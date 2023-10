Thiên Ân chính thức đón tin vui đầu tiên ngay sau đêm chung kết MGI 2022

Với màn trình diễn bùng nổ, chiến đấu hết sức mình tại đêm chung kết MGI, tài khoản Instagram chính thức của Đoàn Thiên Ân cán mốc 1 triệu người theo dõi. Đây là con số ấn tượng, chứng tỏ sức hút chỉ tăng không giảm của cô. Đây là minh chứng cho tất cả tình yêu thương của khán giả cũng như fan sắc đẹp trong và ngoài nước dành tặng cho Thiên Ân.

Trên instagram cá nhân, Thiên Ân cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo fan trong nước và quốc tế: "My love for you guys will never end, this is a very big gift for me after finish my journey at Miss Grand International 2022.Once again, thank you" (Tạm dịch: Tình yêu của tôi dành cho các bạn sẽ không bao giờ kết thúc, đây là món quà vô cùng lớn đối với tôi sau khi kết thúc hành trình tại Miss Grand International 2022. Cảm ơn một lần nữa).

Thiên Ân cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình sẽ nhanh chóng trở về Việt Nam sau hành trình dài chinh chiến. Theo thông báo của BTC Miss Grand Vietnam, Đoàn Thiên Ân sẽ đáp chuyến bay 17h30 hôm nay (26/10/2022) tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Hiện các fan hâm mộ và khán giả đều đang chuẩn bị, nóng lòng chào đón "chiến binh" Thiên Ân về nước.