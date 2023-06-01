Con gái NSƯT Vũ Linh tiếp tục 'gặp biến' khi bị soạn giả thân thiết của ba đòi tiền quyên góp làm mộ, sự tình cụ thể ra sao?

Bên cạnh đó, cô còn tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ sáu của Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ bảy của Vũ Linh)... đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi từ cái chết của ba cô nhưng bản thân cô từ đầu không được biết bất kì thông tin gì về cúng bái và thậm chí là xây mộ phần cho ba.

Những ngày gần đây, nội chiến gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Cụ thể, Hồng Loan - người được cho là con gái duy nhất của "ông hoàng cải lương" đã lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi. Đồng thời, Hồng Loan sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Qua đó, cô yêu cầu khán giả gần xa nào đã quyên góp cho ông T. và những người trong nhà thì đến những người đó đòi tiền lại giúp cô vì không muốn ba mất đi rồi vẫn phải mắc nợ. Ngay cả khi ba bệnh cũng chưa bao giờ kêu gọi quyên góp. Vậy mà khi ba cô mất, ông T. đã đến quay bàn thờ xin quyên góp, ăn tiền trên đám tang của ba.

Chia sẻ với truyền thông, Hồng Loan khẳng định bản thân chỉ biết một chuyện là lúc đầu cô Văn Tiên ở Mỹ nói khán giả thương ba, muốn mỗi người quyên góp gửi về xây mộ cho ba, cô thấy vậy mới nhận cho các cô vui. Tuy nhiên, cô cho biết biết số tiền đó khoảng 5.000 USD và hơn 100 triệu là ông T. giữ. Còn tiền phúng điếu hơn 600 triệu và hơn 4.200 USD trong phòng ba là do em gái và cháu ruột của NS Vũ Linh giữ. Cô không hề giữ tiền và không hề biết gì từ thất đầu đến 49 ngày của ba.



Mới đây, soạn giả Văn Tiên đăng đàn đòi lại tiền quyên góp làm mộ cho Vũ Linh

Mới đây, liên quan đến số tiền quyên góp này, trên mạng xã hội TikTok, soạn giả Văn Tiên - người được Hồng Loan nhắc đến là người đại diện khán giả bên Mỹ gửi tiền về cho đám tang NS Vũ Linh, bất ngờ đăng đoạn clip đòi tiền con gái của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng".

Nữ soạn giả cho biết, cô đợi hoàn thành 100 ngày cúng của cố NSƯT Vũ Linh, cô sẽ liên hệ gặp Hồng Loan để đòi lại số tiền 5000 USD mà khán giả ở hải ngoại quyên góp làm mộ cho Vũ Linh. Mà đòi tiền này ngay sau đó đã nhận về phản ứng dữ dội từ phía cư dân mạng. Vì đa số ý kiến cho rằng, Hồng Loan không phải người đứng ra kêu gọi quyên góp và không hề giữ số trên. Người nào trong gia đình cố nghệ sĩ đứng ra nhận tiền quyên góp thì nên đứng ra nói chuyện rõ ràng.

Trước đó, nói thêm về việc Vũ Luân bị chỉ trích về hợp đồng truyền thông ngay trong lễ tang của ba nuôi, đích thân nam nghệ sĩ đã lên tiếng khẳng định không liên quan. "Họ nặng nề nói rằng tôi kinh doanh cả đám tang của cha mình!" - Vũ Luân bức xúc chia sẻ.

Anh khẳng định, trong đám tang tôi chỉ lo cho ba chứ không hay biết gì hết. Đến khi có tin đồn không hay, anh hỏi ra mới biết là có hợp đồng truyền thông cho đám tang Vũ Linh là do ca sĩ Hồng Phượng ký với BH Media.



Về việc Vũ Luân bị chỉ trích về hợp đồng truyền thông ngay trong lễ tang của ba nuôi, đích thân nam nghệ sĩ đã lên tiếng khẳng định không liên quan

"Tôi có yêu cầu Hồng Phượng lên tiếng bởi tôi đang chịu tiếng oan. Tôi không phải là người ký hợp đồng. Vì hợp đồng này là kênh quảng bá, bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ Vũ Linh trong đám tang chứ không phải vì mục đích kinh doanh nên những kênh như kênh riêng của tôi là do được tự động chia sẻ chứ tôi không cố tình kéo về.

Tất cả view sẽ được dồn về kênh chính của BH Media, kênh chính mới là kênh thu tiền. Tôi khẳng định tôi không nhận một đồng nào từ hợp đồng này. Hồng Phượng phải chịu trách nhiệm, đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh đã trôi qua 2 tháng mà Hồng Phượng không lên tiếng thì tôi buộc phải lên tiếng" - nam nghệ sĩ cho hay.

Chị Hồng Loan cũng bức xúc: "Tôi là con gái của ba nhưng Hồng Phượng ký hợp đồng truyền thông mà không hề cho tôi biết".

Hồng Loan từng cho biết cô không hề giữ tiền quyên góp và không hề biết gì từ thất đầu đến 49 ngày của ba.

Liên quan đến những thông tin này, phía ca sĩ Hồng Phượng cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết đại diện gia đình bàn về việc hợp tác truyền thông để bảo vệ hình ảnh cho nghệ sĩ Vũ Linh trong đám tang chứ không phải vì mục đích kinh doanh.

"Vào thời điểm tang lễ diễn ra, có rất nhiều YouTuber mạo danh, đưa tin thất thiệt bên ngoài, vì vậy BH chủ động đề nghị hỗ trợ phát trực tiếp các hoạt động của buổi lễ trên các kênh chính thức (được cập nhật trong quá trình phát trực tiếp), kèm theo việc bảo vệ hình ảnh NSƯT Vũ Linh trên tất cả các nền tảng số", nữ ca sĩ giải thích.

Hồng Phượng là người kí hợp đồng truyền thông để bảo vệ hình ảnh cho nghệ sĩ Vũ Linh trong đám tang

Hồng Phượng cũng công khai luôn số tiền nhận được từ BH Media trong tháng 3 là 89.038.644 đồng. Cô cho biết khi ký hợp đồng không ghi số tài khoản của ai để chuyển vào và thỏa thuận trao tiền mặt tại nhà cho gia đình.

"Toàn bộ doanh thu do chị Kim Nga - là trợ lý và chăm sóc cho cậu tôi mười mấy năm qua phụ trách, sẽ được chuyển vào tài khoản 0 đồng của chị. Chi phí này để chị Nga sử dụng vào việc hương khói, chăm sóc, thờ cúng cho cậu tôi, Vũ Linh, không ai được đụng vào" - Hồng Phượng cho hay.

Về thông tin được cho là kêu gọi từ thiện nhưng không thông báo cho Hồng Loan - con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng không đề cập đến.