Sau ồn ào tranh chấp tài sản, cháu gái NSƯT Vũ Linh gửi đơn tố cáo những người tung tin đồn ác ý để triệt hạ danh dự gia đình mình

Qua đó, nhiều người đoán rằng có thể vì nhiều tranh chấp, mâu thuẫn vừa qua mà mẹ con Hồng Nhung và Hồng Phượng đã lập bàn thờ cúng riêng NS Vũ Linh như người em thứ 7 là Tiểu Linh để tránh đụng mặt Hồng Loan và gây thêm nhiều điều tiếng không hay.

Ngày 12/6 vừa qua, lễ cúng 100 ngày của NS Vũ Linh đã được diễn ra tại nhà riêng và cả Hoa viên Bình Dương - nơi cố nghệ sĩ an nghỉ. Trên trang cá nhân, Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ chia sẻ nhiều hình ảnh tại lễ cúng của ba. Theo đó, cô tự tay chuẩn bị tươm tất, chu toàn mọi thứ để ba được yên lòng nơi đất Phật. Đáng chú ý, trong lễ cúng này, khán giả không thấy sự có mặt của những người thân thiết với cố nghệ sĩ thuở sinh thời là Hồng Nhung - Hồng Phượng và Tiểu Linh.

Đồng thời, Hồng Phượng cho biết những thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự nghiệp của cô. Sau lễ 100 ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý những người tung tin đồn ác ý về gia đình.

Tối cùng ngày, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã có chia sẻ về những sự việc liên quan đến gia đình trong suốt thời gian qua. Theo đó, Hồng Phượng xác nhận đã dọn ra khỏi nhà riêng của cố nghệ sĩ Vũ Linh sau 2 năm sinh sống tại đây.

Tối cùng ngày, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã có chia sẻ về những sự việc liên quan đến gia đình trong suốt thời gian qua

Cụ thể, Hồng Phượng nói: "Tôi vừa phải rời khỏi ngôi nhà của cậu 5 (cố NSƯT Vũ Linh), nơi mà tôi và mẹ đã gắn bó 2 năm. Sau dịch bệnh, do cậu 5 thấy có quá nhiều biến cố trong cuộc sống nên cậu muốn tôi và mẹ cùng dọn về ở với cậu để gia đình gắn bó, sum vầy với nhau hơn. Tôi xin lỗi khán giả về những lùm xùm trong thời gian qua, đó là điều gia đình hoàn toàn không mong muốn. Tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều về cả gia đình và công việc, sắp tới tôi sẽ có buổi gặp gỡ báo chí để giải đáp tất cả những thắc mắc của mọi người. Tại sao bây giờ tôi mới lên tiếng về sự việc này, là vì còn trong 100 ngày của cậu, tôi muốn giữ trọn tình cảm, tình nghĩa và sự tôn trọng với hương linh của cậu Vũ Linh".

Không chỉ vậy, cháu gái NSƯT Vũ Linh còn khẳng định đã lập vi bằng gửi đến các cơ quan như Công An TP.HCM, Thanh tra sở, Bộ Thông tin và truyền thông để yêu cầu xử lý những ai xúc phạm, vu khống để triệt hạ danh dự của cô. Hồng Phượng chia sẻ: "Việc của gia đình sẽ được giải quyết theo phạm vi gia đình, còn việc của những ai đã xúc phạm, vu khống, triệt hạ danh dự của tôi sẽ được pháp luật xử lý. Hiện nay tôi và gia đình đang bị mạng xã hội tấn công dữ dội, cố tình nói những câu ác ý và không có thật".

Cháu gái NSƯT Vũ Linh còn khẳng định đã lập vi bằng gửi đến các cơ quan như Công An TP.HCM, Thanh tra sở, Bộ Thông tin và truyền thông để yêu cầu xử lý những ai xúc phạm, vu khống để triệt hạ danh dự của cô

Nói về cuộc sống trong thời gian qua, Hồng Phượng chia sẻ: "Sinh thời cậu Vũ Linh rất mong muốn tôi được đi theo nghề và nối nghiệp của cậu. Khi sự việc xảy ra đã làm ảnh hưởng đến tinh thần, công việc và con đường hoạt động nghệ thuật của tôi. Đó là một điều rất đáng buồn. Sắp tới tôi sẽ có buổi chia sẻ để minh bạch để giải đáp các thắc mắc của quý vị. Mong mọi người đừng vội phán xét đúng sai".

Trước đó, ngày 7/6, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) thụ lý vụ kiện tranh chấp chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ NSƯT Vũ Linh). Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (lần lượt là em gái, con gái của cố NSƯT Vũ Linh). Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đề nghị tòa án hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh (hiện đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan). Các di sản gồm Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận; quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức và một ôtô.

Ca sĩ Hồng Phương trong lễ tang của cố NSƯT Vũ Linh

Đồng thời, hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm và quyền sử dụng đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Nguyên đơn đồng thời yêu cầu tòa án chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông cho mình và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh). Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà cố NSƯT Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh).