Đông Dương đã 'yêu cầu hủy' vi bằng 'làm chứng' di chúc miệng của NS Vũ Linh, Hồng Phượng trách móc: 'Lúc này nhìn ra tất cả mối quan hệ rồi'

Hậu trường 20/06/2023 09:11

Giữa bão chỉ trích, Đông Dương một lần nữa lên clip đính chính sự việc liên quan đến ồn ào 'làm chứng' tranh chấp tài sản của gia đình cố NS Vũ Linh.

Sau 100 ngày của cố NS Vũ Linh, câu chuyện tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ vẫn đang là đề tài dư luận bàn tán sôi nổi. Cách đây không lâu, diễn viên Đông Dương bất ngờ bị gọi tên vào ồn ào tranh chấp này khiến anh phải vội lên clip lên đính chính về những vấn đề gây hiểu lầm.

Cụ thể, trong một đoạn clip diễn viên Đông Dương chia sẻ chuyện làm chứng cho Hồng Phượng bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại. Theo đó, một lần khi nam diễn viên đến tham dự buổi tiệc thân mật của gia đình NSƯT Vũ Linh, đúng thời điểm Hồng Phượng quay clip nói về việc cố nghệ sĩ hứa cho Hồng Phượng ngôi nhà mình đang ở. Lúc này, Đông Dương đã dí dỏm nhanh miệng nói: "Cậu nói sao thì tụi con cháu nghe vậy. Con làm chứng, để lâu lâu con đi đâu đường sá xa xôi cái con ghé đây ngủ ké". Cuối clip, Đông Dương còn hét lớn thể hiện sự vui mừng cho bạn diễn: "Thoát kiếp nhà trọ rồi. Yeah".

Đông Dương đã 'yêu cầu hủy' vi bằng 'làm chứng' di chúc miệng của NS Vũ Linh, Hồng Phượng trách móc: 'Lúc này nhìn ra tất cả mối quan hệ rồi' - Ảnh 1
Cách đây không lâu, diễn viên Đông Dương bất ngờ bị gọi tên vào ồn ào tranh chấp này khiến anh phải vội lên clip lên đính chính về những vấn đề gây hiểu lầm

Lập tức động thái này của Đông Dương nhận phải chỉ trích gắt gao và mỉa mai từ dân mạng. Để tránh gây thêm ồn ào, diễn viên Đông Dương đã đăng đàn đính chính và cho biết đoạn clip này đã được quay rất lâu trước đó. Đồng thời, anh cũng khẳng định việc sẽ không ra tòa làm chứng di chúc miệng và liên quan đến những tranh chấp của gia đình cố NS Vũ Linh.

Tuy nhiên, tối ngày 18/6, trên trang cá nhân, anh bất ngờ đăng tải hình ảnh chữ kí vào vi bằng của Hồng Phượng xác nhận đoạn clip di chúc miệng của nghệ sĩ Vũ Linh. Kèm theo đó, nam diễn viên có dòng trạng thái gây hoang mang rằng: "Mọi người ơi, cho Dương chia sẻ xíu. Đây là vi bằng xác minh cậu 5 có nói như vậy và thời điểm đó có mặt Dương. Dương chỉ kí xác minh đoạn clip đó không bị cắt ghép. Ngoài ra không có ý nghĩa gì khác. Và nội dung vi bằng kí chỉ vậy thôi, không phải di chúc miệng và Dương cũng khẳng định Dương cũng không ra toà làm chứng cho di chúc miệng như mọi người nói".

Đông Dương đã 'yêu cầu hủy' vi bằng 'làm chứng' di chúc miệng của NS Vũ Linh, Hồng Phượng trách móc: 'Lúc này nhìn ra tất cả mối quan hệ rồi' - Ảnh 2
Đông Dương đã 'yêu cầu hủy' vi bằng 'làm chứng' di chúc miệng của NS Vũ Linh, Hồng Phượng trách móc: 'Lúc này nhìn ra tất cả mối quan hệ rồi' - Ảnh 3
Đông Dương đã 'yêu cầu hủy' vi bằng 'làm chứng' di chúc miệng của NS Vũ Linh, Hồng Phượng trách móc: 'Lúc này nhìn ra tất cả mối quan hệ rồi' - Ảnh 4
 Tối ngày 18/6, trên trang cá nhân, Đông Dương gây phẫn nộ khi bất ngờ đăng tải hình ảnh chữ kí vào vi bằng của Hồng Phượng xác nhận đoạn clip di chúc miệng của nghệ sĩ Vũ Linh

Động thái này lần nữa làm làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng đối với Đông Dương. Nhiều người cho rằng anh đã có cú 'quay xe' không đỡ nỗi. Ngay sau khi gây bão dư luận, nam diễn viên đã nhanh chóng cho bay màu bài viết này nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại được và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến nam diễn viên nhận về nhiều lời chỉ trích.

