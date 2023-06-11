Một sao nam Vbiz phải lên tiếng đính chính vì vướng ồn ào tranh chấp tài sản của gia đình NSƯT Vũ Linh, còn tuyên bố cứng chuyện ra tòa 'làm chứng'?

Đáng chú ý nhất, mới đây, theo thông tin từ báo Lao động, TAND quận Phú Nhuận cho biết, đã thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Thời gian gần đây, những ồn ào mâu thuẫn xoay quanh gia đình của cố NSƯT Vũ Linh sau khi ông mất nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt là việc tranh chấp tài sản mà cố nghệ sĩ để lại.

Câu chuyện chia tài sản vẫn đang là đề tài dư luận bàn tán sôi nổi. Mới đây, diễn viên Đông Dương cũng bất ngờ bị gọi tên vào ồn ào tranh chấp này và phải vội lên clip lên đính chính về những vấn đề gây hiểu lầm.

Theo đó, bà Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ) kiện Hồng Loan ( con gái Vũ Linh ) đòi xem xét lại quyền thừa kế tài sản liên quan của NSƯT Vũ Linh để lại sau khi qua đời.

Diễn viên Đông Dương bất ngờ vướng vào ồn ào tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh

Cụ thể, đoạn clip diễn viên Đông Dương chia sẻ chuyện làm chứng bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại, càng khiến sự việc được đẩy đi xa. Cụ thể, một lần khi nam diễn viên đến tham dự buổi tiệc thân mật của gia đình NSƯT Vũ Linh, đúng thời điểm Hồng Phượng quay clip nói về việc cố nghệ sĩ hứa cho Hồng Phượng ngôi nhà mình đang ở. Lúc này, Đông Dương đã dí nhỏm nhanh miệng nói: "Cậu nói sao thì tụi con cháu nghe vậy. Con làm chứng, để lâu lâu con đi đâu đường sá xa xôi cái con ghé đây ngủ ké".

Cuối clip, Đông Dương còn hét lớn thể hiện sự vui mừng cho bạn diễn: "Thoát kiếp nhà trọ rồi. Yeah".

Đoạn clip diễn viên Đông Dương chia sẻ chuyện làm chứng bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại

Lập tức động thái nhỏ này của Đông Dương nhận phải chỉ trích gắt gao và mỉa mai từ dân mạng. Để tránh gây thêm ồn ào, diễn viên Đông Dương đã đăng đàn đính chính và cho biết đoạn clip này đã được quay rất lâu trước đó.

Anh cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, đồng nghiệp, khán giả vì đã gây hiểu lầm vì những câu chuyện không đáng có.

Đông Dương khẳng định: "Có một đoạn clip có hình ảnh của Đông Dương và gia đình chú Vũ Linh, hôm nay Đông Dương làm clip này để nói rõ hơn cho mọi người biết. Đông Dương cũng như nhiều anh chị nghệ sĩ khác, thỉnh thoảng sang thăm cậu để tâm sự, học hỏi về nghề.

Đông Dương đã đăng tải 1 đoạn clip đính chính

Đoạn clip vừa rồi được quay từ lâu, lúc đó Đông Dương có nói là làm chứng nhưng trong thời điểm đó, Đông Dương cũng không nghĩ đó là di chúc mà chỉ đơn thuần là những lời tâm sự với gia đình thôi" - diễn viên Đông Dương giải thích.

Về việc ra tòa làm chứng trong ồn ào lần này, Đông Dương tuyên bố sẽ không liên quan gì đến sự việc

Đồng thời, anh cũng tuyên bố sẽ không liên quan gì đến sự việc hay ra tòa làm chứng bất cứ vấn đề gì liên quan đến chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh: "Ngày hôm nay không biết thế nào và đoạn clip đó có giá trị trước pháp luật không, tuy nhiên cho phép Đông Dương không can dự vào, không bênh ai cũng không bỏ ai. Sau khi cậu mất, tất cả mọi chuyện bên gia đình cậu, Đông Dương không can dự vào. Đông Dương cũng sẽ không ra tòa kiện tụng hay làm chứng gì cả"- anh tuyên bố.

Đông Dương mong mọi người không cắt ghép clip này để làm sai lệch đi nội dung khiến cộng đồng mạng hiểu lầm

Không chỉ vậy, Đông Dương còn nhắn nhủ đến khán giả một mong muốn rằng đừng cắt ghép clip làm sai lệch nội dung. "Đáng lý hôm nay Đông Dương không làm clip sớm như vậy do chưa qua 100 ngày của cậu, tuy nhiên do sự việc đi quá xa, ảnh hưởng đến gia đình và công việc của Đông Dương nên mình quyết định lên tiếng. Cũng mong mọi người không cắt ghép clip này để làm sai lệch đi nội dung khiến cộng đồng mạng hiểu lầm. Có những đoạn clip nói Đông Dương làm chứng di chúc miệng, đó là sai, không đúng sự thật và Đông Dương tin vào pháp luật. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều", nam diễn viên nhắn nhủ.

Ngay khi đoạn clip của Đông Dương được đăng tải đã nhận được nhiều chú ý từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ trước động thái lên tiếng đính chính của nam diễn viên. Đồng thời không ít người lên tiếng động viên và thể hiện mong muốn anh đứng về lẽ phải. Hiện, đoạn clip này vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Một số bình luận từ khán giả bên dưới đoạn clip của Đông Dương

Về vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh, theo thông tin từ báo Lao động, trong đơn kiện mà tòa án đang thụ lý có nêu rõ rằng, bà Hồng Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh gồm: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Nguyên đơn là bà Lê Thị Hồng Nhung còn con gái Hồng Phượng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức theo giấy CNQSDĐ do UBND quận Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) cấp ngày 19.12.1998 và một chiếc xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hủy phần cập nhật biến động trên giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận và QSD đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (không rõ ngày tháng).

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với QSD thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỉ đồng.