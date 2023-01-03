Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu

Hậu trường 03/01/2023 19:17

Đây là lần hiếm hoi bà xã Quý Bình khoe con trai trên mạng xã hội, hiện tại, nhóc tỳ đã lớn thêm không ít.

Sau 2 năm kết hôn, Quý Bình và bà xã doanh nhân may mắn có được quý tử bụ bẫm. Mới đây, bà xã nam diễn viên cập nhật khung hình con trai theo chân đến công ty ngắm mẹ làm việc.

Đính kèm ảnh, bà xã Quý Bình hóm hỉnh: "Này con trai, đây là thời cuộc mà làm chủ tịch cũng phải ngồi laptop".

Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh 1
Doanh nhân Ngọc Tiền bên con trai nhỏ.

Theo ảnh được chia sẻ, trong khi phụ huynh lên đồ chỉn chu và sang trọng tới văn phòng thì thiên thần nhí lại ngang nhiên bò trên bàn một cách thích thú. Chưa 1 tuổi nhưng cậu bé đã hưởng "đặc ân" chiếm chỗ làm việc của mẹ khiến khán giả phải bật cười.

Được biết, nhóc tỳ Eric hiện đã gần 10 tháng tuổi, hiếm có dịp được mẹ cho lên sóng, có thể thấy nhóc tỳ lớn thêm không ít. Hình ảnh cho thấy con trai Quý Bình trộm vía khá cứng cáp, đáng yêu với nước da trắng hồng.

Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh 2

Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh 3
Những hình ảnh hiếm hoi về quý tử nhà Quý Bình.

Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 12/2020, sau hơn 3 năm hẹn hò. Được biết bà xã sinh năm 1976, hơn nam diễn viên 7 tuổi. Ngọc Tiền là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, có 2 con riêng trước đó.

Bà xã Quý Bình hạ sinh con trai vào tháng 3/2022 và đặt tên thân mật cho con là Eric. Dù hiện tại quý tử nhà nam diễn viên đã được gần 10 tháng tuổi nhưng anh vẫn chưa công khai diện mạo con. Vợ chồng Quý Bình cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con. Dù đăng tải hình ảnh con nhưng Quý Bình và vợ vẫn chụp từ phía sau hoặc một bên gương mặt.

Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh 4
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới nhưng vợ chồng nam diễn viên vẫn chưa công khai diện mạo cậu bé.

Được biết, dù biết vợ có 2 người con riêng nhưng Quý Bình luôn yêu thương và giữ mối quan hệ thân thiết, không có khái niệm phân biệt con chung và con riêng. Cảm nhận tình cảm từ chồng hiện tại của mẹ nên 2 bé cũng khá hiểu chuyện và yêu thương thiên thần nhí mới sinh.

Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh 5
Con gái lớn của cô yêu thương em trai cùng mẹ khác cha.

 

Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh 6
Quý Bình được lòng con trai riêng của vợ. 

Chia sẻ về bà xã Ngọc Tiền, Quý Bình không giấu được tình yêu dành cho vợ. Theo nam diễn viên, bà xã anh thuộc tuýp phụ nữ giản dị, mộc mạc ở đời thường. Sự tinh tế, gần gũi và chu đáo của Ngọc Tiền với gia đình là lý do khiến Quý Bình cảm thấy an tâm, tin đây là sự lựa chọn đúng đắn. Hiện tại, vợ chồng anh vẫn ngọt ngào như ngày đầu, cùng nhau chăm sóc và nuôi nấng 3 con.

Quý tử nhà Quý Bình và bà xã doanh nhân mới 10 tháng tuổi đã theo mẹ đi làm, gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh 7
Cặp đôi luôn ngọt ngào như thuở mới yêu và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hiện tại. 
Vợ chồng Quý Bình: Vượt qua mọi điều tiếng thị phi đến cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, không đặt nặng vấn đề sinh thêm con

Vợ chồng Quý Bình: Vượt qua mọi điều tiếng thị phi đến cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, không đặt nặng vấn đề sinh thêm con

Cuộc hôn nhân của Quý Bình cùng bà xã hơn tuổi đã chịu không ít điều tiếng, thị phi. Thay vì lên tiếng, Quý Bình chọn cách im lặng, không bận tâm trước dư luận mà sống cho chính cuộc đời của mình. Hiện tại, vợ chồng Quý Bình đang tận hưởng hôn nhân nhân hạnh phúc, viên mãn và giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   Quý Bình Quý Bình và vợ con trai Quý Bình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang