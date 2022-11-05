Vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện: Một nhân vật trong showbiz bất ngờ thừa nhận suýt là nạn nhân của bà Đặng Thùy Trang

Hậu trường 05/11/2022 19:45

Giữa ồn ào vụ kiện của Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang những ngày qua, mới đây, thêm một nhân vật cũng thừa nhận mình suýt là nạn nhân cũng vụ lùm xùm này.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở về nước và đang phải đối mặt với vụ kiện cáo rắc rối. Những ngày qua, vụ việc bà Đặng Thùy Trang kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 về việc tranh chấp hợp đồng vay tiền đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện: Một nhân vật trong showbiz bất ngờ thừa nhận suýt là nạn nhân của bà Đặng Thùy Trang - Ảnh 1

Theo đó, Thuỳ Tiên bị bà Đặng Thuỳ Trang kiện vì vụ tranh chấp hợp đồng và món nợ 1,5 tỷ đồng năm 2017. Phía Thuỳ Tiên cũng khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào hay hỗ trợ nào từ phía bà Trang. Ngược lại, chính bà Trang đã lừa đảo cô ký vào giấy cam kết vay nợ.

Giữa lúc các bên đều đưa ra những lập luận cũng như phủ nhận lời nói từ đối phương, nhiều diễn biến mới khiến cộng đồng mạng càng mong đợi đến sự giải quyết công bằng từ phía pháp luật, thì mới đây, một sao nữ cũng vừa bất ngờ lên tiếng cho rằng mình cũng suýt là nạn nhân. 

Vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện: Một nhân vật trong showbiz bất ngờ thừa nhận suýt là nạn nhân của bà Đặng Thùy Trang - Ảnh 2
Diệp Linh Châu lên tiếng ủng hộ Thùy Tiên trong vụ việc lần này,

Cụ thể, trong bài đăng của Hoa hậu Thùy Tiên trên trang cá nhân về vụ kiện của bà Đặng Thùy Trang, giữa rất nhiều bình luận an ủi, động viên nàng hậu vượt qua ồn ào hiện tại thì người mẫu, nhà thiết kế Diệp Linh Châu đã để lại dòng bình luận gây chú ý khi thừa nhận mình cũng suýt là nạn nhân giống như Thùy Tiên. Cụ thể, Linh Châu viết: "Ủng hộ. Tui cũng suýt bị như Tiên. Chung người luôn".

Vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện: Một nhân vật trong showbiz bất ngờ thừa nhận suýt là nạn nhân của bà Đặng Thùy Trang - Ảnh 3
Bình luận của Diệp Linh Châu thừa nhận mình cũng suýt là nạn nhân của bà Đặng Thùy Trang gây chú ý.

Bình luận công khai của Diệp Linh Châu lập tức gây bất ngờ với cư dân mạng, đồng thời, nhiều khán giả cũng mong muốn cô có thể lên tiếng rõ hơn về vụ việc. Như vậy, vừa có thể cùng Thùy Tiên làm sáng tỏ vụ việc mà còn có thể giúp những người khác không trở thành nạn nhân tiếp theo. 

Vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện: Một nhân vật trong showbiz bất ngờ thừa nhận suýt là nạn nhân của bà Đặng Thùy Trang - Ảnh 4
Nhiều cư dân mạng lên tiếng kêu gọi Diệp Linh Châu nói rõ hơn về sự việc.

Chiều ngày 3/11, Công an Nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Hiện vụ kiện của bà và Thuỳ Tiên vẫn đang được cơ quan chức năng làm việc, chưa có kết quả cuối cùng.

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Mới đây, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô đã ký vào tờ giấy ghi nợ 1,5 tỷ đồng từ phía bà Thùy Trang, nhưng cô không nhận bất cứ khoản tiền nào.

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