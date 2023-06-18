Cụ thể, Hồng Loan cho biết, dù Hồng Phượng đã công bố những sao kê về số tiền phúng điếu, chi phí trong đám ma nghệ sĩ Vũ Linh cũng như việc xây mộ nhưng bản thân cô không chấp nhận. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất trong câu chuyện này là mẹ con Hồng Phượng mập mờ về tiền nong. Cả hai hoàn toàn tự quyết trong các khoản thu chi, không thông qua cô. Chỉ đến khi xong xuôi mọi việc, Hồng Phượng mới nhắn tin để thông báo với Hồng Loan về con số cuối cùng.

Thời gian gần đây, vụ kiện tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh trở thành 1 trong những chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Mới đây, ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng (cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh) đã bất ngờ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để lên tiếng làm rõ những ồn ào của gia đình. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn công khai minh bạch số tiền quyên góp từ đám tang nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên, sáng ngày 18/6, phía Hồng Loan - con gái của Vũ Linh đã có buổi gặp gỡ truyền thông tiết lộ nhiều chi tiết trái ngược với lời Hồng Phượng.

“Điều tôi quan tâm nhất là chuyện mọi người gửi quyên góp cho ba. Những sao kê Hồng Phượng đưa lên tôi thấy không chấp nhận được. Nếu có người ở nước ngoài quyên góp, Phượng nên sao kê cho tôi biết danh sách, chứ nếu đá qua đá lại như vậy tôi không thể biết được. Sẵn đây tôi cũng muốn gửi gắm đến mọi người, những ai đã gửi tiền cho bác Thành, Hồng Phượng và Kim Nga thì xin cho tôi được biết, để gửi lời cảm ơn mọi người hoặc gửi trả cho khán giả, làm từ thiện tích đức cho ba” - cô nói thêm.

“Cô 6 (Hồng Nhung - em gái thứ cố nghệ sĩ Vũ Linh) và Hồng Phượng không hỏi tôi bất cứ điều gì khi chi tiêu trong đám ma và cả sau đó. Họ tự làm mọi thứ chứ không thông báo trước với tôi. Phượng đưa cho tôi xem qua cuốn sổ ghi lại các khoản phúng điếu nhưng không rõ ràng. Sau cùng, Phượng thông báo với tôi số tiền phúng điếu chỉ còn lại khoảng 13 triệu đồng”, Hồng Loan nói.

Liên quan đến vụ kiện tranh chấp quyền thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan nói bản thân cô không muốn dính dáng đến kiện tụng. Tuy nhiên, do nghệ sĩ Hồng Nhung khởi kiện, Hồng Loan sẵn sàng hầu tòa để lấy lại sự minh bạch. Cô cũng ủy quyền cho luật sư để giải quyết mọi việc.

Hồng Loan tiết lộ việc yêu cầu mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà là do bản thân cô cảm thấy không được an toàn

Không chỉ vậy, Hồng Loan còn tiết lộ 1 sự thật bất ngờ về việc yêu cầu mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà, cô cho rằng bản thân cảm thấy không an toàn khi sống chung. Nghệ sĩ Hồng Nhung cũng nhiều lần gây áp lực cho Hồng Loan. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh cũng phủ nhận việc ném đồ đạc, quần áo của Hồng Phượng xuống đường.

“Cả hai rất tâm linh, làm tôi áp lực. Họ đem nhiều bùa chú về để lên bàn thờ ba tôi, làm tôi sợ, phải mời họ ra ngoài ở. Sau đó, do cô 6 và Hồng Phượng không chịu đến lấy đồ. Tôi chỉ dọn dẹp mọi thứ sang một bên để mọi người đến lấy thôi” - cô cho biết.

Con gái Vũ Linh nói thêm bản thân thấy buồn khi những lùm xùm này ảnh hưởng đến tên tuổi của ba

Con gái Vũ Linh nói thêm bản thân thấy buồn khi những lùm xùm này ảnh hưởng đến tên tuổi của ba. "Tôi không muốn chuyện trong gia đình bày hết ra ngoài cho mọi người biết. Tôi cũng thấy có lỗi với ba. Ba tôi một đời kín tiếng cho đến lúc mất" - Hồng Loan bộc bạch.

Sau những ồn ào, Hồng Loan muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp để nghệ sĩ Vũ Linh được yên nghỉ. Cô cho biết trong tương lai sẽ buôn bán nhỏ tại nhà (số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để ổn định cuộc sống gia đình và tiện lo hương khói cho ông bà.

Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của NSƯT Vũ Linh trên giấy tờ

Trước đó, Hồng Phượng lên tiếng chia sẻ về số tiền thu chi trong tang lễ và xây mộ phần của cậu ruột - cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến nhiều người khá ''sốc'' vì số tiền rất lớn.

Theo Hồng Phượng, tổng số tiền thu là 1.003.870.000 đồng. Trong đó, tiền phúng điếu là hơn 576.730.000 đồng, tiền nhận sau đám tang (trước 49 ngày) là 149.740.000 đồng và tiền nhận xây mộ là 277.400.000 đồng.

Trong khi đó, số tiền chi là 1.017.900.000. Trong đó, số tiền chi trong đám tang là 610.950.000 đồng. Số tiền chi sau đám tang (trước 49 ngày) là 81.950.000 đồng và chi phí xây mộ là 325.000.000 đồng. Cũng theo cháu gái Vũ Linh, mọi thu chi trong đám tang đều được cô thông báo với Hồng Loan trước đó.

Hồng Phượng gặp gỡ báo chí để làm rõ ồn ào của gia đình vào ngày 16/6 vừa qua



Hồng Loan không chấp nhận bản sao kê thu chi tang lễ của Hồng Phượng - Ảnh: VTC news

Hồng Phượng giải thích thêm về số tiền chênh lệch so với chia sẻ trước đó của Hồng Loan, nhằm làm sáng tỏ nghi vấn lợi dụng hình ảnh cố nghệ sĩ Vũ Linh kêu gọi quyên góp. Hồng Phượng nói khi xem tiền phúng điếu và kiểm tra tài sản từ tủ riêng của cố NSƯT Vũ Linh đều có các thành viên trong gia đình như Hồng Loan, nghệ sĩ Hồng Nhung.

Nữ nghệ sĩ cho biết số tiền trong tủ của cậu ruột có 4.100 đô, tất cả mọi người đều thấy. Hồng Phượng khẳng định từ lúc cậu mất đến 21 ngày sau thì mọi người mới ngồi lại để mở tủ của cậu rồi tính chuyện xây mộ. Lúc đó có một nghệ sĩ gửi thêm 100 đô nên tổng tiền đô là 4.200 đô.

"Còn việc trong tủ có 13.000 đô là do Loan nói, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Việc Loan lấy tiền ra sửa xe, lo chi phí tôi cũng không biết. Nếu Loan không nói, tôi và gia đình không biết có 13.000 đô", cô giải thích về sự chênh lệch số tiền so với những chia sẻ trước đó của Hồng Loan.