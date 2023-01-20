Nghệ sĩ Thanh Điền thăm mộ vợ dịp cận Tết, tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân

Hậu trường 20/01/2023 16:18

Mới đây, nghệ sĩ Thanh Điền đã đăng tải loạt khoảnh khắc đến thăm mộ người vợ quá cố của mình – NSND Thanh Kim Huệ.

Mới đây, nghệ sĩ Thanh Điền đã đăng tải loạt khoảnh khắc đến thăm mộ người vợ quá cố của mình – NSND Thanh Kim Huệ. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết, hiện bản thân đã ổn hơn trước nỗi đau mất vợ.

 

Nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ: "2 mùa xuân rồi, đây vẫn là ngôi nhà đặc biệt nhất mà tuần nào, tháng nào, năm nào tôi cũng tự tay đi làm cỏ. Cho tới khi nào tôi sức tàn hơi kiệt, nằm xuống cạnh mình thì thôi... Đến nay, mọi thứ đã ổn hơn với tôi. Tôi có thể gặp em mà không còn quá đau buồn nữa. Nhưng tâm thức thì vẫn thấy nao nao, không biết đâu là lần cuối cùng cả".

 

Bên cạnh đó, khi đến thăm mộ vợ, nam nghệ sĩ cũng tâm sự rằng: "Tôi không biết đó là lần cuối Huệ lì xì cho tôi. Dù bây giờ tôi có làm được nhiều tiền hơn thì cũng mãi mãi không có được lì xì may mắn từ Huệ. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình và trân quý người thân bên cạnh. Hãy yêu thương thật nhiều để không phải nuối tiếc, đối xử với nhau bằng nén nhang".

Nghệ sĩ Thanh Điền thăm mộ vợ dịp cận Tết, tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thanh Điền thăm mộ vợ dịp cận Tết - Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Thanh Điền thăm mộ vợ dịp cận Tết, tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ cho biết, hiện bản thân đã ổn hơn trước nỗi đau mất vợ - Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ cưới nhau được 48 năm. Chuyện tình nửa thế kỷ lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Lần đầu gặp Thanh Điền, Thanh Kim Huệ chê ông xấu trai. Thế nhưng, ông lại trở thành "tình đầu cũng là tình cuối" của bà. Cả hai kết hôn vào dịp Tết năm 1975. Không ít lần, hôn nhân của họ có nguy cơ tan vỡ nhưng vẫn chấp nhận tha thứ cho nhau. Đến khi vợ nằm xuống, nghệ sĩ Thanh Điền luôn đeo nhẫn cưới và nguyện yêu duy nhất chỉ một người.

Nghệ sĩ Thanh Điền thăm mộ vợ dịp cận Tết, tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân - Ảnh 3
Dù vợ đã đi xa nhưng nghệ sĩ Thanh Điền vẫn yêu duy nhất 1 người - Ảnh: Internet

Từ sau khi NSND Thanh Kim Huệ mất, nghệ sĩ Thanh Điền đã tự lập bàn thờ và chăm lo nhang đèn cho vợ. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng thường đến thăm mộ vợ. Mỗi khi đến thăm mộ của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ thì nam nghệ sĩ Thanh Điền luôn không kìm nén được sự xúc động.

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