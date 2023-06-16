Sáng sớm ngày 16/6, NSƯT Thanh Thanh Tâm bất ngờ cùng gia đình đến viếng mộ cha là cố NSƯT Nam Hùng và thắp hương tại mộ của cố NSƯT Vũ Linh

Ngày 12/6 vừa qua, lễ cúng 100 ngày của NS Vũ Linh đã được diễn ra tại nhà riêng và cả Hoa viên Bình Dương - nơi cố nghệ sĩ an nghỉ. Trên trang cá nhân, Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ chia sẻ nhiều hình ảnh tại lễ cúng của ba. Theo đó, cô tự tay chuẩn bị tươm tất, chu toàn mọi thứ để ba được yên lòng nơi đất Phật. Trong lễ cúng 100 ngày, Hồng Loan chuẩn bị tươm tất, chu toàn mọi thứ để ba Vũ Linh được yên lòng nơi đất Phật Tuy nhiên, đến sáng sớm ngày 16/6, NSƯT Thanh Thanh Tâm bất ngờ cùng gia đình đến viếng mộ cha là cố NSƯT Nam Hùng và thắp hương tại mộ của cố NSƯT Vũ Linh. Tại đây, chị cũng tâm sự trong nước mắt: "Khi biết tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều nhưng không thể sắp xếp công việc để về dự tang lễ của anh. Đến hôm nay, sau 100 ngày mất của anh, tôi mới có thể đến Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương để thắp nén hương nhớ đến người anh, người bạn diễn ăn ý nhất của tôi".

sáng sớm ngày 16/6, NSƯT Thanh Thanh Tâm bất ngờ cùng gia đình đến thắp hương tại mộ đàn anh Vũ Linh Bên mộ của NSƯT Vũ Linh, NSƯT Thanh Thanh Tâm cũng xúc động khấn nguyện người bạn diễn thân thiết rằng mãi mãi chị không bao giờ quên những vai diễn được anh chỉ dẫn, trong đó nổi tiếng nhất là vai Thanh và vai Vịnh trong vở "Hòn vọng phụ". NSƯT Thanh Thanh Tâm cũng xúc động khấn nguyện người bạn diễn thân thiết rằng mãi mãi chị không bao giờ quên những vai diễn được anh chỉ dẫn Trước đây, NSƯT Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh từng là một cặp đôi biểu diễn ăn ý và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Nữ nghệ sĩ từng thổ lộ có thời điểm đã say nắng "anh năm" nhưng đó là sự rung động của nhân vật trên sàn tập, rồi trên sàn diễn. Thời điểm đó, cả hai ở bên nhau suốt, vai diễn thấm vào trong tim, hơi thở len vào từng hơi thở.

Lúc đó, chị chưa có gia đình, anh cũng độc thân, nên "nếu tôi gật đầu là gia đình bên anh ấy đưa trầu cau sang nhà tôi ngay. Nhưng đúng là giứa chúng tôi có duyên mà không có nợ. Chỉ là đôi tình nhân trên sân khấu mà thôi" – NSƯT Thanh Thanh Tâm nhắc lại. Trước đây, NSƯT Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh từng là một cặp đôi biểu diễn ăn ý và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Trước đó, Thanh Thanh Tâm không thể đến thăm viếng, đưa tiễn cố NSƯT Vũ Linh lần cuối bởi khoảng cách địa lí và điều kiện không cho phép. Tuy nhiên, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã gửi vòng hoa đến viếng NSƯT Vũ Linh, kèm theo đó là dòng nhắn nhủ đầy xúc động: "Thương nhớ anh - Thanh Thanh Tâm". Theo NSƯT Diệu Hiền chia sẻ, NSƯT Vũ Linh từng đưa NSƯT Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ ý định lập gia đình. Tuy nhiên NSƯT Diệu Hiền từng khuyên học trò nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Khi được hỏi về chuyện tình cảm năm xưa với NSƯT Vũ Linh, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu Bẵng đi một thời gian, NSƯT Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư, cặp đôi cũng chia cắt từ đó. Trong một chương trình hồi năm 2022, khi được hỏi về chuyện tình cảm năm xưa với NSƯT Vũ Linh, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu.

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