Các con tất bật làm lễ cúng 100 ngày cho NS Vũ Linh giữa ồn ào tranh chấp tài sản, Hồng Loan mong ba yên lòng nơi đất phật

Hồng Loan xúc động cho biết mong ba yên lòng nơi đất phật khi lễ cúng 100 ngày con cháu hội tụ đầy đủ và lo lắng chu toàn.

Hôm nay (12/6), lễ cúng 100 ngày của cố NSƯT Vũ Linh được diễn ra tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Con gái của cố nghệ sĩ là Hồng Loan đã gửi lời mời bạn bè, đồng nghiệp, khán giả,... yêu thương Vũ Linh đến Hoa viên thắp hương cho ba nhưng không được livestream hay quay phim để tránh tình trạng náo loạn, gây mất trật tự ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của những người khác. Con gái cố NS Vũ Linh mời khán giả đến Hoa viên Bình Dương thắp hương 100 ngày cho ba Mới đây, Hồng Loan cũng xúc động cho biết mong ba yên lòng nơi đất phật khi lễ cúng 100 ngày con cháu hội tụ đầy đủ và lo lắng chu toàn. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn khán giả gần xa đã luôn yêu thương ba và gửi viếng trái cây và hoa để tưởng nhớ.

Mới đây, Hồng Loan cũng xúc động cho biết mong ba yên lòng nơi đất phật khi lễ cúng 100 ngày con cháu hội tụ đầy đủ và lo lắng chu toàn Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, phía con nuôi của Vũ Linh là Bình Tinh và Vũ Luân cũng đăng tải những hình ảnh lễ cúng 100 ngày sớm cho ba nuôi dù đang lưu diễn ở Pháp. Bình Tinh xúc động: "100 ngày của ba trên đất Pháp. Con xin kính ơn sư cô Thanh Nghiêm - Con xin kính ơn hoà thượng Quảng Đạo chùa Khánh Anh tại Paris. Con gái lạy ba. Ba về với Phật nha ba". Buổi lễ được tổ chức tại một ngôi chùa trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. NS Ngọc Huyền và một số đồng nghiệp cũng đến tham dự. Khoảnh khắc nghệ sĩ Bình Tinh đội khăn tang, nâng niu di ảnh của cha nuôi gây xúc động.



Trên trang cá nhân, phía con nuôi của Vũ Linh là Bình Tinh và Vũ Luân cũng đăng tải những hình ảnh lễ cúng 100 ngày sớm cho ba nuôi dù đang lưu diễn ở Pháp Giữa ồn ào tranh chấp tài sản của các thành viên trong gia đình cha nuôi, Bình Tinh vẫn giữ im lặng suốt những ngày qua. Con nuôi Vũ Linh chỉ cập nhật hình ảnh đi diễn hằng ngày. Vũ Luân cũng kèm dòng chia sẻ trong ngày cúng 100 ngày của ba nuôi: "Ba ơi bình yên về đất Phật nhé. Vũ Luân, Bình Tinh và Hồng Loan mãi là những đứa con yêu thương của ba. Con sẽ làm tất cả để bảo vệ tên tuổi của ba". Đáng chú ý, nam nghệ sĩ đặc biệt bày tỏ sự yêu thương và hứa bảo vệ con gái Vũ Linh và danh tiếng của ba nuôi trước những sóng gió khiến người hâm mộ xúc động. Vũ Luân nhấn mạnh: "Con sẽ bảo vệ gia đình Hồng Loan". NSƯT Ngọc Huyền và Bình Tinh tại buổi lễ cúng 100 ngày mất của NSƯT Vũ Linh Chia sẻ với báo Dân trí tối 11/6, Hồng Loan cho biết đang tất bật chuẩn bị có lễ cúng 100 ngày mất của cha vào hôm nay 12/6 (tức 25/4 âm lịch). Lễ cúng diễn ra vào buổi sáng tại nhà riêng, sau đó gia đình tiếp tục làm lễ cúng tại mộ của nghệ Vũ Linh (thuộc Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương). Đồng thời, Hồng Loan cho biết thêm những ngày qua, cô tập trung lo việc xây mộ cho cha. Mỗi ngày, cô đều đến nghĩa trang Hoa viên Bình Dương để theo dõi tiến độ. Tâm nguyện hiện tại của Hồng Loan là chỉ mong cha được "mồ yên mả đẹp", những tranh cãi và ồn ào sớm lắng xuống để cha được yên lòng nơi chín suối.

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