Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày

Hậu trường 14/06/2023 11:37

Trước những tranh chấp việc thừa kế tài sản, Hồng Loan cảm kích tấm chân tình khán giả đã dành cho mình, tuy nhiên cô tuyên bố từ chối nhận tiền quyên góp cho ba.

Trước đó,  Hồng Loan – con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ NSƯT Vũ Linh bức xúc lên tiếng về những ồn ào trái chiều sau đám tang của cố nghệ sĩ, diễn ra vào hồi tháng 3. Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay NSƯT Vũ Linh chưa bao giờ nói cô là con nuôi. Nhưng khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái của ba cô.

Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 1
Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 2
Cố nghệ sĩ Vũ Linh và cô con gái ruột duy nhất là Hồng Loan 

Bên cạnh đó, Hồng Loan cho rằng những người thân trong gia đình đã tự tiện kêu gọi quyên góp từ thiện sau khi ba cô mất. Đáng nói, cô không ủng hộ và cũng không hề được thông tin bất cứ gì về hoạt động này từ người thân trong dòng họ. 

Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 3
Hồng Loan không được biết bất cứ thông tin gì về quyên góp cho cố nghệ sĩ Vũ Linh 

Mới đây, Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh thông báo việc trả lại tiền cho người hâm mộ. Vào ngày 11/6 vừa qua, khi Hồng Loan vắng nhà, đã có hai người hâm mộ đến viếng cố nghệ sĩ, đồng thời còn gửi phong bao lì xì với lời nhắn rằng hỗ trợ nhang khói cho nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai người hâm mộ và tuyên bố cô chỉ nhận tình cảm và từ chối nhận tiền vì đã qua 100 ngày cúng của ba. Hiện tại, cô đã gửi lại số tiền trị giá 2 triệu đồng trở lại cho hai người đến viếng cố nghệ sĩ. 

Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 4
Hồng Loan tuyên bố không nhận tiền từ người hâm mộ vì đã qua 100 ngày giỗ của ba 

Con gái cố nghệ sĩ cũng chia sẻ thông tin mới liên quan đến phần mộ của Vũ Linh. Cụ thể, Hồng Loan cho biết đã qua 100 ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh nên BQL hoa viên nơi đặt mộ phần Vũ Linh sẽ di dời toàn bộ phần bạt che nắng và di vật đang trưng bày tại đây.

Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 5
Hồng Loan cho biết BQL hoa viên chuẩn bị dọn dẹp xung quanh mộ phần của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Trong lễ giỗ 100 ngày của cố nghệ sĩ, Hồng Loan đứng ra chu toàn mọi thứ cho ba, Hồng Loan trông gầy hơn trước 5-6kg, vì phải chịu nhiều áp lực tự dư luận lẫn người thân trong suốt thời gian qua. Nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn hình ảnh của Hồng Loan bật khóc trong lúc đọc kinh cho cố nghệ sĩ.

Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 6
Hồng Loan chu toàn mọi thứ trong lễ giỗ 100 ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh 
Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 7
Hồng Loan bật khóc trong giỗ 100 ngày của ba vì thương nhớ 

Người hâm mộ còn kịp phát hiện trong ngày quan trọng của Vũ Linh lại thiếu sự có mặt của hai mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng. Theo đó, cộng đồng mạng có thể suy đoán rằng, trong thời điểm nhạy cảm của kiện tụng tranh chấp nên hai mẹ con Hồng Nhung hạn chế xuất hiện. 

Trước đó, theo thông tin ghi nhận từ VTC News, sáng 7/6, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận có gọi điện thoại thông báo cho Hồng Loan về thông tin cô Sáu (nghệ sĩ Hồng Nhung – PV) kiện mình ra tòa. Phía Hồng Nhung yêu cầu con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh nộp các giấy tờ liên quan, gồm: giấy khai sinh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...để giải quyết tranh chấp theo quy định. Ngay sau đó, Hồng Loan cũng đã lên Tòa làm việc theo đúng thủ tục hành chính. 

Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 8
Hồng Nhung khởi kiện con gái ruột của cố NSƯT Vũ Linh về việc phân chia tài sản 

Hồng Loan chia sẻ với khán giả, tất cả những tranh chấp vừa qua đều xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trước đó, gia đình Hồng Loan (bao gồm Hồng Nhung, Hồng Phượng, nghệ sĩ Tiểu Linh - em trai cố nghệ sĩ) nhiều lần tranh cãi và không đi tới thống nhất chuyện phân chia tài sản. 

Khi qua đời, Vũ Linh để lại 1 ngôi nhà ở đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận và 1 mảnh đất 3.000m2 ở TP.Thủ Đức. Sau tang lễ, cả gia đình Hồng Loan có ngồi lại họp gia đình nói về việc di chúc phân chia tài sản. 

Con gái NSƯT Vũ Linh không nhận tiền nhang khói cho ba vì đã qua lễ giỗ 100 ngày - Ảnh 9
Hồng Loan từng đề xuất bán mảnh đất và dùng số tiền chia cho con cháu trong gia đình để có vốn làm ăn

Hồng Loan từng đề xuất bán mảnh đất và dùng số tiền chia cho con cháu trong gia đình để có vốn làm ăn. Hồng Loan còn chia sẻ cô có quyết định mua một căn nhà cho Hồng Phượng đứng tên.  Tuy nhiên, hai mẹ con Hồng Nhung không đồng ý. Cả hai nhất quyết đòi đứng tên chung tất cả tài sản và yêu cầu nếu có phân chia quyền sở hữu cho cô và hai mẹ con Hồng Nhung cùng quản lý. 

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Từ khóa:   cố nghệ sĩ Vũ Linh Hồng Loan tranh chấp tài sản

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