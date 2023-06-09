Con gái Vũ Linh lần đầu trải lòng về vụ bị kiện đòi chia di sản: 'Hiện tại tôi chỉ mong ba được mồ yên mả đẹp'

Theo thông tin từ báo Dân trí, Hồng Loan xác nhận Hồng Phượng và cô Sáu (nghệ sĩ Hồng Nhung) đã rời khỏi căn nhà này cách đây 4 ngày. Trước đây, ngôi nhà này có nghệ sĩ Vũ Linh cùng nghệ sĩ Hồng Nhung, vợ chồng Hồng Phượng và một số thành viên khác sinh sống.

Thông tin bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh) kiện Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh) liên quan đến việc thừa kế di sản mà NSƯT Vũ Linh để lại hiện đang gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ về nguyên nhân mẹ con Hồng Phượng rời khỏi nhà, Hồng Loan cho biết, việc sống chung một nhà nhưng không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Chính vì thế, cô buộc lòng phải mời cô Sáu và Hồng Phượng rời khỏi nhà. Đồng thời, sau những cãi vã, tranh chấp vừa qua, các thành viên trong gia đình vẫn chưa có cuộc nói chuyện chính thức với nhau.

Vào khoảng 2 năm trước, bà Hồng Nhung và nghệ sĩ Hồng Phượng dọn về đây ở. Tuy nhiên, cả hai đều không thuộc hộ khẩu gia đình. Riêng Hồng Loan sống cùng gia đình chồng tại quận 7, TPHCM. Con gái Vũ Linh cho biết sau khi cha mất, cô đã dọn về đây để tiện cho việc lo hương khói.

Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh về vụ bị kiện đòi chia di sản

Ngoài ra, Hồng Loan cũng khẳng định bản thân không hề có tham vọng muốn chiếm hết tài sản. Con gái Vũ Linh nhấn mạnh chỉ muốn đứng lên bảo vệ tài sản của cha để lại.

Hồng Loan cho biết, sau khi hoàn thành việc chôn cất cho cố nghệ sĩ Vũ Linh, cô cùng Hồng Phượng tổng kết tiền phúng điếu dưới sự chứng kiến của các thành viên còn lại trong gia đình. Tổng tiền phúng điếu là hơn 600 triệu đồng. Số tiền này được nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng cất giữ để chi trả các chi phí tổ chức đám tang cho nghệ sĩ Vũ Linh. Sau đó, Hồng Loan nhận thấy bản thân không được tôn trọng và can thiệp sâu vào các vấn đề của gia đình từ việc chi trả các khoản chi phí cho đám tang đến việc xây mộ cho ba. Theo con gái của Vũ Linh, số tiền phúng điếu hiện tại vẫn do Hồng Phượng nắm giữ và cô không nắm rõ cụ thể là còn bao nhiêu.

Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất, một số người ngỏ ý quyên góp tiền để xây mộ cho ông. Thời điểm đó, các thành viên trong gia đình đều thống nhất nhận quyên góp, xem như sự trân trọng tấm lòng của khán giả. Tuy nhiên sau đó, việc quyên góp cũng vấp phải một số tranh cãi.

Liên quan đến việc nghệ sĩ Hồng Nhung nộp đơn khởi kiện Hồng Loan ra tòa để tranh chấp thừa kế, con gái Vũ Linh nhấn mạnh sẽ "sẵn sàng đi hầu" và khẳng định phía mình "không sai gì cả". Hồng Loan cho biết thêm, những ngày qua, cô tập trung lo mộ phần cho cha. Mỗi ngày cô đều đến nghĩa trang Hoa viên Bình Dương để theo dõi tiến độ. Hiện tại, mộ của nghệ sĩ Vũ Linh đã hoàn thành những khâu cuối cùng.

Hình ảnh bàn thờ của cố nghệ sĩ Vũ Linh tại nhà riêng

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, TPHCM thụ lý đơn kiện của bà Võ Thị Hồng Nhung. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan gồm ông Võ Thành Nhiêu (em trai ông Võ Văn Ngoan - tức nghệ sĩ Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (con ruột nghệ sĩ Hồng Nhung).

Bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị TAND quận Phú Nhuận hủy văn bản bà Võ Thị Hồng Loan khai nhận tài sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh, TPHCM). Hiện, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015 tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận được sang tên từ ông Võ Văn Ngoan sang bà Võ Thị Hồng Loan.

Hồng Phượng (trái) và Hồng Loan tại đám tang của NSƯT Vũ Linh

Quyền sử dụng đất với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (hiện là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ôtô đều được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị tòa hủy nội dung sang tên nói trên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Võ Thị Hồng Nhung đồng thời yêu cầu hưởng một phần hai tài sản sau khi trừ phần giá trị nghệ sĩ Vũ Linh lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng với giá trị tạm tính là 1,5 tỷ đồng.