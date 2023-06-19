Cụ thể, đoạn clip diễn viên Đông Dương chia sẻ chuyện làm chứng cho Hồng Phượng bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại. Theo đó, một lần khi nam diễn viên đến tham dự buổi tiệc thân mật của gia đình NSƯT Vũ Linh, đúng thời điểm Hồng Phượng quay clip nói về việc cố nghệ sĩ hứa cho Hồng Phượng ngôi nhà mình đang ở. Lúc này, Đông Dương đã dí dỏm nhanh miệng nói: "Cậu nói sao thì tụi con cháu nghe vậy. Con làm chứng, để lâu lâu con đi đâu đường sá xa xôi cái con ghé đây ngủ ké". Cuối clip, Đông Dương còn hét lớn thể hiện sự vui mừng cho bạn diễn: "Thoát kiếp nhà trọ rồi. Yeah".

Sau 100 ngày của cố NS Vũ Linh, câu chuyện tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ vẫn đang là đề tài dư luận bàn tán sôi nổi. Cách đây không lâu, diễn viên Đông Dương bất ngờ bị gọi tên vào ồn ào tranh chấp này khiến anh phải vội lên clip lên đính chính về những vấn đề gây hiểu lầm.

Đông Dương khẳng định: "Lúc đó Đông Dương có nói là làm chứng nhưng trong thời điểm đó, Đông Dương cũng không nghĩ đó là di chúc mà chỉ đơn thuần là những lời tâm sự với gia đình thôi". Đồng thời, anh cũng tuyên bố sẽ không liên quan gì đến sự việc hay ra tòa làm chứng bất cứ vấn đề gì liên quan đến chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh: "Ngày hôm nay không biết thế nào và đoạn clip đó có giá trị trước pháp luật không, tuy nhiên cho phép Đông Dương không can dự vào, không bênh ai cũng không bỏ ai. Sau khi cậu mất, tất cả mọi chuyện bên gia đình cậu, Đông Dương không can dự vào. Đông Dương cũng sẽ không ra tòa kiện tụng hay làm chứng gì cả".

Lập tức động thái này của Đông Dương nhận phải chỉ trích gắt gao và mỉa mai từ dân mạng. Để tránh gây thêm ồn ào, diễn viên Đông Dương đã đăng đàn đính chính và cho biết đoạn clip này đã được quay rất lâu trước đó. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè, đồng nghiệp, khán giả vì đã gây hiểu lầm vì những câu chuyện không đáng có.

Để tránh gây thêm ồn ào, diễn viên Đông Dương đã từng tuyên bố sẽ không liên quan gì đến sự việc hay ra tòa làm chứng bất cứ vấn đề gì liên quan đến chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh

Tưởng chừng sự việc lắng xuống thì mới đây, dân tình tiếp tục bất ngờ trước phen "quay xe" chóng mặt của nam diễn viên. Cụ thể, trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh chữ kí vào vi bằng của Hồng Phượng xác nhận đoạn clip di chúc miệng mà nghệ sĩ Vũ Linh. Kèm theo đó, nam diễn viên có dòng trạng thái gây hoang mang rằng: "Mọi người ơi, cho Dương chia sẻ xíu. Đây là vi bằng xác minh cậu 5 có nói như vậy và thời điểm đó có mặt Dương.

Dương chỉ kí xác minh đoạn clip đó không bị cắt ghép. Ngoài ra không có ý nghĩa gì khác. Và nội dung vi bằng kí chỉ vậy thôi, không phải di chúc miệng và Dương cũng khẳng định Dương cũng không ra toà làm chứng cho di chúc miệng như mọi người nói".

Tưởng chừng sự việc lắng xuống thì mới đây, dân tình tiếp tục bất ngờ trước phen "quay xe" chóng mặt của nam diễn viên

Động thái của Đông Dương ngay lập tức nhận về chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng anh đã tự "đạp đổ chén cơm" của mình một lần nữa khi kí xác nhận vào vi bằng của Hồng Phượng. Ngay sau khi gây bão dư luận, nam diễn viên đã nhanh chóng cho bay màu bài viết này nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại được và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Động thái kí xác nhận của Đông Dương ngay lập tức nhận về chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng

Trước đó, ngày 16/6 vừa qua, trong buổi gặp gỡ báo chí để làm rõ những ồn ào vừa qua, Hồng Phượng khẳng định bản thân không có ý định tranh chấp tài sản với Hồng Loan. Giữa cô và Hồng Loan cũng không xảy ra tranh cãi.

Hồng Phượng cũng chia sẻ thêm mình không phải là người khởi kiện con gái Vũ Linh về vụ tranh chấp tài sản mà là mẹ Hồng Nhung. Luật sư Quốc Cường - đại diện pháp lý của Hồng Phượng cũng cho biết: "Những thông tin nói Hồng Phượng đi kiện là không chính xác” - vị luật sư khẳng định.

Là con gái của nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng từng trao đổi với mẹ về vụ kiện.“Tôi đã nói với mẹ sẽ không thắng được trong vụ kiện. Tôi nghĩ lý do mẹ quyết định như vậy vì bức xúc, giận nên mới làm như vậy. Vì trong gia đình không giải quyết được thì mẹ nhờ pháp luật giải quyết. Tôi đã nói với mẹ nhưng mẹ vẫn quyết định như vậy thì tôi đành chịu” - cô chia sẻ.

Hồng Phượng khẳng định không tranh chấp tài sản với Hồng Loan nhưng lại lập vi bằng di chúc miệng của NS Vũ Linh

Tuy nhiên, qua những hình ảnh vi bằng của Hồng Phượng xác nhận di chúc miệng của NS Vũ Linh đang lan truyền trên mạng xã hội khiến khán giả cho rằng Hồng Phượng "ăn nói 2 lời" và không đáng tin cậy. Hiện, khán giả vẫn bày tỏ sự ủng hộ về phía Hồng Loan và khuyên cô phải kiên quyết làm rõ mọi việc đến nơi đến chốn để cố nghệ sĩ được yên lòng nơi đất Phật.