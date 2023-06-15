Sau lễ cúng 100 ngày ba nuôi Vũ Linh, Vũ Luân tiếp tục mắng thẳng ai đó: 'Tỏ vẻ đáng thương, oan ức... đánh tráo khái niệm để chuyển bại thành thắng'

Hậu trường 15/06/2023 06:15

Con nuôi của NSƯT Vũ Linh còn khẳng định: "Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật pháp. Bạn dùng tình cảm thì sẽ nói chuyện bằng tình cảm với bạn".

Thời gian qua, kể từ khi NS Vũ Linh qua đời, lục đục gia đình của cố nghệ sĩ vẫn là đề tài được bàn luận sôi nổi và được dư luận đặc biệt quan tâm. Mới đây, giữa ồn ào kiện tụng tranh chấp tài sản giữa em ruột và con gái của NS Vũ Linh nổ ra, trên trang cá nhân, NSƯT Vũ Luân vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc ai đó tỏ ra oan ức để chuyển bại thành thắng. Anh viết: "Gương mặt tỏ vẻ đáng thương. Cộng đồng mạng đang trông chờ một điều gì đó cho rõ ràng, minh bạch. Nhưng không kèm theo đó là sự hăm doạ tỏ vẻ như mình bị oan ức khi sự việc quá rõ ràng lại định đánh tráo khái niệm chuyển bại thành thắng".

Sau lễ cúng 100 ngày ba nuôi Vũ Linh, Vũ Luân tiếp tục mắng thẳng ai đó: 'Tỏ vẻ đáng thương, oan ức... đánh tráo khái niệm để chuyển bại thành thắng' - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, NSƯT Vũ Luân vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc ai đó tỏ ra oan ức để chuyển bại thành thắng
Sau lễ cúng 100 ngày ba nuôi Vũ Linh, Vũ Luân tiếp tục mắng thẳng ai đó: 'Tỏ vẻ đáng thương, oan ức... đánh tráo khái niệm để chuyển bại thành thắng' - Ảnh 2
Trong lễ cúng 100 ngày cho NSƯT Vũ Linh cách đây ít ngày, Vũ Luân gửi lời nhắn nhủ đến người cha nuôi ở đất Phật được yên lòng rằng: "Con sẽ bảo vệ gia đình Hồng Loan và danh tiếng của ba"

Đồng thời, con nuôi của NSƯT Vũ Linh còn khẳng định: "Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật pháp. Bạn dùng tình cảm thì sẽ nói chuyện bằng tình cảm với bạn. Cho bạn một lời khuyên: Ở đời thất bại nhất là không biết mình sai ở đâu".

Sau lễ cúng 100 ngày ba nuôi Vũ Linh, Vũ Luân tiếp tục mắng thẳng ai đó: 'Tỏ vẻ đáng thương, oan ức... đánh tráo khái niệm để chuyển bại thành thắng' - Ảnh 3
Khán giả bình luận dưới bài viết của Vũ Luân

Dòng trạng thái ngay khi đăng tải thu hút lượng lớn người quan tâm. Dù không chỉ đích danh đang nói về ai nhưng một số ý kiến đoán rằng, người được Vũ Luân ẩn ý chính là Hồng Phượng (cháu ruột Vũ Linh). Bởi trùng hợp, mới đây nhất, ngay lễ cúng 100 ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng bất ngờ đăng clip nói rằng bản thân đang trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng. Việc bị chỉ trích khiến cô bị ảnh hưởng nặng nề đến danh dự và sự nghiệp. Đồng thời, cô khẳng định sẽ khởi kiện những cá nhân vu khống, đưa thông tin sai sự thật về cô và mẹ (Hồng Nhung - em gái cố nghệ sĩ).

Sau lễ cúng 100 ngày ba nuôi Vũ Linh, Vũ Luân tiếp tục mắng thẳng ai đó: 'Tỏ vẻ đáng thương, oan ức... đánh tráo khái niệm để chuyển bại thành thắng' - Ảnh 4
Đúng 100 ngày của NS Vũ Linh, Hồng Phượng cũng đăng clip xin lỗi khán giả vì ồn ào hậu tang lễ của cậu, tuyên bố khởi kiện vì những ai xúc phạm để triệt hạ mình và mẹ Hồng Nhung

Không chỉ vậy, trước đó, NSƯT Vũ Luân từng nhiều lần liên tục bảo vệ con gái NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan và bức xúc cho biết, Hồng Loan không được thông báo bất kì điều gì về số tiền quyên góp từ đám tang của ba hay việc xây mộ cho ba tại nghĩa trang. Thậm chí, cả Hồng Loan và Vũ Luân càng không biết đến việc Hồng Phượng đã mời đội truyền thông đến livestream tại tang lễ của NS Vũ Linh khiến Vũ Luân nhiều lần bị trách oan là "kiếm tiền tại đám tang của ba nuôi".

Sau lễ cúng 100 ngày ba nuôi Vũ Linh, Vũ Luân tiếp tục mắng thẳng ai đó: 'Tỏ vẻ đáng thương, oan ức... đánh tráo khái niệm để chuyển bại thành thắng' - Ảnh 5
Trước đó, NSƯT Vũ Luân từng nhiều lần liên tục bảo vệ con gái NSƯT Vũ Linh trước những ồn ào tranh chấp của gia đình

Trong lễ cúng 100 ngày cho NSƯT Vũ Linh cách đây ít ngày, Vũ Luân gửi lời nhắn nhủ đến người cha nuôi ở đất Phật được yên lòng rằng: "Con sẽ bảo vệ gia đình Hồng Loan và danh tiếng của ba". Thực hư ai đúng ai sai trong câu chuyện gia đình của Vũ Linh vẫn phải chờ đợi mọi việc sáng tỏ trong thời gian tới.

Gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng khiến nhiều người quan tâm

Gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng khiến nhiều người quan tâm

Chia sẻ mới nhất của NSƯT Vũ Luân giữa những ồn ào gần đây đã thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Luân Ns Vũ Linh Hồng Phượng Hồng Loan tranh chấp tài sản của vũ linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi