Hồng Loan tuyên bố rút lại lời hứa bán đất cho mẹ con Hồng Phượng tiền mua nhà vì thấy 'đòi hỏi vô lý, không còn cần thiết'

Hồng Phượng nói thêm trong thời gian tới, cô sẽ nộp đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Cô bộc bạch: “Tôi có một người mẹ lớn tuổi, một người con nhỏ. Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư, nay chỗ này mai chỗ kia. Quần áo, đồ đạc tôi cũng không thể lấy được. Mong xét cứu xem trường hợp của gia đình tôi có phải ra khỏi nhà hay không. Tự nhiên khi cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi. Đó là điều tôi đau lòng”.

Ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng gây chú ý khi mở cuộc họp báo để giải thích rõ những ồn ào xoay quanh gia đình trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn nhắc đến việc mẹ cô con bị Hồng Loan (con gái Vũ Linh) mời dọn đồ ra khỏi nhà. Cô cho rằng hành động này của Hồng Loan là 'cạn tàu ráo máng'.

Cụ thể, Hồng Loan chia sẻ: "Hôm họp chung với BH Media, tôi nói Hồng Phượng có chồng nên về bên chồng sống, còn cô Sáu (nghệ sĩ Hồng Nhung) ở lại với tôi. Tôi cũng có gia đình riêng nên muốn lo cho gia đình để không bị rối. Về sau có nhiều mâu thuẫn, cô Sáu tạo áp lực nên tôi cảm thấy không an toàn, phải mời gia đình cô Sáu đi...

Liên quan đến lời tố của Hồng Phượng, mới đây, ngày 18/6, Hồng Loan cũng tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để lên tiếng đính chính. Tại đây, con gái Vũ Linh đã nói rõ lý do mời mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà là vì cảm thấy không an toàn khi sống chung. Nghệ sĩ Hồng Nhung cũng nhiều lần gây áp lực cho Hồng Loan.

Cả hai rất tâm linh, làm tôi áp lực. Họ đem nhiều bùa chú về để lên bàn thờ ba tôi, làm tôi sợ, phải mời họ ra ngoài ở. Sau đó, do cô 6 và Hồng Phượng không chịu đến lấy đồ. Tôi chỉ dọn dẹp mọi thứ sang một bên để mọi người đến lấy thôi”.

Con gái nghệ sĩ Vũ Linh cũng phủ nhận việc ném đồ đạc, quần áo của Hồng Phượng xuống đường.

Con gái Vũ Linh đã nói rõ lý do mời mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà là vì cảm thấy không an toàn khi sống chung

Nói thêm về vụ đơn kiện mà em gái Vũ Linh tranh chấp tài sản, Hồng Loan nói "Cực chẳng đã, vì thấy họ quá vô lý khi đòi chia ngôi nhà và đất - tài sản thừa kế". Chị cho biết thông báo mẹ con Hồng Phượng trước ba ngày, đồng thời không vứt bỏ đồ đạc của họ hay "cư xử cạn tàu ráo máng" như lời Hồng Phượng nói với truyền thông. Hồng Loan rút lại lời hứa bán đất, cho Hồng Phượng tiền vì "thấy không còn cần thiết".

Theo con gái nghệ sĩ Vũ Linh, trước đó, sau khi cúng 49 ngày cho bố hồi tháng 4, chị nói sẽ bán hai miếng đất ở Thủ Đức, chia cho con cháu trong nhà. Trong đó, Hồng Loan dự tính cho Hồng Phượng một số tiền để mua nhà, xe và vốn làm ăn.

Hồng Loan tuyên bố rút lại lời hứa bán đất, cho Hồng Phượng tiền vì "thấy không còn cần thiết".

Tuy nhiên, mẹ con Hồng Phượng phản đối vì hai thửa đất không thể bán do nằm trong diện quy hoạch. Thay vào đó, bà Hồng Nhung đề nghị Hồng Loan được đứng chung tên trong quyền sở hữu căn nhà ở đường Đoàn Thị Điểm.

"Trước khi xích mích nổ ra, tôi vẫn có ý định để cô Sáu (Hồng Nhung) sống chung vì muốn gia đình sum họp. Tuy nhiên, sau sự việc, tôi mời họ ra khỏi nhà để mỗi người được nguôi ngoai dần" - Hồng Loan nói.

Về tiền phúng điếu, Hồng Loan nói ban đầu giao mẹ con Hồng Phượng giữ vì tin tưởng người trong nhà. Về sau, chị cho rằng cả hai chi tiêu thiếu minh bạch. Hôm 16/6, Hồng Phượng cung cấp bảng sao kê, kế hoạch thu - chi khoản tiền hơn một tỷ đồng. Hồng Loan cho rằng bảng sao kê không chứng minh được gì vì thiếu hóa đơn chứng thực.

Có mặt trong buổi gặp, Võ Thành Mỹ - cháu trai của nghệ sĩ Vũ Linh cũng cho biết thêm, nói từ trước đến nay, nghệ sĩ Hồng Nhung khó tính và thường xuyên cáu gắt với Hồng Loan

Có mặt trong buổi gặp, Võ Thành Mỹ - cháu trai của nghệ sĩ Vũ Linh cũng cho biết thêm, nói từ trước đến nay, nghệ sĩ Hồng Nhung khó tính và thường xuyên cáu gắt với Hồng Loan và các thành viên trong gia đình. Trong sự việc lần này, anh thấy Hồng Loan đúng nên đứng về phía cô để bảo vệ.

“Trước đây, ngôi nhà từ đường do ông bà để lại, do cô 6 đứng tên. Nhưng không hiểu sao, căn nhà bị cưỡng chế và lấy mất. Tôi sống chung với cô Hồng Nhung và Hồng Phượng khá lâu nên hiểu tính cách của hai người. Thái độ và cách ứng xử của cô 6 nhiều lần khiến mọi người khó chịu” - Thành Mỹ chia sẻ.

Nói thêm về vụ đơn kiện mà em gái Vũ Linh tranh chấp tài sản, Hồng Loan nói: "Cực chẳng đã, vì thấy họ quá vô lý khi đòi chia ngôi nhà và đất - tài sản thừa kế"

Qua nhiều ồn ào của gia đình, điều khiến cho Hồng Loan thấy buồn nhất là chuyện đời tư của cô và của cha mình bị bêu rếu trên mạng xã hội. "Bản thân tôi là người không biết ăn nói nên tôi cũng không biết giải quyết thế nào. Chuyện gia đình có đẹp có xấu, tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng, nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm. Nhất là khi ông cũng đã mất rồi. Tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này. Chỉ mong mọi thứ khép lại" - Hồng Loan xúc động chia sẻ.