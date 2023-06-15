Con nuôi của NSƯT Vũ Linh còn khẳng định: "Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật pháp. Bạn dùng tình cảm thì sẽ nói chuyện bằng tình cảm với bạn".

Thời gian qua, kể từ khi NS Vũ Linh qua đời, lục đục gia đình của cố nghệ sĩ vẫn là đề tài được bàn luận sôi nổi và được dư luận đặc biệt quan tâm. Mới đây, giữa ồn ào kiện tụng tranh chấp tài sản giữa em ruột và con gái của NS Vũ Linh nổ ra, trên trang cá nhân, NSƯT Vũ Luân vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc ai đó tỏ ra oan ức để chuyển bại thành thắng. Anh viết: "Gương mặt tỏ vẻ đáng thương. Cộng đồng mạng đang trông chờ một điều gì đó cho rõ ràng, minh bạch. Nhưng không kèm theo đó là sự hăm doạ tỏ vẻ như mình bị oan ức khi sự việc quá rõ ràng lại định đánh tráo khái niệm chuyển bại thành thắng". Trên trang cá nhân, NSƯT Vũ Luân vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc ai đó tỏ ra oan ức để chuyển bại thành thắng Trong lễ cúng 100 ngày cho NSƯT Vũ Linh cách đây ít ngày, Vũ Luân gửi lời nhắn nhủ đến người cha nuôi ở đất Phật được yên lòng rằng: "Con sẽ bảo vệ gia đình Hồng Loan và danh tiếng của ba" Đồng thời, con nuôi của NSƯT Vũ Linh còn khẳng định: "Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật pháp. Bạn dùng tình cảm thì sẽ nói chuyện bằng tình cảm với bạn. Cho bạn một lời khuyên: Ở đời thất bại nhất là không biết mình sai ở đâu".

Khán giả bình luận dưới bài viết của Vũ Luân Dòng trạng thái ngay khi đăng tải thu hút lượng lớn người quan tâm. Dù không chỉ đích danh đang nói về ai nhưng một số ý kiến đoán rằng, người được Vũ Luân ẩn ý chính là Hồng Phượng (cháu ruột Vũ Linh). Bởi trùng hợp, mới đây nhất, ngay lễ cúng 100 ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng bất ngờ đăng clip nói rằng bản thân đang trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng. Việc bị chỉ trích khiến cô bị ảnh hưởng nặng nề đến danh dự và sự nghiệp. Đồng thời, cô khẳng định sẽ khởi kiện những cá nhân vu khống, đưa thông tin sai sự thật về cô và mẹ (Hồng Nhung - em gái cố nghệ sĩ). Đúng 100 ngày của NS Vũ Linh, Hồng Phượng cũng đăng clip xin lỗi khán giả vì ồn ào hậu tang lễ của cậu, tuyên bố khởi kiện vì những ai xúc phạm để triệt hạ mình và mẹ Hồng Nhung Không chỉ vậy, trước đó, NSƯT Vũ Luân từng nhiều lần liên tục bảo vệ con gái NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan và bức xúc cho biết, Hồng Loan không được thông báo bất kì điều gì về số tiền quyên góp từ đám tang của ba hay việc xây mộ cho ba tại nghĩa trang. Thậm chí, cả Hồng Loan và Vũ Luân càng không biết đến việc Hồng Phượng đã mời đội truyền thông đến livestream tại tang lễ của NS Vũ Linh khiến Vũ Luân nhiều lần bị trách oan là "kiếm tiền tại đám tang của ba nuôi".

Trước đó, NSƯT Vũ Luân từng nhiều lần liên tục bảo vệ con gái NSƯT Vũ Linh trước những ồn ào tranh chấp của gia đình Trong lễ cúng 100 ngày cho NSƯT Vũ Linh cách đây ít ngày, Vũ Luân gửi lời nhắn nhủ đến người cha nuôi ở đất Phật được yên lòng rằng: "Con sẽ bảo vệ gia đình Hồng Loan và danh tiếng của ba". Thực hư ai đúng ai sai trong câu chuyện gia đình của Vũ Linh vẫn phải chờ đợi mọi việc sáng tỏ trong thời gian tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-le-cung-100-ngay-ba-nuoi-vu-linh-vu-luan-tiep-tuc-mang-thang-ai-o-to-ve-ang-thuong-oan-uc-anh-trao-khai-niem-e-chuyen-bai-thanh-thang-592372.html