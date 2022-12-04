Trong buổi chia sẻ gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã phát biểu ý kiến về vụ lùm xùm của tiktoker Nờ Ô Nô thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô bàn về việc giới trẻ thường bắt trend xu hướng trên các trang mạng xã hội rất nhanh, dù là tích cực hay tiêu cực. Thùy Tiên cũng thể hiện sự quan tâm tới những video, câu nói tạo viral rất nhanh trong cộng đồng mạng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã phát biểu ý kiến về vụ lùm xùm của tiktoker Nờ Ô Nô - Ảnh: Internet

Thùy Tiên có những phát biểu: “Đôi khi có những lần chúng ta đùa vui với bạn bè nhưng những câu đùa vui các bạn không có ý nghĩ gì hết nhưng những người khác đọc đôi khi đó lại là sự tổn thương. Như Tiên nói, gần đây nhất có một hiện trạng và chúng ta cùng nhau lên án một cái tiêu cực xảy ra trên mạng xã hội, cụ thể là TikTok. Chúng ta cùng nhau lên án đấy, chúng ta cùng nhau nói đây là hành động sai phải tẩy chay nó đi. Nhưng mà sau khi tẩy chay nó đi, chúng ta lại bắt đầu sử dụng những câu nói đó như một cái trend".