Nawat nói thu nhập của Thùy Tiên là 70 tỷ là nói giỡn. Con số thật sự không phải như vậy, làm sao trong một thời gian ngắn sau đăng quang mà Tiên có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây chỉ là một câu chuyện giỡn vui thôi. Hay trong một cuộc livestream khác ông Nawat nói là 'may mà chọn Tiên là Hoa hậu chứ không thôi mấy cô khác là không kiếm được nhiều tiền'", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Từ những tranh cãi diễn ra sau cuộc thi, mới đây, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, "bà trùm hoa hậu" cho biết Thùy Tiên không kiếm được mức thu nhập khoảng 100 triệu baht (khoảng 70 tỷ đồng) như lời ông Nawat từng nói trên sóng livestream sau ba tháng người đẹp Việt đăng quang.

Bà Phạm Kim Dung đã có những chia sẻ về những tranh cãi về cuộc thi vừa qua.

Nữ doanh nhân cũng cho biết thêm về tính cách của Mr. Nawat: "Ông Nawat là một người nghĩ gì nói đó. Trong lúc làm việc thì ông rất dễ thương. Nawat đôi khi rất nóng tính nhưng chỉ trong một lúc rồi thôi. Từ khi hợp tác đến nay, ông ấy chưa từng nặng lời với bất kỳ việc gì ở Việt Nam hay thí sinh nào cả. Có thể Nawat đã áp lực quá nhiều trong những ngày qua nên mới phát biểu như vậy".

"Bà trùm hoa hậu" mong fan đừng nên tiếp tục đối đầu với ông Nawat.

Trước nhiều ồn ào xảy ra sau đêm chung kết, đặc biệt là những đối đầu căng thẳng giữa các fan sắc đẹp và Mr.Nawat, trong một cuộc livestream trên Instagram cá nhân, bà Phạm Kim Dung mong muốn: "Dì Dung không thích việc đối đầu với nhau nên mong fan đừng đối đầu nữa. Mệt mỏi lắm, năng lượng xấu. Tự nhiên đang yêu thương nhau lại quay ra ghét nhau".

Có thể thấy, với nhiệm kỳ thành công của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021, khán giả dần chú ý và đặc biệt quan tâm về cuộc thi sắc đẹp này. Hơn thế, người hâm mộ cũng đặc biệt kỳ vọng về thứ hạng cao của đại diện của Việt Nam trong năm nay - Đoàn Thiên Ân. Thế nhưng, dù đã có những màn thể hiện xuất sắc, hết sức mình nhưng Thiên Ân vẫn dừng chân đầy tiếc nuối ở vị trí top 20. Chính từ đây đã dẫn đến những cuộc tranh cãi không mong muốn trên mạng xã hội vừa qua.