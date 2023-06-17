Hồng Phượng phủ nhận việc có 'thuyết âm mưu' gán ghép Hồng Loan là con nuôi NSƯT Vũ Linh để tranh chấp tài sản

"Ngày ba em mất gắn cái mác cho em là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú 7 (nghệ sĩ Tiểu Linh) đi xét nghiệm ADN với em, em sẵn sàng làm chuyện đó" - Hồng Loan bức xúc.

Từ sau khi NS Vũ Linh qua đời, biến cố gia đình liên tục nổ ra. Nguồn cơn từ việc Hồng Loan lên tiếng bức xúc khi bị người thân trong gia đình phủ nhận là con ruột của NS Vũ Linh. Cụ thể, Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay, NSƯT Vũ Linh chưa bao giờ nói cô là con nuôi. Nhưng khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái của ba cô.

Không chỉ vậy, ngày 7/3, ngày thứ 2 diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ, chị Võ Thị Hồng Loan lần đầu lộ diện trước truyền thông. Trong suốt nhiều năm qua, thân phận của chị hoàn toàn được giấu kín và không được công bố.

Trong tang lễ, khi giới thiệu về Hồng Loan, Hồng Phượng chia sẻ: "Tên đầy đủ của Hồng Loan là Võ Thị Hồng Loan họ của cậu. Loan bằng tuổi Hồng Phượng. Cậu ẵm Loan về lúc đó Loan mới có mấy ngày tuổi. Lúc đó, mẹ Hồng Nhung đang mang thai Hồng Phượng.

Điều đặc biệt là Loan rất giống dì hai (chị gái của Vũ Linh). Khi cậu mang Loan về, mọi người cũng thấy giống và cứ nghĩ là con ruột của cậu. Gia đình luôn coi Loan là anh chị em ruột thịt trong nhà, không có sự phân biệt. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, gia đình muốn lên tiếng để cậu không bị mang tiếng là có con rơi".

Chia sẻ với truyền thông, chị Võ Thị Hồng Loan cho biết, NSƯT Vũ Linh muốn cuộc sống của con gái được sống yên bình nên giấu kín thông tin này. Chị không phải là nghệ sĩ nên thân phận của chị chỉ được một số người thân thiết của ba biết đến.

Trong đám tang, Hồng Phượng giới thiệu 'ẩn ý' Hồng Loan là con nuôi của NS Vũ Linh - Ảnh: VTC new

Điều này khiến cho Hồng Phượng vướng nhiều tranh cãi suốt thời gian qua khi nhiều người cho rằng cô có "âm mưu" trong chuyện này. Tại buổi gặp truyền thông vào chiều 16/6 để chính thức lên tiếng rõ về những ồn ào vừa qua của gia đình, Hồng Phượng cũng phủ nhận hoàn toàn tin đồn có "âm mưu" nói Hồng Loan là con nuôi để hưởng tài sản của cậu ruột.

"Tôi biết dù cho Loan là con ruột hay con nuôi, thì khi cô ấy có giấy tờ hợp pháp vẫn sẽ như con ruột. Lời nói của tôi không thể nào thay đổi được luật pháp. Nếu mọi người nghe kỹ, trong đám tang tôi nói rằng: 'Mọi người có thể gọi Bình Tinh, Vũ Luân là con nuôi, tuy nhiên Hồng Loan thì hãy gọi là con gái'. Tôi và Hồng Loan sống với nhau mấy chục năm nên không bao giờ có sự phân biệt nuôi hay ruột.

Tôi sợ câu hỏi sẽ làm tổn thương Loan nên đã trả lời như vậy. Lúc đó cũng có Loan ngồi cạnh nên câu trả lời đó không thể nào là cố ý. Hoàn toàn không thể có thuyết âm mưu nào ở đây" - cô nói.

Hồng Phượng phủ nhận hoàn toàn tin đồn có "âm mưu" nói Hồng Loan là con nuôi để hưởng tài sản của cậu ruột - Ảnh: Dân Trí

Trước sự xuất hiện của Hồng Loan, đông đảo khán giả chỉ biết được thông tin cố nghệ sĩ Vũ Linh không có vợ con và sống một mình trong một căn nhà nhỏ toạ lạc tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Duy nhất có hai nhân vật được biết đến với tư cách con nuôi của NSƯT Vũ Linh chính là nghệ sĩ Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh.

NSUT Vũ Linh từng có khoảng thời gian dài đấu tranh với bạo bệnh. Sự nghiệp tài hoa của cố nghệ sĩ cũng dừng lại vào năm 2019 vì sức khoẻ không ổn định. Ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh từ trần và hưởng thọ 65 tuổi.