Sau 'nội chiến gia đình' chưa có hồi kết, con gái cố NSƯT Vũ Linh bật khóc nức nở khi được người hâm mộ vây kín

Phía dưới bình luận, người hâm mộ liên tục gửi lời an ủi và động viên cô sau biến cố gia đình chưa có hồi kết.

Sau 3 tháng ngày NSƯT Vũ Linh qua đời vì bạo bệnh, khán giả trong và ngoài nước vẫn chưa khỏi bàng hoàng, xót xa. Không chỉ vậy, trong thời gian qua, nội chiến gia đình cố nghệ sĩ cũng được dân tình bàn tán xôn xao. Người hâm mộ liên tục gửi lời an ủi và động viên Hồng Loan sau biến cố gia đình chưa có hồi kết Trong đoạn video được chia sẻ gần đây, khi Hồng Loan (con gái cố NS Vũ Linh) đến thăm mộ người cha quá cố. Tại đây, cô đến cẩn thận lau chùi, dọn dẹp và cúng cơm cho ba. Ngoài ra, rất đông khán giả hâm mộ NSƯT Vũ Linh cũng tập trung đến để dâng hoa, trái cây đến nơi an nghỉ của "ông hoàng cải lương". Đáng chú ý, khoảnh khắc Hồng Loan được rất đông người hâm mộ vây quanh động viên khiến cô vô cùng xúc động. Chứng kiến tình cảm của người hâm mộ dành cho ba, Hồng Loan đã không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở giữa đám đông.

Khoảnh khắc Hồng Loan được rất đông người hâm mộ vây quanh động viên khiến cô vô cùng xúc động Phía dưới bình luận, người hâm mộ liên tục gửi lời an ủi và động viên cô sau biến cố gia đình chưa có hồi kết. Trước đó, NSƯT Vũ Luân (con nuôi Vũ Linh) cũng bất ngờ vướng tin đồn kinh doanh trên đám tang cha nuôi vì thuê một đội ngũ truyền thông đến livestream và đưa tin. Sự việc này đã khiến NSUT Vũ Luân vô cùng bức xúc và phải nhanh chóng lên tiếng đính chính. Hồng Loan hiện được dư luận ủng hộ Theo đó, NSUT Vũ Luân thừa nhận anh, Hồng Loan cùng Bình Tinh không biết đến bản hợp đồng truyền thông mà Hồng Phượng chính là người đứng ra ký kết. Về phía Hồng Phượng cũng đưa ra lời giải đáp. Cô cho biết bản hợp đồng này được ký kết dựa trên việc bảo vệ hình ảnh, thông tin liên quan đến tang lễ NSUT Vũ Linh, không có trường hợp dựa vào đây để kinh doanh hay kiếm tiền.

Hồng Loan cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi Không chỉ vậy, Hồng Loan - người được cho là con gái duy nhất của "ông hoàng cải lương" cũng lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi. Con gái Vũ Linh khẳng định sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bên cạnh đó, cô còn tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ sáu của Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ bảy của Vũ Linh)... đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi từ cái chết của ba cô nhưng bản thân cô lại không được biết bất kì gì về thông tin cúng bái và thậm chí là xây mộ phần cho ba.

Hồng Loan tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ sáu của Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ bảy của Vũ Linh)... đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi từ cái chết của ba cô Hiện, đa phần cư dân mạng đều đứng về phía Hồng Loan và khuyên nhủ cô nên mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất mác ba và có thể giành được những gì thuộc về mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-noi-chien-gia-inh-chua-co-hoi-ket-con-gai-co-nsut-vu-linh-bat-khoc-nuc-no-khi-uoc-nguoi-ham-mo-vay-kin-589253.html