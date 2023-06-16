Cháu ruột NS Vũ Linh nghẹn ngào: 'Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư... Tự nhiên cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi'

Hậu trường 16/06/2023 16:51

Mới đây nhất, tại buổi gặp gỡ báo chí để nói rõ hơn về những ồn ào vây quanh gia đình trong thời gian qua, Hồng Phượng chia sẻ cách hành xử của Hồng Loan là “cạn tàu ráo máng".

Sau khi NS Vũ Linh nằm xuống, mâu thuẫn của gia đình cố nghệ sĩ bùng nổ khiến dư luận bàn tán xôn xao suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt là việc em gái cố NS là Hồng Nhung và cháu ruột là Hồng Phượng bị Hồng Loan (con gái Vũ Linh) mời dọn đồ ra khỏi nhà. 

Sau thời gian dài im lặng trước loạt chỉ trích, mới đây, ca sĩ Hồng Phượng đã đăng video xác nhận thông tin mình cùng mẹ dọn ra khỏi ngôi nhà ở đường Đoàn Thị Điểm (Phú Nhuận, TP.HCM) sau 2 năm sống chung và chăm sóc cho cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Cháu ruột NS Vũ Linh nghẹn ngào: 'Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư... Tự nhiên cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi' - Ảnh 1
Sau thời gian dài im lặng trước loạt chỉ trích, mới đây, ca sĩ Hồng Phượng đã đăng video xác nhận thông tin mình cùng mẹ dọn ra khỏi ngôi nhà của cậu 5 Vũ Linh

Bởi trước đó, sau mùa dịch Covid-19, nghệ sĩ Vũ Linh đã mời mẹ con cháu gái Hồng Phượng về sống cùng mình cho bớt buồn, cô đơn. Hồng Phượng cho biết giữ im lặng suốt 100 ngày mất của nghệ sĩ Vũ Linh để giữ trọn đạo nghĩa với cậu ruột, đến nay mới lên tiếng. 

Đồng thời, cô khẳng định thời gian qua bản thân và gia đình chịu đựng việc bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội, đồn thổi ác ý, sai sự thật. Ca sĩ đã cầu cứu báo chí; nhờ luật sư lập vi bằng những tài khoản vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm để triệt hạ gia đình cô.

Cháu ruột NS Vũ Linh nghẹn ngào: 'Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư... Tự nhiên cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi' - Ảnh 2
Cô khẳng định thời gian qua bản thân và gia đình chịu đựng việc bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội, đồn thổi ác ý, sai sự thật

Mới đây nhất, tại buổi gặp gỡ báo chí để nói rõ hơn về những ồn ào vây quanh gia đình trong thời gian qua, Hồng Phượng chia sẻ trước đó, cô chỉ đi làm rồi về phòng chứ không nói với ai trong nhà. Giữa cô và Hồng Loan cũng không xảy ra tranh cãi.

"Giữa tôi với Loan không có gì, chỉ là mẹ tôi (Hồng Nhung) và Loan. Tôi nghĩ việc Loan nói trong nhà không có tiếng nói chung thì khó sống là đúng, nhưng Loan có thể yêu cầu tôi ra khỏi nhà bằng cách đàng hoàng. Đằng này Loan lại khóa cửa, cho hai ba ngày để dọn đi" - cô nói. Theo Hồng Phượng, cách hành xử của Hồng Loan là “cạn tàu ráo máng".

Cháu ruột NS Vũ Linh nghẹn ngào: 'Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư... Tự nhiên cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi' - Ảnh 3
Theo Hồng Phượng, cách hành xử của Hồng Loan là “cạn tàu ráo máng".

Hồng Phượng nói thêm trong thời gian tới, cô sẽ nộp đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Cô bộc bạch: “Tôi có một người mẹ lớn tuổi, một người con nhỏ. Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư, nay chỗ này mai chỗ kia. Quần áo, đồ đạc tôi cũng không thể lấy được. Mong xét cứu xem trường hợp của gia đình tôi có phải ra khỏi nhà hay không. Tự nhiên khi cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi. Đó là điều tôi đau lòng”.

Cháu gái Vũ Linh nói Hồng Loan cũng từng ngỏ ý bán đất để mua nhà cho Hồng Phượng. Cô nói thêm: "Tôi cảm ơn tấm lòng của Loan. Nhưng theo tôi được biết miếng đất này cậu muốn bán cách đây 10 năm nhưng chắc phải cần thời gian, vì đang trong quy hoạch. Cậu mất rồi, để ra sống cuộc sống của mình là đúng, nhưng nó bị nhanh quá. Khi sự việc xảy ra, tôi bị sốc vì cái gì cũng từ từ. Dù gì mình phải nghĩ đến việc cậu vừa mất, chứ để tan đàn xẻ nghé thì có gì vui đâu".

Cháu ruột NS Vũ Linh nghẹn ngào: 'Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư... Tự nhiên cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi' - Ảnh 4
Cô bộc bạch: “Tôi có một người mẹ lớn tuổi, một người con nhỏ. Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư, nay chỗ này mai chỗ kia"

Tại đây, Hồng Phượng cũng chia sẻ thêm về việc tranh chấp tài sản với Hồng Loan sau khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Cô khẳng mình không phải là người khởi kiện con gái Vũ Linh về vụ tranh chấp tài sản mà là mẹ Hồng Nhung.

Luật sư Quốc Cường - đại diện pháp lý của Hồng Phượng cũng cho biết, theo thông báo thụ lý, người khởi kiện là nghệ sĩ Hồng Nhung (em gái Vũ Linh) và người bị kiện là Hồng Loan. Theo quy định pháp luật, Hồng Phượng là người có quyền lợi liên quan. “Những thông tin nói Hồng Phượng đi kiện là không chính xác” - vị luật sư khẳng định.

Cháu ruột NS Vũ Linh nghẹn ngào: 'Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư... Tự nhiên cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi' - Ảnh 5
Là con gái của nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng từng trao đổi với mẹ về vụ kiện. “Tôi đã nói với mẹ sẽ không thắng được trong vụ kiện" - Hồng Phượng nói

Là con gái của nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng từng trao đổi với mẹ về vụ kiện. “Tôi đã nói với mẹ sẽ không thắng được trong vụ kiện. Tôi nghĩ lý do mẹ quyết định như vậy vì bức xúc, giận nên mới làm như vậy. Vì trong gia đình không giải quyết được thì mẹ nhờ pháp luật giải quyết. Tôi đã nói với mẹ nhưng mẹ vẫn quyết định như vậy thì tôi đành chịu” - cô chia sẻ.

Theo Hồng Phượng, hiện tại Hồng Loan đã sang tên tài sản của NSƯT Vũ Linh. Sau 49 ngày của cậu ruột Vũ Linh, Hồng Loan yêu cầu Hồng Phượng và nghệ sĩ Hồng Nhung ra khỏi nhà. Chính điều đó tạo nên bức xúc đối với mẹ con giọng ca 8X. 

Xúc động khoảnh khắc quây quần của gia đình NSƯT Vũ Linh trước đây, anh em hòa thuận, con cháu yêu thương nhau

Xúc động khoảnh khắc quây quần của gia đình NSƯT Vũ Linh trước đây, anh em hòa thuận, con cháu yêu thương nhau

Đến nay, cố nghệ sĩ Vũ Linh đã qua đời hơn 3 tháng, những mâu thuẫn trong gia đình liên tục xảy ra. Người hâm mộ ngậm ngùi nhớ về mái ấm hạnh phúc ngày nào của cố nghệ sĩ cùng gia đình nhỏ.

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Từ khóa:   Hồng Loan Hồng Nhung Hồng Phượng cầu cứu

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