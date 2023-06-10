Con gái Vũ Linh lần đầu tiết lộ ý định xử lí số tài sản khủng mà ba để lại: 'Tôi muốn bán đất chia đều con cháu, anh em nhưng cô 6 muốn đồng sở hữu'

Hậu trường 10/06/2023 09:30

Mới đây, mạng xã hội TikTok tiếp tục chia sẻ đoạn clip con gái của Vũ Linh lần đầu tiết lộ về ý định xử lí khối tài sản khủng của ba để lại.

Những ngày qua, thông tin bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái thứ 6 của nghệ sĩ Vũ Linh) kiện Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh) liên quan đến việc thừa kế di sản mà NSƯT Vũ Linh để lại hiện đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây, chia sẻ với báo Dân trí, Hồng Loan xác nhận Hồng Phượng và cô Sáu (nghệ sĩ Hồng Nhung) đã rời khỏi căn nhà này cách đây 4 ngày. Trước đây, ngôi nhà này có nghệ sĩ Vũ Linh cùng nghệ sĩ Hồng Nhung, vợ chồng Hồng Phượng và một số thành viên khác sinh sống. Vào khoảng 2 năm trước, bà Hồng Nhung và nghệ sĩ Hồng Phượng dọn về đây ở. Tuy nhiên, cả hai đều không thuộc hộ khẩu gia đình. Riêng Hồng Loan sống cùng gia đình chồng tại quận 7, TP.HCM. 

Con gái Vũ Linh lần đầu tiết lộ ý định xử lí số tài sản khủng mà ba để lại: 'Tôi muốn bán đất chia đều con cháu, anh em nhưng cô 6 muốn đồng sở hữu' - Ảnh 1
Sau khi NS Vũ Linh mất, Hồng Loan đã dọn về đây để tiện cho việc lo hương khói

Sau khi NS Vũ Linh mất, Hồng Loan đã dọn về đây để tiện cho việc lo hương khói. Chia sẻ về nguyên nhân mẹ con Hồng Phượng rời khỏi nhà, Hồng Loan cho biết, việc sống chung một nhà nhưng không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Chính vì thế, cô buộc lòng phải mời cô Sáu và Hồng Phượng rời khỏi nhà. Đồng thời, sau những cãi vã, tranh chấp vừa qua, các thành viên trong gia đình vẫn chưa có cuộc nói chuyện chính thức với nhau. Ngoài ra, Hồng Loan cũng khẳng định bản thân không hề có tham vọng muốn chiếm hết tài sản. Con gái Vũ Linh nhấn mạnh chỉ muốn đứng lên bảo vệ tài sản của cha để lại. 

Mới đây, mạng xã hội TikTok tiếp tục chia sẻ đoạn clip con gái của Vũ Linh lần đầu tiết lộ về ý định xử lí khối tài sản khủng của ba để lại. Theo đó, cô tâm sự sẽ bán đất chia cho các con cháu, anh em của ba. Đặc biệt, cô sẽ mua cho bà Hồng Nhung và Hồng Phượng một căn nhà khác và có sổ hộ khẩu riêng còn ngôi nhà thờ sẽ để ở chứ không bán.

Tuy nhiên, bà Hồng Nhung không chấp nhận ý định của Hồng Loan mà muốn đồng sở hữu tất cả tài sản mà cố nghệ sĩ để lại: "Em có giấy tờ của ba đó, em có nói với cô Sáu là: "Những cái này để cho con đứng tên, ba mất thì con là con là người đứng ra sau này, con sẽ bán đất rồi chia cho em út con cháu trong nhà một ít để có vốn làm ăn. Con sẽ mua căn nhà riêng cho cô Sáu và Hồng Phượng để có sổ hộ khẩu riêng để có cuộc sống riêng". Em không hề muốn dành hết tất cả. Trước nhất chỉ biết là chia cho gia đình em út con cháu vậy thôi chứ đâu có muốn giành giật gì cho bản thân mình hết". Lúc em nói vậy thì cô Sáu không chịu. Cô Sáu muốn đồng sở hữu tất cả tài sản".

