Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng

Điều đáng tiếc là đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Trước kết quả tiếc nuối của Thiên Ân, không ít nghệ sĩ nổi tiếng và dàn Hoa, Á hậu vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, loạt sao Việt cũng có hành động dứt khoát unfollow các tài khoản mạng xã hội của cuộc thi.

Tối 25/10, chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - chính thức diễn ra tại Indonesia. Dù là lần đầu chinh chiến ở nơi đất khách quê người, nhưng Thiên Ân đã luôn cố gắng hết sức mình ở các vòng thi, ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Thậm chí, trước đó nhiều fan sắc đẹp dự đoán Thiên Ân sẽ dễ dàng đặt chân vào top 10 với những gì mà cô thể hiện trong thời gian vừa qua.

Người mẫu Cao Thiên Trang

Diễn viên Ngọc Phước

Ca sĩ Orange

Nhà thiết kế Kelbin Lei

Nhiều sao Việt đã lên tiếng động viên, an ủi Thiên Ân khi cô dừng chân ở Top 20 Miss Grand International 2022.

Là người chứng kiến rõ nhất hành trình nỗ lực của Thiên Ân tại cuộc thi, Hoa hậu Thùy Tiên đã đăng story khen ngợi Thiên Ân đã làm rất tốt.

Bà Phạm Kim Dung (Giám đốc công ty chủ quản của Thiên Ân) cũng bày tỏ cảm xúc và nhắn gửi đến nàng hậu sinh năm 2000 sau kết quả chung cuộc.

Minh Tú động viên đàn em sau khi biết kết quả Thiên Ân dừng chân tại top 20 Miss Grand International 2022: "Không sao đâu, cố lên các cô gái. Nhưng chúng tôi đã thắng giải Country Power Of The Year. Yêu".

Ngoài ra, trên trang cá nhân, loạt Hoa hậu, Á hậu cũng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ tình cảm, sự tự hào với Thiên Ân, kể đến như: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Nhi,...

Tuy không thể intop sâu, nhưng với sự thể hiện tình cảm của khán giả, của các anh chị em nghệ sĩ tại Việt Nam thì không sai khi nói rằng Thiên Ân đã có một chiến thắng đậm trong lòng mọi người.