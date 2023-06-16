'Người tình sân khấu' Thanh Thanh Tâm xúc động khi đến thắp hương tại mộ NS Vũ Linh: 'Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều'

Hậu trường 16/06/2023 08:46

Sáng sớm ngày 16/6, NSƯT Thanh Thanh Tâm bất ngờ cùng gia đình đến viếng mộ cha là cố NSƯT Nam Hùng và thắp hương tại mộ của cố NSƯT Vũ Linh

Ngày 12/6 vừa qua, lễ cúng 100 ngày của NS Vũ Linh đã được diễn ra tại nhà riêng và cả Hoa viên Bình Dương - nơi cố nghệ sĩ an nghỉ. Trên trang cá nhân, Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ chia sẻ nhiều hình ảnh tại lễ cúng của ba. Theo đó, cô tự tay chuẩn bị tươm tất, chu toàn mọi thứ để ba được yên lòng nơi đất Phật.

'Người tình sân khấu' Thanh Thanh Tâm xúc động khi đến thắp hương tại mộ NS Vũ Linh: 'Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều' - Ảnh 1
Trong lễ cúng 100 ngày, Hồng Loan chuẩn bị tươm tất, chu toàn mọi thứ để ba Vũ Linh được yên lòng nơi đất Phật

Tuy nhiên, đến sáng sớm ngày 16/6, NSƯT Thanh Thanh Tâm bất ngờ cùng gia đình đến viếng mộ cha là cố NSƯT Nam Hùng và thắp hương tại mộ của cố NSƯT Vũ Linh. Tại đây, chị cũng tâm sự trong nước mắt: "Khi biết tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều nhưng không thể sắp xếp công việc để về dự tang lễ của anh. Đến hôm nay, sau 100 ngày mất của anh, tôi mới có thể đến Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương để thắp nén hương nhớ đến người anh, người bạn diễn ăn ý nhất của tôi".

'Người tình sân khấu' Thanh Thanh Tâm xúc động khi đến thắp hương tại mộ NS Vũ Linh: 'Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều' - Ảnh 2
'Người tình sân khấu' Thanh Thanh Tâm xúc động khi đến thắp hương tại mộ NS Vũ Linh: 'Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều' - Ảnh 3
sáng sớm ngày 16/6, NSƯT Thanh Thanh Tâm bất ngờ cùng gia đình đến thắp hương tại mộ đàn anh Vũ Linh

Bên mộ của NSƯT Vũ Linh, NSƯT Thanh Thanh Tâm cũng xúc động khấn nguyện người bạn diễn thân thiết rằng mãi mãi chị không bao giờ quên những vai diễn được anh chỉ dẫn, trong đó nổi tiếng nhất là vai Thanh và vai Vịnh trong vở "Hòn vọng phụ". 

'Người tình sân khấu' Thanh Thanh Tâm xúc động khi đến thắp hương tại mộ NS Vũ Linh: 'Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều' - Ảnh 4
NSƯT Thanh Thanh Tâm cũng xúc động khấn nguyện người bạn diễn thân thiết rằng mãi mãi chị không bao giờ quên những vai diễn được anh chỉ dẫn

Trước đây, NSƯT Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh từng là một cặp đôi biểu diễn ăn ý và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Nữ nghệ sĩ từng thổ lộ có thời điểm đã say nắng "anh năm" nhưng đó là sự rung động của nhân vật trên sàn tập, rồi trên sàn diễn. Thời điểm đó, cả hai ở bên nhau suốt, vai diễn thấm vào trong tim, hơi thở len vào từng hơi thở. 

Lúc đó, chị chưa có gia đình, anh cũng độc thân, nên "nếu tôi gật đầu là gia đình bên anh ấy đưa trầu cau sang nhà tôi ngay. Nhưng đúng là giứa chúng tôi có duyên mà không có nợ. Chỉ là đôi tình nhân trên sân khấu mà thôi" – NSƯT Thanh Thanh Tâm nhắc lại.

'Người tình sân khấu' Thanh Thanh Tâm xúc động khi đến thắp hương tại mộ NS Vũ Linh: 'Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều' - Ảnh 5
Trước đây, NSƯT Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh từng là một cặp đôi biểu diễn ăn ý và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả

Trước đó, Thanh Thanh Tâm không thể đến thăm viếng, đưa tiễn cố NSƯT Vũ Linh lần cuối bởi khoảng cách địa lí và điều kiện không cho phép. Tuy nhiên, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã gửi vòng hoa đến viếng NSƯT Vũ Linh, kèm theo đó là dòng nhắn nhủ đầy xúc động: "Thương nhớ anh - Thanh Thanh Tâm".

Theo NSƯT Diệu Hiền chia sẻ, NSƯT Vũ Linh từng đưa NSƯT Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ ý định lập gia đình. Tuy nhiên NSƯT Diệu Hiền từng khuyên học trò nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định.

'Người tình sân khấu' Thanh Thanh Tâm xúc động khi đến thắp hương tại mộ NS Vũ Linh: 'Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã khóc rất nhiều' - Ảnh 6
 Khi được hỏi về chuyện tình cảm năm xưa với NSƯT Vũ Linh, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu

Bẵng đi một thời gian, NSƯT Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư, cặp đôi cũng chia cắt từ đó. Trong một chương trình hồi năm 2022, khi được hỏi về chuyện tình cảm năm xưa với NSƯT Vũ Linh, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu. 

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Con nuôi của NSƯT Vũ Linh còn khẳng định: "Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật pháp. Bạn dùng tình cảm thì sẽ nói chuyện bằng tình cảm với bạn".

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