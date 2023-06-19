NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên

Hậu trường 19/06/2023 09:53

Mới đây, NSND Thanh Điền đã có những chia sẻ liên quan đến chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến ai cũng xót xa, đồng cảm.

Thanh Điền là nghệ sĩ cải lương, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu nổi tiếng từ những năm thập niên 60. Ông được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và Nghệ sĩ nhân dân. Ngoài ra ông còn được biết đến là chồng của cố sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Kim Huệ.

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 1
NSND Thanh Điền hiện tại đã ngoài 70 
NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 2
NSND Thanh Điền và cố NSND Thanh Kim Huệ 

Trong lĩnh vực phim phim ảnh, Thanh Điền được khán giả biết đến với nhiều vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng như: Gọi giấc mơ về, Một ngày không có em, Đất phương Nam, Cái bóng bên chồng, Trần trung kỳ án, Ăn tết miệt vườn,... 

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 3
NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 4
Thanh Điền còn được biết đến qua lĩnh vực phim truyền hình nhờ vào tài năng diễn xuất tài tình, ông hóa thân trọn vẹn vào từng nhân vật. 

Mới đây, khi có dịp xuất hiện trong dự án dự buổi ra mắt dự án Đêm của cười 3 do Cát Phượng tổ chức, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ đầy xúc động xoay quanh lùm xùm tranh chấp tài sản gia đình hậu tang lễ của đồng nghiệp là cố nghệ sĩ Vũ Linh. 

Cụ thể, Thanh Điền cho biết ông cảm thấy thương cảm và rất buồn cho cố nghệ sĩ Vũ Linh vì đã mất rồi cũng không được an yên, thanh thản ra đi. Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm bây giờ trên mộ Vũ Linh cũng vậy, có nhiều YouTuber đến quay, chụp hình. Thanh Điền cho rằng tội nghiệp nhất là người đã khuất. Nam nghệ sĩ nói rằng những chuyện khác, Thanh Điền không trách nhưng cũng không đồng tình, không muốn chia sẻ thêm. 

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 5
NSND Thanh Điền bày tỏ lòng thương cảm đối với cố nghệ sĩ Vũ Linh 

Bên cạnh đó, Thanh Điền cũng chia sẻ thêm, dù quay trở lại với hoạt động nghệ thuật nhưng ông vẫn chưa quên được biến cố của người bạn đời là cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Đặc biệt, diễn viên Cái bóng bên chồng luôn hướng niềm tin rằng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chỉ đang đi diễn ở xa.

Ông cho biết thỉnh thoảng, mơ thấy bản thân đang hát chung cùng vợ, khi ngủ Thanh Điền luôn để một cái gối kế bên để tạo cảm giác vợ đang ở cạnh mình. Sau những chia sẻ của nam nghệ sĩ nhiều khán giả đã không kiềm được nỗi xúc động. 

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 6
Thanh Điền - Thanh Kim Huệ được biết đến là cặp ''đào và kép'' nổi tiếng và hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ 
NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 7
NSND Thanh Kim Huệ mất năm 2021 do căn bệnh ung thư, bà ra đi trong nỗi thương nuối của nhiều người và lớn nhất là nghệ sĩ Thanh Điền
NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 8
NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 9
Thanh Điền thường xuyên đến thăm mộ Thanh Kim Huệ vào mỗi dịp quan trọng hay thậm chí là khi ông có thời gian thì luôn giành cho người vợ quá cố.  

Nói về sự nghiệp của Thanh Điền, ông trải qua khá nhiều gian truân, thử thánh của cuộc đời mới có chỗ đứng như ngày hôm nay trong giới nghệ thuật. Sinh ra và lớn lên trong thời gian chiến tranh, gia đình ông thường xuyên phải chạy loạn nhiều nơi trước khi định cư hẳn ở Long Xuyên, tuy nhiên niềm đam mê nghệ thuật cải lương vẫn được ươm mầm trong người ông từng ngày. 

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 10
NSND Thanh Điền có niềm đam mê với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ 

Sự nghiệp đỉnh cao nhất của Thanh Điền bắt đầu từ sau năm 1995, hai vợ chồng nghệ sĩ Thanh Điền - Thanh Kim Huệ tham gia các đoàn cải lương Sài Gòn 2, 3, 1, Văn công Thành phố Hồ Chí Minh, Nhân dân Kiên Giang. Đặc biệt, với vai diễn Huyện Trìa (Thanh Điền) và Thị Hến (Thanh Kim Huệ) trong vở chuyển thể cải lương Ngao Sò Ốc Hến năm 1982ông bà đã ghi danh những vai diễn đặc biệt nhất của lịch sử cải lương.

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 11
NSND Thanh Điền - cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ là hai cái tên đã đi cùng nhau trong suốt hơn 40 năm làm nghệ thuật 

Trong giai đoạn thoái trào của cải lương, ông bà còn mở tiệm nhiếp ảnh để sinh kế. Dù vậy, ông bà vẫn chung thủy với nghệ thuật cải lương, Thanh Kim Huệ mở rộng vai trò tác giả kịch bản  và đạo diễn là nghệ sĩ Thanh Điền. Ghi nhận công lao của ông bà, nhà nước Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Trong Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1990, ông được tặng Huy chương vàng với vở "Đêm trắng" (vai diễn Bác Hồ) và trong Hội diễn SKCNTQ 1995, ông lại được tặng Huy chương vàng với vở "Nước mắt đen". Tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2003, ông bà đều được tặng Huy chương vàng trong vở "Khúc ly hương" với vai trò diễn viên chính là nghệ sĩ Thanh Điền và tác giả là Thanh Kim Huệ. 

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 12
NSND Thanh Điền - cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nhận được rất nhiều giải thưởng trong sự nghiệp 

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Thanh Điền luôn ý thức việc giữ gìn sức khỏe, kể cả có đi diễn hay không. Ông dành thời gian tập luyện thể dục, thể thao và nói không với rượu chè, thuốc lá. Hiện tại, Thanh Điền vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Ông thấy vui khi được mời đi diễn vì nghĩ “mình vẫn còn dùng được".

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên - Ảnh 13
Tuổi 76, NSND Thanh Điền vẫn giữ được sức khỏe ổn định và cống hiến cho nghệ thuật hết mình 
Bị tiếng oan 'mắng chửi gia đình cố NSƯT Vũ Linh' từ những tin tức 'câu like', NSND Thanh Điền lên tiếng đính chính, khẳng định một câu chắc nịch

Bị tiếng oan 'mắng chửi gia đình cố NSƯT Vũ Linh' từ những tin tức 'câu like', NSND Thanh Điền lên tiếng đính chính, khẳng định một câu chắc nịch

Mới đây, NSND Thanh Điền đã phải lên tiếng đính chính trước những tin tức "câu like, câu view" trên mạng xã hội cho rằng ông lên tiếng mắng chửi gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh mở nhạc làm ồn.

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