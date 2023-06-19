Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba

Hậu trường 19/06/2023 17:41

Mới đây, Hồng Loan đã đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của dân cư mạng trong thời điểm ''nhạy cảm'' vụ kiện tụng tranh chấp tài sản.

Chuyện ồn ào tranh chấp tài sản, kiện tụng vào ngày 7/6 giữa Hồng Loan (con gái NSƯT Vũ Linh) và  mẹ con Hồng Nhung (em gái Vũ Linh) - Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh) sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và người hâm mộ cố nghệ sĩ Vũ Linh. 

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 1
Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm khi Hồng Nhung đâm đơn kiện con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh và đòi phân chia tài sản rõ ràng 

Khi còn sống, NS Vũ Linh cống hiến hết mình cho nghệ thuật và gia đình. Nhưng khi vừa nằm xuống, những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình khiến cho nhiều người yêu mến ông thấy tiếc nuối. 

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 2
Hồng Loan và ba là cố nghệ sĩ Vũ Linh lúc còn sinh thời 

Mới đây, trên trang cá nhân Hồng Loan đăng tải bài viết với nội dung gây chú ý về việc quyên góp xây mộ cho ba. Cụ thể, con gái Vũ Linh viết: "Loan xin phép được thông báo đến các cô chú bác, anh chị, khán giả của ba đã từng quyên góp cho việc xây mộ và quyên góp trong các thất của ba xin gửi các thông tin mà các khán giả đã chuyển khoản cho: bác Thành, Hồng Phượng, cô Hồng Nhung, chị Kim Nga và Ngô Long Hồ (chồng Hồng Phượng) và cả vợ chồng anh Xô (con nuôi của ba nếu có). Xin gửi gấp về các thông tin ấy để Loan nhờ đến chính quyền vào cuộc để Loan có thể lấy lại danh dự cho ba và để ba được an lòng (nhờ mọi người chia sẻ mạnh giúp em). Em xin cảm ơn rất nhiều". 

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 3
Hồng Loan đăng tải dòng trạng thái lên trang cá nhân 

Sau chia sẻ của con gái ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh, nhiều người tỏ ra đồng tình và ủng hộ Hồng Loan làm rõ việc này để ba ở nơi đất Phật được yên lòng.

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 4
Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 5
Mọi ý kiến bênh vực hiện tại đang nghiêng về phía Hồng Loan 

Trước đó, tại buổi gặp gỡ truyền thông vào sáng 18/6, Hồng Loan đã có những chia sẻ xoay quanh vụ kiện tụng tranh chấp tài sản. Hồng Loan bày tỏ là "cực chẳng đã, vì thấy họ quá vô lý khi đòi chia ngôi nhà và đất - tài sản thừa kế".

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 6
Hồng Loan có buổi gặp gỡ, chia sẻ với truyền thông về lùm xùm tranh chấp 

Về tiền phúng điếu, Hồng Loan nói ban đầu giao mẹ con Hồng Phượng giữ vì tin tưởng người trong nhà. Về sau, chị cho rằng cả hai chi tiêu thiếu minh bạch. Hôm 16/6, Hồng Phượng cung cấp bảng sao kê, kế hoạch thu - chi khoản tiền hơn một tỷ đồng. Hồng Loan cho rằng bảng sao kê không chứng minh được gì vì thiếu hóa đơn chứng thực.

Hồng Phượng từng ký với một đơn vị truyền thông để livestream tang lễ, chia phần trăm doanh thu quảng cáo trên YouTube. Hồng Loan khẳng định không được thông báo trước về hợp đồng này. Cô cho biết nhiều lần thấy một số người đến nhà quay video mà không xin phép, Hồng Loan  nghĩ họ chỉ quay lại làm kỷ niệm. Sau đó, Hồng Loan mới tá hỏa khi biết Hồng Phượng đã tự ký kết.

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 7
Hồng Phượng lên tiếng đính chính tiền quyên góp của cậu ruột vào ngày 16/6 vừa qua 
Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 8
Hồng Loan không chấp nhận bảng sao kê của hai mẹ con Hồng Phượng 

Sau ồn ào, con gái Vũ Linh nói tiếc nhất là thanh danh một đời của cha bị con cháu làm ảnh hưởng. Chị nói sẵn sàng hầu kiện bởi tin bản thân không có gì khuất tất.

Trước câu hỏi về mối quan hệ với mẹ con Hồng Phượng sau này, Hồng Loan không trả lời, cho biết "chỉ muốn mọi chuyện êm ấm". Do giải quyết mâu thuẫn gia đình, chị hiện thất nghiệp, dự tính mở một tiệm trà sữa tại ngôi nhà của cha.

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh khẩn thiết, cầu xin khán giả cùng mình làm một điều lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 9
Căn nhà nghệ sĩ Vũ Linh ở lúc sinh thời
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Từ khóa:   Hồng Loan Hồng Phượng Hồng Nhung

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