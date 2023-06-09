Luật sư nói gì về vụ tranh chấp tài sản của gia đình cố NSƯT Vũ Linh?

Không chỉ vậy, Hồng Loan còn bị những người trong gia đình 'lạnh nhạt' và không công nhận cô chính là con gái ruột của cố nghệ sĩ. Hồng Loan lên tiếng việc không được tham gia chuyện xây mộ cho cha. Ngoài ra, việc kêu gọi quyên góp từ khán giả cho cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan cũng không hề được biết đến hay thông qua ý kiến, nhiều nghi vấn cho rằng một số người thân trong gia đình đã trục lợi trên đám tang của NS Vũ Linh.

Sau gần ba tháng NSƯT Vũ Linh qua đời vì bạo bệnh, gia đình của cố nghệ sĩ xảy ra lục đục, đáng chú ý nhất là việc tranh chấp tài sản giữa Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái của NS Vũ Linh) với Hồng Loan (con gái của NSƯT Vũ Linh) là tâm điểm chú ý của mọi người.

Trong đơn kiện, Hồng Loan yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu (em trai ruột cố nghệ sĩ).

Dẫn nguồn tin từ VTC News, ngày 7/6 vừa qua, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã thụ lý đơn kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung đối với Võ Thị Hồng Loan.

Chiều ngày 7/6 Tòa án thụ lý Hồng Nhung kiện Hồng Loan

Chia sẻ với VietNamNet liên quan đến vụ việc này, ở góc độ pháp lý, luật sư Phan Vũ Tuấn - Sáng lập và điều hành Phan Law Vietnam, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM đã làm rõ vấn đề xoay quanh tranh chấp giữa con gái và gia đình em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Theo đó, LS Phan Vũ Tuấn cho biết, bà Hồng Loan có giấy khai sinh thể hiện cố nghệ sĩ Vũ Linh là cha của mình. Đây được xem là giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ cha, con của ông Linh và bà Loan. Bà Loan có thể dùng làm căn cứ để có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xác định quan hệ cha con.

Ngoài ra, việc sử dụng kết quả giám định ADN cũng là một trong những căn cứ để chứng minh quan hệ cha con giữa cố nghệ sĩ Vũ Linh và bà Hồng Loan. Trong trường hợp không thể có được ADN của ông Vũ Linh, bà Loan có thể thông qua việc sử dụng mẫu ADN của người thân để xác nhận quan hệ cha con.

Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con theo quy định tại điều 101 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Nếu xảy ra tranh chấp, việc xác định cha con trong trường hợp này thuộc về TAND có thẩm quyền. Bà Loan có thể yêu cầu TAND có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con đối với ông Vũ Linh.

Cố NSƯT Vũ Linh và Hồng Loan còn bé

Luật sư Phan Vũ Tuấn chia sẻ thêm, khi nghệ sĩ Vũ Linh mất, nếu không có di chúc hoặc thuộc các trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 650 của Bộ luật Dân sự 2015, phần di sản thừa kế được chia theo quy định của pháp luật. Theo Điều 651 quy định về người thừa kế theo pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Như vậy, trường hợp bà Loan có quan hệ cha con với ông Vũ Linh sẽ phát sinh quan hệ thừa kế, bà Loan và các đồng thừa kế còn lại (nếu có) sẽ được hưởng phần di sản thừa kế mà ông Vũ Linh để lại theo quy định của pháp luật.

Nam luật sư chia sẻ theo quy định của pháp luật tại Điều 651, không phân biệt giữa con nuôi và con ruột. Vì vậy, trong trường hợp bà Loan chỉ là con nuôi của ông Vũ Linh đi nữa, quyền và nghĩa vụ đối phần di sản thừa kế của bà Loan không bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, LS Phan Vũ Tuấn cho biết, theo Điều 630 bộ luật còn quy định di chúc bằng miệng được xem là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Hình ảnh cố nghệ sĩ Vũ Linh và gia đình lúc sinh thời

LS Phan Vũ Tuấn cho biết mục đích gửi tiền phúng điếu thường được hiểu là hỗ trợ cho cho những khoản chi phí khi tổ chức tang lễ. Như vậy, người gửi tiền sẽ là người có quyền yêu cầu người nhận chứng minh việc sử dụng tiền đúng mục đích, nếu không người nhận phải chịu trách nhiệm theo pháp luật.

Như vậy, nếu bà Hồng Loan không phải là người gửi tiền thì bà Hồng Phượng không phải cung cấp thông tin cho bà Loan.

Theo khoản 1 Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2015, về nguyên tắc, chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng sẽ được trích từ di sản của người chết. Như vậy, các chi phí tổ chức đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ được trích trả từ khoản tiền phúng điếu này.

Tang lễ của cố nghệ sĩ diễn ra vào ngày 5/3/2023

Hiện tại, những vấn đề xoay quanh tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn đang là đề tài được cộng đồng mạng và khán giả bàn tán xôn xao. Về phía Hồng Loan và Hồng Nhung vẫn chưa có động thái gì mới sau đơn khởi kiện được công bố vừa qua.