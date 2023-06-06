Hoa hậu Phương Lê lên tiếng bảo vệ con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, đồng thời thẳng thắn mỉa mai Hồng Phượng

Phương Lê được biết đến là Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Sau khi đăng quang, nàng Hậu không hoạt động trong lĩnh vực người mẫu mà thành công trong việc kinh doanh và tập trung cho gia đình nhỏ.

Đồng thời, nàng Hậu tin rằng Hồng Loan chính là con ruột của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng". Vốn là người thẳng tính, Phương Lê bức xúc với cách hành xử của các thành viên trong nhà đối với con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cô nói: "Tại sao phải kêu gọi, quyên góp xây mộ cho chú. Lúc chú còn sống đã đi từ thiện rất nhiều. Chú đi giúp đời thì mắc cái gì khi chú mất phải bắt chú thiếu nợ cuộc đời. Những người kêu quyên góp là sai. Làm như vậy là hủy hoại bao nhiêu thứ chú làm. Với 1 người như chú thì làm cái mộ nhẹ nhàng, thêm bức hình nào ý nghĩa là được. Mất là về với cát bụi rồi, có xây bự cỡ nào cũng vậy. Làm như vậy để che đậy cái quỹ tiền người ta rót về.

Cụ thể, Phương Lê chia sẻ: "Mọi người biết một người nghệ sĩ như chú Vũ Linh, cái thời đó mà đi nhận đứa con nuôi mà để vô trong hộ khẩu mà để là cha thì mọi người nghĩ chú có làm không? Con ruột mới làm. Lúc Loan mới đẻ là thời hoàng kim của chú Vũ Linh. Thời đó chú là ông vua, không ai bằng hết".

Những người nghệ sĩ nghèo, không con không cháu, không nhà cửa thì không nói còn này chú đang ở trong nhà bao nhiêu tỷ, giúp đỡ cho mọi người bao nhiêu tiền. Bây giờ tự nhiên cuối đời tự nhiên đi xin quyên góp xây mộ cho chú. Cái này rất là vô lý. Nếu tôi là cháu, là em, là cháu thì tôi không bao giờ cho phép lấy tiền phúng điếu. Phải để cho chú vẻ vang đến phút cuối cùng. Đừng có đổ thừa, đừng có nghe con Hồng Phượng nó nói không lấy tiền phúng điếu là hoa với trái cây nhiều".

Hoa hậu Phương Lê lên tiếng bảo vệ Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Chưa dừng lại ở đó, Hoa hậu Phương Lê gây chú ý với cộng đồng mạng khi nhấn mạnh: "Đúng là rõ ràng là người ta tự cho, tự quyên góp nhưng mà lấy tiền đó làm từ thiện cho chú. Xây cầu, nhà tình thương cho những người nghệ sĩ già không có nhà ở đó. Cái đó là điều mà chú Vũ Linh sẽ mỉm cười nơi chín suối. Còn đằng này mua xe hơi, không có tiền mà mua xe hơi. Nó trớ trêu nha. Không hiểu sao, có lúc thì nói hết tiền phải bán vàng để lo cái gì đó. Nhưng sau khi đám tang xong cái có tiền mua xe hơi.

Nói thiệt chứ xe hơi đó mua được căn nhà trả góp rồi. Mua làm gì sao không mua nhà. Chắc tại nghĩ cái nhà đó của mình. Trong khi đó tôi nói Hồng Loan em cứ chiến đi. Này là tài sản cuối cùng cha em để lại. Nếu mà không báo đời, không mất 1000 cây vàng thì Hồng Loan giờ sống như gì.

Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Con có quyền hưởng thụ những gì cha mẹ để lại. Cái số người ta định ra là con của 1 nghệ sĩ tài ba, giàu có thì cái đó là số hưởng. Thì tại sao Hồng Loan không được hưởng mà sống rất chật vật, rất là bình dân như vậy. Mà ở đây, chú Linh đã quá yêu thương em và cháu nên đã chia sẻ. Chứ đâu phải cho Loan không đâu. Mọi người nhìn thấy đời sống của Loan không, mặc đồ bộ tơi tả, nhìn vô không ai biết là con 1 nghệ sĩ tài danh. Nhìn quá tội. Còn nhìn Hồng Phượng lúc nào cũng tươi. Tươi không cần tưới tại được cậu tưới rồi. Vậy tại sao sống không biết điều mà muốn hốt cú chót vậy.

Loan phải mạnh mẽ lên vì còn những đứa con nữa. Giờ là tài sản cuối cùng ông ngoại để lại cho con và cháu ngoại. Em còn lo cho các con, con em còn nhỏ lắm Loan. Ví dụ sau này em thấy em có điều kiện mà họ sống biết điều, em có thể cho họ một ít gì đó coi như cái tình của cha em. Hồng Loan em phải kiểm tra xem cha còn tài sản gì nữa không nha".

Phương Lê không quên mỉa mai cháu gái của cố NSƯT Vũ Linh: "Còn Hồng Phượng làm cái chuyện thương khóc, hôn bịch bịch. Sao không hôn ông 7 đi. Giữa ông 5 với ông 7 sao ôm ông 5 không vậy? Có phải ông 5 có tiền ông 7 không có tiền không?".

Phương Lê không quên mỉa mai Hồng Phượng - cháu gái của cố NSƯT Vũ Linh.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Sau gần 3 tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình liên tục xảy ra "nội chiến" gay gắt giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ về việc tranh chấp tài sản. Hiện tại, lùm xùm gia đình Vũ Linh đang là đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng.