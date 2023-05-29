Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu'

Hậu trường 29/05/2023 15:51

Trái với sự điềm đạm của con gái Hồng Phượng, mẹ ruột cô là nghệ sĩ Hồng Nhung lại tiếp tục gây phản cảm với màn khóc lóc trước bàn thờ của anh ruột.

Những ngày gần đây, nội chiến gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Cụ thể, Hồng Loan - người được cho là con gái duy nhất của "ông hoàng cải lương" đã lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi.

Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu' - Ảnh 1
Hồng Loan (bên trái) sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Đồng thời, Hồng Loan sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bên cạnh đó, cô còn tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ sáu của Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ bảy của Vũ Linh)... đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi từ cái chết của ba cô nhưng bản thân cô lại không được biết bất kì gì về thông tin cúng bái và thậm chí là xây mộ phần cho ba. 

Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu' - Ảnh 2
Những ngày gần đây, nội chiến gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng

Đồng thời, trên mạng xã hội còn xôn xao trước đoạn ghi âm ghi cuộc đối thoại được cho là giữa Hồng Loan (con gái Vũ Linh), Hồng Nhung (em gái thứ 6 của Vũ Linh) và Hồng Phượng (cháu ruột Vũ Linh) về việc tranh chấp tài sản. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, phần đông khán giả đều bày tỏ sự bức xúc về việc Hồng Nhung và Hồng Phượng tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ dù ông chưa mất được 100 ngày.

Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu' - Ảnh 3
Sau những ồn ào gia đình dậy sóng mạng xã hội vừa qua, Hồng Phượng mới đây đã có trải lòng trên livestream nhận nhiều sự chú ý

Sau những ồn ào gia đình dậy sóng mạng xã hội vừa qua, Hồng Phượng mới đây đã có trải lòng trên livestream nhận nhiều sự chú ý. Cụ thể, ca sĩ Hồng Phượng cho biết các thành viên trong gia đình vẫn yêu thương nhau. Cô tâm sự: "Cậu thương mình thì mình biết là được rồi, cậu thương hết tất cả mọi người trong gia đình. Chị Nga vẫn đang ở nhà của cậu, chị Nga vẫn ở đây và mọi người vẫn rất yêu thương nhau nên mọi người đừng lo, không có gì phải lo". 

Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu' - Ảnh 4
Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu' - Ảnh 5
Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu' - Ảnh 6
Trái với sự điềm đạm của con gái Hồng Phượng, mẹ ruột cô là nghệ sĩ Hồng Nhung lại tiếp tục gây phản cảm với màn khóc lóc trước bàn thờ của anh ruột

Bên cạnh đó, ca sĩ Hồng Phượng cũng tiết lộ lý do không muốn chia sẻ nhiều về ồn ào trong khoảng thời gian hiện tại vì đây là thời gian ''nhạy cảm'' của cả dòng họ nên cô hạn chế phát ngôn để tránh những hiểu lầm không đáng có, gia đình lục đục sẽ khiến cố nghệ sĩ không vui mà ra đi thanh thản. 

Trái với sự điềm đạm của con gái Hồng Phượng, mẹ ruột cô là nghệ sĩ Hồng Nhung lại tiếp tục gây phản cảm với màn khóc lóc trước bàn thờ của anh ruột: "Anh nằm xuống, người ta chửi gia đình mình không còn gì hết trơn. Họ chỉ nghe một phía. Muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu. Nó lên trên mạng nó nói xúc phạm gia đình mình. Chửi tới mức ngóc đầu lên không nổi luôn đó anh Năm".

Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu' - Ảnh 7
Vũ Linh và Hồng Nhung đi diễn cùng nhau

Nhiều người cho rằng, em gái Vũ Linh không nên làm phiền hương linh của anh trai, để người đã khuất được yên nghỉ. Một số khác cho rằng cô gieo gió thì gặt bão đừng trách móc ai. Đây cũng không phải lần đầu, em ruột Vũ Linh khóc lóc thê lương trước bàn thờ của anh trai khi bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Trước đó, một đoạn clip từng gây xôn xao do Hồng Phượng đăng tải lúc cố nghệ sĩ Vũ Linh còn sống chia sẻ về các em của mình. Ông cho biết cả đời không gây nợ chỉ toàn đi trả nợ cho 2 người em ruột. Theo đó, NS Vũ Linh nói: "Thằng Bảy (nghệ sĩ Tiểu Linh) hại cậu (nghệ sĩ Vũ Linh) 2 phần thì cô Sáu Nhung (nghệ sĩ Hồng Nhung) hại 11 phần, 5 căn nhà, 1 ngàn mấy lượng vàng đâu còn nữa đâu".

Em ruột cố NS Vũ Linh lại gào khóc trước bàn thờ gây phản cảm: 'Em chỉ muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu' - Ảnh 8
Đoạn clip Vũ Linh từng gây xôn xao khi chia sẻ về 2 người em của mình

Có mặt trong đoạn clip, nữ nghệ sĩ Hồng Nhung cũng không phủ nhận mà lên tiếng rằng: "Thì đúng rồi, có đứa em gái mà không thương thì biết thương ai bây giờ hả anh Năm? Anh Năm rồi mới tới em Sáu, rồi mới tới thằng Bảy còn lạ lùng gì mà tiếc rẻ với Hồng Nhung".

Tuy nhiên, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất, trong một đoạn clip xuất hiện mới đây, nghệ sĩ Hồng Nhung đã phủ nhận chuyện làm anh trai mất 5 căn nhà, cả ngàn lượng vàng: "Con biết sao không, nhiều khi nói chơi cho vui rồi giờ khán giả người ta thương anh Năm quá nên nói là 'bà Sáu báo'. Thật sự ông thương quá rồi nên nói như vậy cho vui á. Tôi là cục vàng cục ngọc của ông đó".

Hiện những ồn ào xoay quanh gia đình "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" hậu tang lễ vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm và bàn tán xôn xao khắp cõi mạng. Trước đó, ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư khiến người hâm mộ, người thân lẫn đồng nghiệp không khỏi xót xa, thương tiếc. 

Sau lùm xùm tranh giành tài sản, cháu gái ruột của cố NSƯT Vũ Linh chính thức lên tiếng!

Sau lùm xùm tranh giành tài sản, cháu gái ruột của cố NSƯT Vũ Linh chính thức lên tiếng!

Trước loạt ồn ào hậu lễ tang, cháu gái của cô NSƯT Vũ Linh đã livestream chính thức lên tiếng về việc phân chia tài sản đang gây xôn xao cõi mạng suốt thời gian qua.

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