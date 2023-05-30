Con gái cố NS Vũ Linh bức xúc tiết lộ thêm chi tiết cực sốc trên mộ phần của ba mình, em ruột và cháu ruột của cố nghệ sĩ bị lập nhóm anti

Hậu trường 30/05/2023 14:39

Chỉ sau vài ngày lùm xùm nổ ra, mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một group anti được đặt tên là: Tẩy chay mẹ con Hồng Phượng, ủng hộ Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh.

Những ngày gần đây, nội chiến gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Cụ thể, Hồng Loan - người được cho là con gái duy nhất của "ông hoàng cải lương" đã lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi.

Đồng thời, Hồng Loan sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bên cạnh đó, cô còn tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ sáu của Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ bảy của Vũ Linh)... đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi từ cái chết của ba cô nhưng bản thân cô lại không được biết bất kì gì về thông tin cúng bái và thậm chí là xây mộ phần cho ba.

Con gái cố NS Vũ Linh bức xúc tiết lộ thêm chi tiết cực sốc trên mộ phần của ba mình, em ruột và cháu ruột của cố nghệ sĩ bị lập nhóm anti - Ảnh 1
Hồng Loan bức xúc khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi.

Chỉ sau vài ngày lùm xùm nổ ra, mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một group anti được đặt tên là: Tẩy chay mẹ con Hồng Phượng, ủng hộ Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Nhóm anti này được lập từ ngày 17/4 và hiện có hơn 3.000 thành viên và đang tăng thêm mỗi ngày. Song song đó, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hồng Phượng cũng đã khóa phần bình luận dưới mỗi bài viết đăng tải.

Con gái cố NS Vũ Linh bức xúc tiết lộ thêm chi tiết cực sốc trên mộ phần của ba mình, em ruột và cháu ruột của cố nghệ sĩ bị lập nhóm anti - Ảnh 2
Chỉ sau vài ngày lùm xùm nổ ra, mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một group anti được đặt tên là: Tẩy chay mẹ con Hồng Phượng, ủng hộ Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh

Về phía Hồng Loan, mới đây nhất, cô cũng tiếp tục lên tiếng bức xúc việc bất hợp lí trên bia mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Theo đó, cô cho biết: "Pháp danh của ba lúc thầy niệm cũng đã khai quang cho ba luôn vậy mà cô lại không cho để lên chắc không muốn ba theo phật và hoa viên chỉ nghe theo lời người nắm hợp đồng chứ không làm việc và nghe theo yêu cầu của Loan và Loan đã nói với gia đình là trả tiền quyên góp của mọi người lại để ba không mắc nợ ai hết nhưng không ai nghe và cho đến hôm nay vẫn không có hàng chữ gia đình đồng lập mộ là do đó mà ra".

Con gái cố NS Vũ Linh bức xúc tiết lộ thêm chi tiết cực sốc trên mộ phần của ba mình, em ruột và cháu ruột của cố nghệ sĩ bị lập nhóm anti - Ảnh 3
Về phía Hồng Loan, mới đây nhất, cô cũng tiếp tục lên tiếng bức xúc việc bất hợp lí trên bia mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Kèm theo với dòng trạng thái, Hồng Loan còn đăng ảnh mộ ba mình với nhiều chi tiết gây sốc. Dòng trạng thái của Hồng Loan ngay khi đăng tải thu hút lượng lớn người quan tâm. Đa số ý kiến cư dân mạng đều ủng hộ Hồng Loan làm mọi việc rõ ràng đến cùng, tránh bị lung lay bởi những người từng xem là "ruột thịt".

Không chỉ vậy, suốt thời gian qua, Hồng Loan luôn phản đối việc gia đình kêu gọi từ thiện từ đám tang của ba. Cô cũng thẳng thắn bày tỏ nếu ai đã quyên góp thì hãy đòi lại số tiền đó vì cô muốn ba ra đi thanh thản, không mắc nợ ai.

Con gái cố NS Vũ Linh bức xúc tiết lộ thêm chi tiết cực sốc trên mộ phần của ba mình, em ruột và cháu ruột của cố nghệ sĩ bị lập nhóm anti - Ảnh 4
 Suốt thời gian qua, Hồng Loan (bên phải) luôn phản đối việc gia đình kêu gọi từ thiện từ đám tang của ba

Về phía Hồng Phượng, mới đây cô đã có trải lòng trên livestream về những ồn ào vừa qua. Tuy nhiên vẫn tránh né những câu hỏi liên quan đến nghi vấn tranh chấp tài sản với Hồng Loan, ca sĩ Hồng Phượng cho biết: "Cậu thương mình thì mình biết là được rồi, cậu thương hết tất cả mọi người trong gia đình. Chị Nga vẫn đang ở nhà của cậu, chị Nga vẫn ở đây và mọi người vẫn rất yêu thương nhau nên mọi người đừng lo, không có gì phải lo". 

Con gái cố NS Vũ Linh bức xúc tiết lộ thêm chi tiết cực sốc trên mộ phần của ba mình, em ruột và cháu ruột của cố nghệ sĩ bị lập nhóm anti - Ảnh 5
Về phía Hồng Phượng, mới đây cô đã có trải lòng trên livestream về những ồn ào vừa qua. Tuy nhiên vẫn tránh né những câu hỏi liên quan đến nghi vấn tranh chấp tài sản với Hồng Loan

Bên cạnh đó, ca sĩ Hồng Phượng cũng tiết lộ lý do không muốn chia sẻ nhiều về ồn ào trong khoảng thời gian hiện tại vì đây là thời gian ''nhạy cảm'' của cả dòng họ nên cô hạn chế phát ngôn để tránh những hiểu lầm không đáng có, gia đình lục đục sẽ khiến cố nghệ sĩ không vui mà ra đi thanh thản. 

Con gái cố NS Vũ Linh bức xúc tiết lộ thêm chi tiết cực sốc trên mộ phần của ba mình, em ruột và cháu ruột của cố nghệ sĩ bị lập nhóm anti - Ảnh 6
Nghệ sĩ Hồng Nhung lại tiếp tục gây phản cảm với màn khóc lóc trước bàn thờ của anh ruột

Trái với sự điềm đạm của con gái Hồng Phượng, mẹ ruột cô là nghệ sĩ Hồng Nhung lại tiếp tục gây phản cảm với màn khóc lóc trước bàn thờ của anh ruột: "Anh nằm xuống, người ta chửi gia đình mình không còn gì hết trơn. Họ chỉ nghe một phía. Muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu. Nó lên trên mạng nó nói xúc phạm gia đình mình. Chửi tới mức ngóc đầu lên không nổi luôn đó anh Năm".

Con gái cố NS Vũ Linh bức xúc tiết lộ thêm chi tiết cực sốc trên mộ phần của ba mình, em ruột và cháu ruột của cố nghệ sĩ bị lập nhóm anti - Ảnh 7
Vũ Linh và Hồng Nhung đi diễn cùng nhau

Hiện những ồn ào xoay quanh gia đình "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" hậu tang lễ vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm và bàn tán xôn xao khắp cõi mạng. Trước đó, ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư khiến người hâm mộ, người thân lẫn đồng nghiệp không khỏi xót xa, thương tiếc. 

 

 

Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu'

Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu'

Trái với sự điềm đạm của con gái Hồng Phượng, mẹ ruột cô là nghệ sĩ Hồng Nhung lại tiếp tục gây phản cảm với màn khóc lóc trước bàn thờ của anh ruột.

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