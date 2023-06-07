Nóng: TAND quận Phú Nhuận đang thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 07/06/2023 09:47

Ngày 7/6, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ sĩ ưu tú - NSƯT Vũ Linh).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, em gái cố NSƯT Vũ Linh là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi) đã kiện Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi) là con gái của cố nghệ sĩ ra tòa để tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông.

Nóng: TAND quận Phú Nhuận đang thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1
NSƯT Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh

Trong đó, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm: Bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh) và Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (phường 14, quận Bình Thạnh).

Nóng: TAND quận Phú Nhuận đang thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2
Cố NSƯT Vũ Linh và em gái 

Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đề nghị tòa huỷ văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh gồm:

Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức theo giấy CNQSDĐ do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Hủy phần cập nhật biến động trên giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận và QSD đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (không rõ ngày tháng).

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với QSD thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Đồng thời, bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỉ đồng.

Nóng: TAND quận Phú Nhuận đang thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 3
Con gái cố NSƯT Vũ Linh

Trước đó, sau hơn 2 tháng NSƯT Vũ Linh qua đời, phía gia đình cố nghệ sĩ bất ngờ phát sinh hàng loạt mâu thuẫn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều vấn đề được đặt ra như: Hồng Loan - con gái của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" lên tiếng tố bị người thân chèn ép, phủ nhận là con ruột của cố nghệ sĩ; em và cháu ruột (Hồng Nhung - Hồng Phượng) của ông muốn chiếm tài sản; con nuôi ông là NSƯT Vũ Luân chịu tiếng oan vì bị nghi là người cho các đơn vị quay hình đến livestream trục lợi từ đám tang của ba nuôi,...

Trước những lùm xùm này, nghệ sĩ NSƯT Kim Tử Long cũng có góp tiếng nói của mình liên quan đến chuyện gia đình của cố NSƯT Vũ Linh, đồng thời mong nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng và con gái NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan cùng ngồi lại để bàn chuyện gia đình.

"Tôi chỉ muốn nói về mặt pháp lý, gia tài đó là của Hồng Loan, không ai có quyền thay đổi điều đó. Đó là luật pháp. Dù Hồng Loan là con ruột hay con nuôi, chỉ cần biết cô ấy có họ Võ, là con của ông Võ Văn Ngoan (tên thật của NSƯT Vũ Linh). Cô muốn cho ai ở là ở" - nghệ sĩ Kim Tử Long.

Nóng: TAND quận Phú Nhuận đang thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 4
NSƯT Vũ Luân và Hồng Loan bức xúc tại mộ phần của NSƯT Vũ Linh

NSƯT Kim Tử Long nói anh ủng hộ con gái Vũ Linh, nhưng mong gia đình làm việc trên tinh thần dĩ hòa vi quý. Anh chỉ mong Hồng Loan bình tĩnh và luôn đứng về phía con của Vũ Linh, nhưng ở hiện tại anh không phán xét ai đúng, sai trong chuyện tranh chấp tài sản.

NSƯT Vũ Luân bật khóc khi nhắc đến cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả bùi ngùi thương tiếc

NSƯT Vũ Luân bật khóc khi nhắc đến cố NSƯT Vũ Linh khiến khán giả bùi ngùi thương tiếc

Trong chương tình ''Tài danh tân cổ'' nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Bình Tinh đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào khi bật khóc trong tiết mục gợi nhớ cố NSƯT Vũ Linh

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