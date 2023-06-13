Giỗ 100 ngày của cố NSƯT Vũ Linh, Hồng Loan bật khóc nức nở, em ruột và cháu ruột bỗng vắng mặt

Cô cùng các thành viên trong nhà còn chu đáo chuẩn bị cả bánh kem có tên thật, nghệ danh và pháp danh của cố nghệ sĩ.

Vào sáng ngày 12/6 là tròn 100 ngày mất của cố NSƯT Vũ Linh. Trên trang cá nhân, từ sớm, Hồng Loan - con gái của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" đã chia sẻ hình ảnh tất bật lo toan các công việc như cúng chay, trang hoàng bàn thờ, sắp xếp sư thầy tụng kinh,...tại nhà riêng và cả Hoa viên Bình Dương - nơi cố nghệ sĩ an nghỉ.

Cô chia sẻ rằng, mình sụt 5-6kg từ khi ba mình qua đời vì phải lo nhiều công việc, cộng thêm áp lực từ vụ lùm xùm kiện tụng, tranh chấp khiến cô mệt mỏi. Con gái của Vũ Linh cho biết hiện tại, cô chỉ mong cho ba được "mồ yên mả đẹp", những ồn ào tranh chấp mau lắng xuống.

Ngoài ra, trong lễ cầu siêu tại nhà, hình ảnh Hồng Loan mặc đồ tang ngồi tụng kinh cho ba mình với dáng vẻ thất thần khiến nhiều người xúc động. Trong lúc đọc kinh cho ba, con gái Vũ Linh cũng không kìm được nỗi thương tiếc mà bật khóc nức nở.

Hồng Loan vừa tụng kinh vừa bật khóc nức nở vì nhớ đấng sinh thành, khiến nhiều người xót xa

Một điều gây bất ngờ là em gái và cháu gái của Vũ Linh - Hồng Nhung và Hồng Phượng đã vắng mặt trong lễ 100 ngày của ông ở cả hai nơi là nhà riêng và Hoa viên Bình Dương - nơi cố nghệ sĩ yên nghỉ. Nhiều người suy đoán, có lẽ mẹ con Hồng Nhung và Hồng Phượng đã lập bàn thờ tại gia để cúng kiếng giống với người em thứ 7 của Vũ Linh là Tiểu Linh để không phải đụng độ Hồng Loan và tránh sự chỉ trích của dư luận. Trước đó, Hồng Loan và cả Hồng Phượng đều sốt sắng trong tang lễ và việc xây mộ cho cố nghệ sĩ. Cả hai luôn có mặt tại các buổi cúng kiến cùng Hồng Loan.

Trước đó Hồng Phượng và mẹ là Hồng Nhung luôn sốt sáng trong tang lễ và lễ cúng lập bia mộ cho cố nghệ sĩ

Từ sau khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, nhiều biến cố trong gia đình liên tục xảy ra. Đầu tiên là Hồng Loan bị cả dòng họ ''quay lưng'', bác bỏ chuyện cô là con gái ruột của Vũ Linh. Đồng thời, chuyện xây mộ phần, ồn ào quyên góp cho cố nghệ sĩ, Hồng Loan đều không được biết đến.

Sau khi ba mất, Hồng Loan đã dọn về nhà của cố nghệ sĩ (tọa lạc tại Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để tiện cho việc lo hương khói. Chia sẻ về nguyên nhân mời mẹ con Hồng Phượng rời khỏi nhà, Hồng Loan thẳn thắng chia sẻ vì sống chung một nhà nhưng không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Hồng Loan cho biết giữa cô và mẹ con Hồng Phượng không tìm được tiếng nói chung. Sau những cãi vã, tranh chấp vừa qua, các thành viên trong gia đình vẫn chưa có cuộc nói chuyện chính thức với nhau.

Trước đó từng rộ clip cho rằng Hồng Loan không cho phép mẹ con Hồng Nhung vào nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Trước đó, ngày 7/6, theo thông tin ghi nhận từ VTC News, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh). Theo thông tin từ toà, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với QSD thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu (em trai ruột của cố nghệ sĩ). Đến nay, vụ kiện vẫn đang được giải quyết và chưa có thông tin mới.