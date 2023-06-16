Xúc động khoảnh khắc quây quần của gia đình NSƯT Vũ Linh trước đây, anh em hòa thuận, con cháu yêu thương nhau

Mâu thuẫn tiếp tục gay gắt khi em ruột của cố nghệ sĩ đưa đơn kiện để tranh chấp tài sản với Hồng Loan vào ngày 7/6 vừa qua. Nhiều người hâm mộ cảm thấy đau lòng, bùi ngùi nhớ về những hình ảnh cả gia đình cố nghệ sĩ từng gắn bó hạnh phúc bên nhau.

Sau gần ba tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, lục đục gia đình của cố nghệ sĩ vẫn nhận nhiều sự quan tâm và bàn tán xôn xao. Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ khi Hồng Loan lên tiếng tố không được người thân trong gia đình xác nhận là con ruột cố nghệ sĩ. Thậm chí, cô còn bức xúc khi không biết gì về việc làm mộ hay kêu gọi quyên góp từ đám tang của ba.

Hồng Loan cho biết, cô sống cùng ba Vũ Linh từ nhỏ cho tới khi lập gia đình riêng nên con gái có rất nhiều hình ảnh kỷ niệm bên ba. Những năm cuối đời cô cũng thường xuyên ghé qua nhà riêng của ông thăm hỏi và chăm sóc.

Ngày bé, Hồng Loan có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Cô từng được cha đưa lên sâu khấu trong vở tuồng "Vợ 16 chồng lên 3". Thời điểm đó, Hồng Loan đóng vai NSƯT Phương Hồng Thủy lúc nhỏ. Hồng Loan được người thân trong gia đình yêu thương, chăm sóc, bảo bọc.

Hồng Loan sống cùng với Vũ linh cho đến lúc lập gia đình, cô thường xuyên dẫn chồng con về thăm ông ngoại

Bên cạnh đó, NSƯT Vũ Linh còn có cô em gái ruột theo nghệ thuật là NS Hồng Nhung. Cũng là một cô đào có tài. Cố nghệ sĩ là một người yêu thương gia đình hết mình vì thế nên khi Hồng Nhung vướng cảnh nợ nần, nam nghệ sĩ đã bán đi một số gia tài để trả nợ cho em gái mà không một lời oán trách.

Hồng Nhung là em gái ruột được cố nghệ sĩ yêu thương rất nhiều

Theo lời kể của nữ nghệ sĩ Hồng Nhung, anh trai tuy khó tính nhưng lại đặc biệt yêu thương, quan tâm bà. Lúc giận nhất không nhìn mặt nhưng khi nghe bà có con NSƯT Vũ Linh lại quan tâm, bao bọc hai mẹ con. Đến khi cháu gái Hồng Phượng có gia đình và sinh con, ông tiếp tục bảo bọc cả gia đình em gái.

Hồng Nhung và con gái Hồng Phượng được ''ông hoàng cải lương'' thương yêu, nâng đỡ trong nghề nghiệp

Từ khi còn nhỏ, Hồng Phượng được cố nghệ sĩ yêu thương như con gái ruột, ông truyền đạt kinh nghiệm đi hát của mình cho cháu gái. Dẫn dắt cháu gái từng bước một vào nghệ thuật, Vũ Linh thường xuyên dẫn Hồng Phượng đi diễn cùng ông trong những sân khấu lớn nhỏ khắp tỉnh thành.

Hồng Phượng được cố nghệ sĩ dẫn đi diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ khắp tỉnh thành

Cố nghệ sĩ còn có một người em trai tên là nghệ sĩ Tiểu Linh, lúc sinh thời cố nghệ sĩ cũng rất quan tâm và thương yêu em trai. Tiểu Linh cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bữa cơm gia đình và những giây phút chuyện trò vui vẻ với người anh thân yêu.

Vũ Linh rất thương yêu người em trai là nghệ sĩ Tiểu Linh

Vũ Linh còn có hai người con nuôi là NSƯT Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh. Bình Tinh được NSƯT Vũ Linh truyền dạy cho những kỹ thuật biểu diễn, cách hát sao cho tình cảm và chạm đến trái tim của khán giả. Nhờ vào công lao dạy dỗ tận tình của ba nuôi, cô hiện đã có một số thành công nhất định trong sự nghiệp.

Bình Tinh được NSƯT Vũ Linh truyền dạy cho những kỹ thuật biểu diễn, cách hát sao cho tình cảm và chạm đến trái tim của khán giả

Đối với nghệ sĩ Vũ Luân, NSƯT Vũ Linh vừa là người ba nuôi nhưng đồng thời cũng là người thầy đã hướng dẫn cho NSƯT Vũ Luân cách ca, cách diễn. Khi cha nuôi ra đi, NSƯT Vũ Luân cho biết ba nuôi mãi là thần tượng lớn nhất trong lòng anh, những lời dạy của cố nghệ sĩ anh mãi khắc cốt ghi tâm.

Vũ Luân khẳng định ba nuôi Vũ Linh là thần tượng lớn nhất đời anh

Từ năm 2019, NSƯT Vũ Linh đã ngừng hoạt động nghệ thuật vì sức khỏe không còn đảm bảo. Không tham gia những sân khấu lớn, hoạt động rầm rộ trong giới giải trí, Vũ Linh tập trung đi hát để làm từ thiện. Thời điểm nam nghệ sĩ gặp vấn đề về sức khoẻ, ông được nhiều bạn bè đồng nghiệp tới thăm hỏi. Mỗi khi tham gia sự kiện cùng bạn bè, đồng nghiệp, Vũ Linh được tất cả mọi người kính nể.