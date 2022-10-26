Thiên Ân chính thức đón tin vui đầu tiên ngay sau đêm chung kết MGI 2022

Thiên Ân vẫn luôn là niềm tự hào của Việt Nam khi đã chiến đấu và nỗ lực hết mình tại đấu trường sắc đẹp quốc tế lần này.

Tối ngày 25/10, đêm Chung kết MGI 2022 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Brazil. Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về người đẹp Thái Lan, Indonesia, Venezuela và Cộng hoà Czech. Dù luôn là thí sinh nổi bật của cuộc thi nhưng đại diện Việt Nam - Thiên Ân chỉ lọt Top 20 chung cuộc khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tiếc nuối. Chỉ có 3 ngày chuẩn bị trước khi lên đường đến với MGI 2022, Thiên Ân nhiều lần khẳng định sự quyết tâm với khán giả nên khi bị out top 10, chính nàng hậu cũng không tin mà bật khóc.

Tuy may mắn đã không mỉm cười với Thiên Ân khi chưa đạt được kết quả cao nhất trong hành trình Miss Grand International 2022 song Thiên Ân đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Mọi người đã bày tỏ sự ủng hộ và cổ vũ cho nàng hậu trên con đường tiếp theo.

Với màn trình diễn bùng nổ, chiến đấu hết sức mình tại đêm chung kết MGI, tài khoản Instagram chính thức của Đoàn Thiên Ân cán mốc 1 triệu người theo dõi. Đây là con số ấn tượng, chứng tỏ sức hút chỉ tăng không giảm của cô. Đây là minh chứng cho tất cả tình yêu thương của khán giả cũng như fan sắc đẹp trong và ngoài nước dành tặng cho Thiên Ân. Trên instagram cá nhân, Thiên Ân cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo fan trong nước và quốc tế: "My love for you guys will never end, this is a very big gift for me after finish my journey at Miss Grand International 2022.Once again, thank you" (Tạm dịch: Tình yêu của tôi dành cho các bạn sẽ không bao giờ kết thúc, đây là món quà vô cùng lớn đối với tôi sau khi kết thúc hành trình tại Miss Grand International 2022. Cảm ơn một lần nữa). Thiên Ân cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình sẽ nhanh chóng trở về Việt Nam sau hành trình dài chinh chiến. Theo thông báo của BTC Miss Grand Vietnam, Đoàn Thiên Ân sẽ đáp chuyến bay 17h30 hôm nay (26/10/2022) tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Hiện các fan hâm mộ và khán giả đều đang chuẩn bị, nóng lòng chào đón "chiến binh" Thiên Ân về nước.

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng Không chỉ có fan sắc đẹp nước nhà, nhiều sao Việt cũng có hành động bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội của MGI khi Thiên Ân out top 10 đầy tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thien-an-chinh-thuc-don-tin-vui-dau-tien-ngay-sau-dem-chung-ket-mgi-2022-517867.html