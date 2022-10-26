Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng

Hậu trường 26/10/2022 09:47

Không chỉ có fan sắc đẹp nước nhà, nhiều sao Việt cũng có hành động bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội của MGI khi Thiên Ân out top 10 đầy tiếc nuối.

Tối 25/10, chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - chính thức diễn ra tại Indonesia. Dù là lần đầu chinh chiến ở nơi đất khách quê người, nhưng Thiên Ân đã luôn cố gắng hết sức mình ở các vòng thi, ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Thậm chí, trước đó nhiều fan sắc đẹp dự đoán Thiên Ân sẽ dễ dàng đặt chân vào top 10 với những gì mà cô thể hiện trong thời gian vừa qua. 

Điều đáng tiếc là đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Trước kết quả tiếc nuối của Thiên Ân, không ít nghệ sĩ nổi tiếng và dàn Hoa, Á hậu vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, loạt sao Việt cũng có hành động dứt khoát unfollow các tài khoản mạng xã hội của cuộc thi. 

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 1

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 2
Siêu mẫu Khả Trang không ngần ngại kêu gọi mọi người hãy hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của cuộc thi.

 

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 3
Người mẫu Cao Thiên Trang

 

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 4
Diễn viên Ngọc Phước

 

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 5
Ca sĩ Orange

 

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 6
Nhà thiết kế Kelbin Lei 

Nhiều sao Việt đã lên tiếng động viên, an ủi Thiên Ân khi cô dừng chân ở Top 20 Miss Grand International 2022.

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 7

Là người chứng kiến rõ nhất hành trình nỗ lực của Thiên Ân tại cuộc thi, Hoa hậu Thùy Tiên đã đăng story khen ngợi Thiên Ân đã làm rất tốt. 

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 8

Bà Phạm Kim Dung (Giám đốc công ty chủ quản của Thiên Ân) cũng bày tỏ cảm xúc và nhắn gửi đến nàng hậu sinh năm 2000 sau kết quả chung cuộc. 

Hành động dứt khoát của loạt sao Việt 'đưa MGI về nơi bắt đầu' khi Thiên Ân out top 10 trong ngỡ ngàng - Ảnh 9

Minh Tú động viên đàn em sau khi biết kết quả Thiên Ân dừng chân tại top 20 Miss Grand International 2022: "Không sao đâu, cố lên các cô gái. Nhưng chúng tôi đã thắng giải Country Power Of The Year. Yêu".

Ngoài ra, trên trang cá nhân, loạt Hoa hậu, Á hậu cũng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ tình cảm, sự tự hào với Thiên Ân, kể đến như: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Nhi,...

Tuy không thể intop sâu, nhưng với sự thể hiện tình cảm của khán giả, của các anh chị em nghệ sĩ tại Việt Nam thì không sai khi nói rằng Thiên Ân đã có một chiến thắng đậm trong lòng mọi người. 

Đồng nghiệp tiết lộ động thái đầu tiên của Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International

Đồng nghiệp tiết lộ động thái đầu tiên của Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International

Trên trang cá nhân, một đàn chị đồng nghiệp đã cập nhật tình hình tại Indonesia sau khi Thiên Ân dừng chân ở top 20 của Miss Grand International.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Thiên Ân out top 10 Miss Grand International

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh