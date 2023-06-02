Chị chia sẻ nhiều năm qua được ba giấu kín thông tin vì muốn chị có cuộc sống yên ổn. Chị cũng sống kín tiếng và không theo nghiệp diễn của cha.

NSƯT Vũ Linh ra đi vào ngày 5/3 tại nhà riêng ở Phú Nhuận (TP.HCM) trong vòng tay của người thân, đồng nghiệp. Lễ tang của ông diễn ra vào ngày 6/3. Trong đám tang, nhiều người bất ngờ khi chị Hồng Loan được giới thiệu là con gái ruột duy nhất của NSƯT Vũ Linh.

NSƯT Vũ Luân và ca sĩ Lâm Khánh Chi (con nuôi của cố nghệ sĩ) và đồng nghiệp thân thiết là NSƯT Kim Tử Long đã lên tiếng bênh vực cho Hồng Loan, thậm chí còn khẳng định cô chính là con gái ruột hợp pháp của cố NSƯT Vũ Linh.

Không lâu sau đó, NSƯT Vũ Linh được chôn cất đàng hoàng thì Hồng Loan lại bị người nhà ''quay lưng'' và nói cô không phải con gái ruột của cố nghệ sĩ. Hồng Loan bức xúc lên tiếng đòi xét nghiệp ADN với chú ruột để làm sáng tỏ sự việc, đồng thời cô cũng tố các thành viên trong gia đình trục lợi, trành giành tài sản sau khi ba mất.

Lâm Khánh Chi, NSƯT Vũ Luân đều lên tiếng khắng định Hồng Loan là con gái ruột của cố nghệ sĩ

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip tranh luận giữa em gái Vũ Linh là Hồng Nhung và con gái Vũ Linh là Hồng Loan về chuyện ghi tên ai lập mộ cho "Ông hoàng cải lương". Hồng Loan đã đề nghị để tên con cháu đồng lập mộ. Tuy nhiên, Hồng Nhung (em ruột Vũ Linh) lại cho rằng cố nghệ sĩ còn sống trong ân tình của khán giả nên để tri ân khán giả sẽ đúng hơn.

Hồng Nhung nói thêm, bởi vì mộ phần của cố nghệ sĩ được nguyên góp bởi những tấm lòng yêu thương từ người hâm mộ Vũ Linh. Sau khi nghe xong lý do Hồng Loan im lặng và không hề phản đối. Dù có một giọng đàn ông khuyên Hồng Nhung là Hồng Loan muốn thế nào thì ghi thế đó nhưng Hồng Nhung vẫn một mực không chịu.

Đoạn clip đăng tải trên TikTok và được cho rằng Hồng Loan và Hồng Nhung tranh cãi chuyện để tên mộ phần

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok, soạn giả Văn Tiên - một người đồng nghiệp thân thiết của cố NSƯT Vũ Linh đã đăng đoạn clip đòi tiền Hồng Loan. Nữ soạn giả cho biết, cô đợi hoàn thành 100 ngày cúng của cố NSƯT Vũ Linh, cô sẽ liên hệ gặp con gái cố nghệ sĩ để đòi lại số tiền 5000 USD mà khán giả ở hải ngoại quyên góp làm mộ cho Vũ Linh.

Tuy nhiên cư dân mạng đã phản ứng dữ dội vì màn đòi tiền này của soạn giả Văn Tiên. Vì họ cho rằng, Hồng Loan không phải người đứng ra kêu gọi quyên góp và không hề nhận tiền thì trách nhiệm hoàn lại tiền không thể thuộc về cô. Đa số ý kiến cho rằng, người nào trong gia đình cố nghệ sĩ đứng ra nhận tiền quyên góp thì nên đứng ra nói chuyện rõ ràng.

Soạn giả thân thiết với cố nghệ sĩ tuyên bố sau 100 ngày sẽ liên lạc với Hồng Loan để đòi tiền quyên góp

Tranh đấu trong gia tộc và những vấn đề xoay quanh hậu tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn đang là đề tài bàn tán cho cư dân mạng và người hâm mộ. Hiện tại, đa số những ý kiến bênh vực đều nghiêng về phía Hồng Loan, con gái ruột của NSƯT Vũ Linh.