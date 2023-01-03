Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu

Đây là lần hiếm hoi bà xã Quý Bình khoe con trai trên mạng xã hội, hiện tại, nhóc tỳ đã lớn thêm không ít.
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Sau 2 năm kết hôn, Quý Bình và bà xã doanh nhân may mắn có được quý tử bụ bẫm. Mới đây, bà xã nam diễn viên cập nhật khung hình con trai theo chân đến công ty ngắm mẹ làm việc.
Đính kèm ảnh, bà xã Quý Bình hóm hỉnh: "Này con trai, đây là thời cuộc mà làm chủ tịch cũng phải ngồi laptop".
Theo ảnh được chia sẻ, trong khi phụ huynh lên đồ chỉn chu và sang trọng tới văn phòng thì thiên thần nhí lại ngang nhiên bò trên bàn một cách thích thú. Chưa 1 tuổi nhưng cậu bé đã hưởng "đặc ân" chiếm chỗ làm việc của mẹ khiến khán giả phải bật cười.
Được biết, nhóc tỳ Eric hiện đã gần 10 tháng tuổi, hiếm có dịp được mẹ cho lên sóng, có thể thấy nhóc tỳ lớn thêm không ít. Hình ảnh cho thấy con trai Quý Bình trộm vía khá cứng cáp, đáng yêu với nước da trắng hồng.
Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 12/2020, sau hơn 3 năm hẹn hò. Được biết bà xã sinh năm 1976, hơn nam diễn viên 7 tuổi. Ngọc Tiền là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, có 2 con riêng trước đó.
Bà xã Quý Bình hạ sinh con trai vào tháng 3/2022 và đặt tên thân mật cho con là Eric. Dù hiện tại quý tử nhà nam diễn viên đã được gần 10 tháng tuổi nhưng anh vẫn chưa công khai diện mạo con. Vợ chồng Quý Bình cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con. Dù đăng tải hình ảnh con nhưng Quý Bình và vợ vẫn chụp từ phía sau hoặc một bên gương mặt.
Được biết, dù biết vợ có 2 người con riêng nhưng Quý Bình luôn yêu thương và giữ mối quan hệ thân thiết, không có khái niệm phân biệt con chung và con riêng. Cảm nhận tình cảm từ chồng hiện tại của mẹ nên 2 bé cũng khá hiểu chuyện và yêu thương thiên thần nhí mới sinh.
Chia sẻ về bà xã Ngọc Tiền, Quý Bình không giấu được tình yêu dành cho vợ. Theo nam diễn viên, bà xã anh thuộc tuýp phụ nữ giản dị, mộc mạc ở đời thường. Sự tinh tế, gần gũi và chu đáo của Ngọc Tiền với gia đình là lý do khiến Quý Bình cảm thấy an tâm, tin đây là sự lựa chọn đúng đắn. Hiện tại, vợ chồng anh vẫn ngọt ngào như ngày đầu, cùng nhau chăm sóc và nuôi nấng 3 con.