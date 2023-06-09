Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao?

Hậu trường 09/06/2023 15:50

Vụ tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình cố NSƯT Vũ Linh đang là tâm điểm chú ý từ phía cộng động mạng.

Sau gần 3 tháng ngày mất của cố NSƯT Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ.

Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Sau gần 3 tháng ngày mất của cố NSƯT Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã có thông báo thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan).

Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Vụ kiện tụng tranh chấp tài sản của gia đình cố NSƯT Vũ Linh đang là tâm điểm của sự chú ý.

Trong vụ án này, nguyên đơn khởi kiện là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh).

Theo nội dung đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23-1-2015;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức do UBND Thủ Đức cấp ngày 19-12-1998 và một chiếc ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan.

Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Em gái cố NSƯT Vũ Linh kiện con gái "Ông hoàng cải lương", đòi hưởng tài sản liên quan của NSƯT Vũ Linh để lại sau khi qua đời.

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Thanh Niên, bà Hồng Nhung yêu cầu chia một nửa thửa đất phường Linh Đông, TP.Thủ Đức cho mình và ông Võ Thành Nhiêu (em trai NSƯT Vũ Linh), sau khi trừ đi phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng (giá tạm tính của di chúc miệng là 1,5 tỉ đồng). 

Trước thông tin vụ kiện trên, nhiều khán giả thắc mắc khối tài sản NSƯT Vũ Linh để lại không dưới 100 tỷ, vậy nếu một trong hai người, em gái cố nghệ sĩ hoặc con gái của cố NSƯT Vũ Linh bị thua kiện thì phải đóng án phí bao nhiêu.

Theo thông tin từ Trang Giải Trí - Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật, dựa trên căn cứ của pháp luật quy định, tiền án phí cho vụ kiện của gia đình cố NSƯT Vũ Linh là con số không hề nhỏ. Người thua kiện nếu là em gái ông - Hồng Nhung hay con gái ông - Hồng Loan đều phải đóng án phí ít nhất là 212 triệu tính trên khối tài sản NSƯT Vũ Linh.

Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao? - Ảnh 6
Những ồn ào 'nội chiến' gay gắt của gia đình cố nghệ sĩ đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm, bàn tán từ phía dư luận.

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh vừa qua đời vào ngày 5/3 để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Sau gần 3 tháng ngày mất, nội bộ gia đình của cố nghệ sĩ liên tục xảy ra mâu thuẫn. Những ồn ào 'nội chiến' gay gắt của gia đình cố nghệ sĩ đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm, bàn tán từ phía dư luận.

Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao? - Ảnh 7
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh vừa qua đời vào ngày 5/3.
Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao? - Ảnh 8
 Sau gần 3 tháng ngày mất, nội bộ gia đình của cố nghệ sĩ liên tục xảy ra mâu thuẫn.
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