Một lần nữa, Đông Dương đã lên clip làm rõ vấn đề vào tối ngày 19/6. Cụ thể, anh cho biết ở thời điểm kí vi bằng cho Hồng Phượng, anh không nghĩ đây là di chúc miệng mà có ý làm chứng là NS Vũ Linh có nói câu nói đó ngay lúc anh có mặt.

Đông Dương đã 'yêu cầu hủy' vi bằng 'làm chứng' di chúc miệng của NS Vũ Linh, Hồng Phượng trách móc: 'Lúc này nhìn ra tất cả mối quan hệ rồi' - Ảnh 5
Một lần nữa, Đông Dương đã lên clip làm rõ vấn đề vào tối ngày 19/6 và khẳng định đã yêu cầu Hồng Phượng hủy vi bằng

Tuy nhiên, sau đó, anh nhận ra mình đã bị lôi vào sự việc thị phi một cách vô lí nên đã yêu cầu huỷ vi bằng. Cụ thể, Đông Dương chia sẻ: "Xin chào cả nhà, những người đã yêu thương và quan tâm đến Đông Dương. Hôm nay, Dương xin nói về vi bằng mà Dương đã kí. Dương có đọc và kí xác nhận là ở thời điểm đó, cậu Năm có nói như vậy và ngay lúc đó có mặt Dương nhưng không phải di chúc miệng gì cả. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại đi quá xa nên Dương có yêu cầu bên lập vi bằng là huỷ và Dương xin khẳng định lại là Dương không tham gia làm chứng gì cả.

Mấy ngày qua, Dương có làm clip để nói lên quan điểm của mình. Không hiểu sao thời điểm này, vi bằng lại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội và một lần nữa lại lôi kéo Dương vào chuyện này nhưng Dương không hề muốn. Dương xin nhắc lại là vi bằng Dương đã kí trước khi Dương nhận ra vấn đề và Dương đã làm clip để nói lên suy nghĩ của mình. Thời điểm Dương làm clip thì Dương đã yêu cầu huỷ rồi. Mấy ngày qua, bạn bè đồng nghiệp yêu thương đã khuyên Dương nên im lặng nhưng có một số clip đưa hình ảnh của Dương, của ba mẹ Dương vào khiến Dương rất buồn. Mọi người nghĩ Dương thế nào cũng được nhưng đừng nói đến ba mẹ Dương. Người ta đã cố tình đưa vi bằng lên để công kích mình thì Dương xin làm clip này để nói cho mọi người hiểu rõ hơn. Dương đã sai, Dương xin lỗi tất cả mọi người".

Đông Dương đã 'yêu cầu hủy' vi bằng 'làm chứng' di chúc miệng của NS Vũ Linh, Hồng Phượng trách móc: 'Lúc này nhìn ra tất cả mối quan hệ rồi' - Ảnh 6
Đoạn tin nhắn được cho là của Hồng Phượng và quản lí Đông Dương

Song song đó, để chứng minh cho lời nói của mình, trên mạng xã hội của người được cho là quản lí Đông Dương đã tung tin nhắn yêu cầu ca sĩ Hồng Phượng hủy vi bằng. Qua đó, Hồng Phượng cũng cho biết: "Chuyện đã lỡ, không ai muốn. Em sẽ không liên hệ và làm phiền gì Dương nữa đâu". Đồng thời cô cũng trách cứ đã nhìn rõ mối quan hệ bạn bè bấy lâu.  

Đông Dương đã 'yêu cầu hủy' vi bằng 'làm chứng' di chúc miệng của NS Vũ Linh, Hồng Phượng trách móc: 'Lúc này nhìn ra tất cả mối quan hệ rồi' - Ảnh 7
Bình luận của khán giả dưới đoạn clip đính chính mới nhất của Đông Dương

Qua những lời chia sẻ của Đông Dương, một số khán giả đã bày tỏ sự cảm thông vì hiểu lầm nhưng số khác cũng chưa nguôi sự bức xúc khi Đông Dương liên quan đến vụ việc. Hiện, ồn ào tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn đang được dân tình quan tâm và bàn tán sôi nổi.

 

HOT: Nam diễn viên từng tuyên bố không 'làm chứng' cho Hồng Phượng bất ngờ 'quay xe' cực gắt: 'Dương chỉ kí xác minh đoạn clip đó không bị cắt ghép'

HOT: Nam diễn viên từng tuyên bố không 'làm chứng' cho Hồng Phượng bất ngờ 'quay xe' cực gắt: 'Dương chỉ kí xác minh đoạn clip đó không bị cắt ghép'

Động thái của Đông Dương ngay lập tức nhận về chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng anh đã tự "đạp đổ chén cơm" của mình một lần nữa khi kí xác nhận vào vi bằng của Hồng Phượng.

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Từ khóa:   diễn viên đông dương đông dương Đông Dương làm chứng Hồng Phượng

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