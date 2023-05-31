Sau Lâm Khánh Chi, NSƯT Kim Tử Long bất ngờ lên tiếng về 'nội chiến' gia đình cố NS Vũ Linh: 'Căn nhà, gia tài trên pháp lí vẫn là của Hồng Loan'

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Kim Tử Long đã bất ngờ đề cập đến câu chuyện của gia đình NSƯT Vũ Linh trên sóng livestream.

Những ngày gần đây, nội chiến gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Cụ thể, Hồng Loan - người được cho là con gái duy nhất của "ông hoàng cải lương" đã lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi. Hồng Loan bức xúc khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi. Đồng thời, Hồng Loan sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bên cạnh đó, cô còn tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ sáu của Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ bảy của Vũ Linh)... đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi từ cái chết của ba cô nhưng bản thân cô lại không được biết bất kì gì về thông tin cúng bái và thậm chí là xây mộ phần cho ba.

Hồng Loan hiện được dư luận ủng hộ Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Kim Tử Long đã bất ngờ đề cập đến câu chuyện của gia đình NSƯT Vũ Linh trên sóng livestream. Anh cho biết không bênh vực ai, chỉ muốn nói lên sự thật cho mọi người hiểu. Cụ thể, nam nghệ sĩ nói: "Tôi không bênh ai hết. Tôi chỉ nói sự thật. Mọi người thôi bỏ qua hết đi, để gia đình người ta ngồi lại với nhau để không nhồi da xáo thịt nữa. Tôi chưa bênh ai hết. Tôi chỉ muốn lấy lời Phật dạy là chúng ta hãy gắn kết lại với nhau để họ trở thành một gia đình chứ tôi không bênh ai, bỏ ai. Tôi vẫn luôn nói đến giờ phút này mọi người vẫn bình tâm lại để gia đình được hòa thuận với nhau".

NSƯT Kim Tử Long đã bất ngờ đề cập đến câu chuyện của gia đình NSƯT Vũ Linh trên sóng livestream Đồng thời, Kim Tử Long cũng khẳng định tất cả gia tài là của Hồng Loan - con gái nghệ sĩ Vũ Linh, anh nói thêm: "Còn gia tài đó vẫn là của Hồng Loan. Tôi không hề nói tại sao Hồng Loan không chia cho Hồng Phượng hoặc tại sao mọi người lại nói thế này thế nọ đâu? Tôi không nói vậy, tội nghiệp tôi quá. Căn nhà, gia tài trên pháp lí vẫn là của Hồng Loan, không ai có quyền vào đây để lật ngược thế cờ được hết. Mọi người ơi, chuyện đã vậy rồi, mọi thứ là của Hồng Loan, cho ở hay không ở là quyền của Hồng Loan. Chúng ta chỉ nên giúp gia đình họ đoàn kết hoà thuận lại để anh Năm ở nơi suối vàng được vui". "Căn nhà, gia tài trên pháp lí vẫn là của Hồng Loan, không ai có quyền vào đây để lật ngược thế cờ được hết" - Kim Tử Long nói Không chỉ Kim Tử Long lên tiếng về chuyện tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh mà về cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng bất ngờ lên tiếng bênh vực Hồng Loan rằng: "Tôi là con nuôi của ba Vũ Linh nên tôi biết Hồng Loan là con ruột của ba Linh. Bé Loan có cần gì liên hệ với chị nhe. Thương ba Linh chết rồi cũng không yên. Vừa phải thôi". Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng". Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ khi Lâm Khánh Chi lên tiếng bênh vực Hồng Loan Ngay lập tức, những chia sẻ của Lâm Khánh Chi lẫn nghệ sĩ Kim Tử Long nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa phần nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đều bày tỏ sự ủng hộ việc 2 nghệ sĩ không ngại lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho con gái Vũ Linh. Đồng thời, netizen cũng chia sẻ những quan điểm riêng xoay quanh những lùm xùm nội chiến của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh.

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