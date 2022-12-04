Trong buổi chia sẻ gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã phát biểu ý kiến về vụ lùm xùm của Nờ Ô Nô thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.
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Trong buổi chia sẻ gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã phát biểu ý kiến về vụ lùm xùm của tiktoker Nờ Ô Nô thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô bàn về việc giới trẻ thường bắt trend xu hướng trên các trang mạng xã hội rất nhanh, dù là tích cực hay tiêu cực. Thùy Tiên cũng thể hiện sự quan tâm tới những video, câu nói tạo viral rất nhanh trong cộng đồng mạng.
Thùy Tiên có những phát biểu: “Đôi khi có những lần chúng ta đùa vui với bạn bè nhưng những câu đùa vui các bạn không có ý nghĩ gì hết nhưng những người khác đọc đôi khi đó lại là sự tổn thương. Như Tiên nói, gần đây nhất có một hiện trạng và chúng ta cùng nhau lên án một cái tiêu cực xảy ra trên mạng xã hội, cụ thể là TikTok. Chúng ta cùng nhau lên án đấy, chúng ta cùng nhau nói đây là hành động sai phải tẩy chay nó đi. Nhưng mà sau khi tẩy chay nó đi, chúng ta lại bắt đầu sử dụng những câu nói đó như một cái trend".
Là một trong những nàng Hậu sở hữu lượng fan khủng, Thùy Tiên luôn có những hành động và chia sẻ thu hút sự chú ý. Dù đã hết nhiệm kỳ nhưng Thùy Tiên vẫn là cái tên vô cùng hot. Lúc nào cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm và cổ vũ từ khán giả. Thời gian vừa qua Thùy Tiên vẫn chăm chỉ thực hiện rất nhiều chuyến hành trình thiện nguyện tới các vùng đất khác nhau, những nơi đang cần bàn tay Thùy Tiên giúp sức.
Còn về phần nhân vật Nờ Ô Nô đang là từ khóa được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất trong những ngày qua. Trước đó, TikToker Nờ Ô Nô (Phạm Đức Tuấn) trở thành nhân vật chính trong làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng khi đăng tải các video với nội dung "người nghèo ăn gì Nờ Ô Nô cho ăn đó". Trong các video đăng tải, Tuấn thường xuyên sử dụng những từ ngữ mang tính miệt thị, chê bai người khác.
TikToker Nờ Ô Nô (Phạm Đức Tuấn) đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời buộc nam TikToker này cam kết không tái phạm.