Nguyên nhân Kim Tử Long bị CĐM 'ném đá' khi lên tiếng chuyện tài sản của gia đình cố NSƯT Vũ Linh

NSƯT Kim Tử Long nói anh chỉ mong nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng và con gái NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan cùng ngồi lại để bàn chuyện gia đình. Nam nghệ sĩ cho biết: "Nhiều người gọi khuyên tôi không nên tham gia chuyện của NSƯT Vũ Linh. Tôi xin đính chính không chen vào chuyện nhà, không nói ai đúng ai sai, chỉ muốn gia đình anh Năm hòa thuận trở lại. Dù sao tạo dựng vẫn tốt hơn hủy hoại gia đình".

Gần đây, NSƯT Kim Tử Long cho biết anh nhận nhiều bình luận trái chiều khi lên tiếng chuyện gia đình của cố NSƯT Vũ Linh . Anh bị phản ứng khi nói về chuyện gia đình đang căng thẳng về tài sản của ông hoàng cải lương tuồng cổ.

NSƯT Kim Tử Long nói anh ủng hộ con gái Vũ Linh, nhưng mong gia đình làm việc trên tinh thần dĩ hòa vi quý. Anh chỉ mong Hồng Loan bình tĩnh và luôn đứng về phía con của Vũ Linh, nhưng ở hiện tại anh không phán xét ai đúng, sai trong chuyện tranh chấp tài sản.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng cho rằng NSƯT Kim Tử Long bênh cho người đang dính nghi vấn ăn chặn tiền quyên góp xây mộ của cố NSƯT Vũ Linh. Không chỉ thế, dân tình còn phản cảm khi nam nghệ sĩ cầu mong cho người bạn thân này của mình vượt qua tất cả và có nhiều sức khoẻ.

"Tôi chỉ muốn nói về mặt pháp lý, gia tài đó là của Hồng Loan, không ai có quyền thay đổi điều đó. Đó là luật pháp. Dù Hồng Loan là con ruột hay con nuôi, chỉ cần biết cô ấy có họ Võ, là con của ông Võ Văn Ngoan (tên thật của NSƯT Vũ Linh). Cô muốn cho ai ở là ở. Tôi xin đính chính không nói bậy chuyện gì. Hồng Loan là con cháu trong nhà, tôi chỉ mong cháu có cách cư xử đẹp và đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đều được ra ánh sáng, chỉ cần tôn trọng lẫn nhau, mong anh Năm yên tâm nơi chín suối vì anh rất thương gia đình mình", nam nghệ sĩ nói thêm.

NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan bức xúc tại mộ phần của NSƯT Vũ Linh

Chuyện gia đình NSƯT Vũ Linh lục đục sau khi Hồng Loan và NSƯT Vũ Luân (con nuôi) lên mộ của cố nghệ sĩ livestream, đính chính thông tin đưa đội truyền thông vào đám tang của nam nghệ sĩ. Hồng Loan cho biết việc đưa đơn vị livestream, quay YouTube hoàn toàn do Hồng Phượng quyết định, cả những người con ruột và con nuôi đều không biết gì. Ngoài ra, Hồng Loan bức xúc vì mọi thông tin từ việc xây mộ, ngày ráp mộ đều không thông qua cô. Đơn vị thi công cũng từ chối làm việc với Hồng Loan và khẳng định chỉ thông qua người ký hợp đồng là Hồng Nhung và Hồng Phượng.

Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của nghệ sĩ Vũ Linh trên giấy tờ. Mọi chuyện trong nhà từ lúc nghệ sĩ Vũ Linh nằm xuống, cô không biết hay được thông báo bất kỳ điều gì.

Bên cạnh đó, NSƯT Vũ Luân cũng đứng về phía Hồng Loan và cho rằng phía Hồng Phượng và nghĩa trang chưa đúng trong cách đối xử với người con duy nhất của NSƯT Vũ Linh.

Giữa lúc rắc rối, Hồng Phượng lên tiếng thừa nhận ký hợp đồng cho đơn vị truyền thông vào livestream, gia đình lấy 60%, phía đơn vị lấy 40% doanh thu. Cháu gái NSƯT Vũ Linh cho biết quyết định ký hợp đồng với BH Media để quản lý, không để hình ảnh của nam nghệ sĩ bị bóp méo sau khi qua đời. Sau khi có doanh thu, số tiền này được đưa vào tài khoản riêng để gia đình chuẩn bị cho các dịp cúng bái sắp tới của Vũ Linh.

Hiện tại, Hồng Phượng từ chối trả lời mọi bình luận liên quan đến ồn ào gia đình, tập trung lo phần mộ và 100 ngày mất của NSƯT Vũ Linh.