Đoạn clip ngay khi đăng tải lần nữa làm dậy sóng dư luận. Nhiều người chỉ trích em gái cố nghệ sĩ quá tham lam. Một số ý kiến khác bày tỏ ủng hộ quyết định của Hồng Loan và cho rằng cô cư xử như vậy là quá văn minh, thấu đạt tình người.

Con gái Vũ Linh lần đầu tiết lộ ý định xử lí số tài sản khủng mà ba để lại: 'Tôi muốn bán đất chia đều con cháu, anh em nhưng cô 6 muốn đồng sở hữu' - Ảnh 2
Đoạn clip ngay khi đăng tải lần nữa làm dậy sóng dư luận. Nhiều người chỉ trích em gái cố nghệ sĩ quá tham lam

Chia sẻ với truyền thông, Hồng Loan cũng cho biết thêm, sau khi chôn cất ba mình, cô cùng Hồng Phượng tổng kết tiền phúng điếu dưới sự chứng kiến của các thành viên còn lại trong gia đình. Tổng tiền phúng điếu là hơn 600 triệu đồng và cả hai cùng cất giữ để chi tiêu trong việc lo xây mộ và cúng kiếng. Sau này, Hồng Phượng tự ý quyết mọi việc mà không thông qua ý kiến của cô nên cô không biết số tiền đó được em họ chi sử dụng thể nào.

Liên quan đến việc nghệ sĩ Hồng Nhung nộp đơn khởi kiện Hồng Loan ra tòa để tranh chấp thừa kế, con gái "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" nhấn mạnh sẽ "sẵn sàng đi hầu" và khẳng định phía mình "không sai gì cả": "Tôi cũng rất buồn và đau lòng vì dù sao cũng là gia đình. Tuy nhiên, tôi muốn mọi thứ phải được rõ ràng, không muốn bất kỳ ai lợi dụng hình ảnh của ba để trục lợi. Tôi thấy thương cho ba mình khi mất rồi lại phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực như thế. Tôi chỉ muốn ba được ngậm cười nơi chín suối".

Con gái Vũ Linh lần đầu tiết lộ ý định xử lí số tài sản khủng mà ba để lại: 'Tôi muốn bán đất chia đều con cháu, anh em nhưng cô 6 muốn đồng sở hữu' - Ảnh 3
Em gái và cháu gái của NS Vũ Linh

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, TPHCM thụ lý đơn kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan gồm ông Võ Thành Nhiêu (em trai ông Võ Văn Ngoan - tức nghệ sĩ Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (con ruột nghệ sĩ Hồng Nhung).

Bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị TAND quận Phú Nhuận hủy văn bản bà Võ Thị Hồng Loan khai nhận tài sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh, TPHCM). Hiện, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015 tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận được sang tên từ ông Võ Văn Ngoan sang bà Võ Thị Hồng Loan.

Con gái Vũ Linh lần đầu tiết lộ ý định xử lí số tài sản khủng mà ba để lại: 'Tôi muốn bán đất chia đều con cháu, anh em nhưng cô 6 muốn đồng sở hữu' - Ảnh 4
Bà Hồng Nhung muốn đồng sở hữu tài sản với Hồng Loan

Quyền sử dụng đất với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (hiện là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ôtô đều được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị tòa hủy nội dung sang tên nói trên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Võ Thị Hồng Nhung đồng thời yêu cầu hưởng một phần hai tài sản sau khi trừ phần giá trị nghệ sĩ Vũ Linh lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng với giá trị tạm tính là 1,5 tỷ đồng.

Con gái Vũ Linh lần đầu trải lòng về vụ bị kiện đòi chia di sản: 'Hiện tại tôi chỉ mong ba được mồ yên mả đẹp'

Con gái Vũ Linh lần đầu trải lòng về vụ bị kiện đòi chia di sản: 'Hiện tại tôi chỉ mong ba được mồ yên mả đẹp'

Hồng Loan tiết lộ tình hình giữa cô và mẹ con Hồng Phượng không tìm được tiếng nói chung. Sau những cãi vã, tranh chấp vừa qua, các thành viên trong gia đình vẫn chưa có cuộc nói chuyện chính thức với nhau.

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