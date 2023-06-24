Trong vụ án này, nguyên đơn khởi kiện là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh).

Sau gần 4 tháng kể từ ngày NSƯT Vũ Linh qua đời, gia đình liên tục xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung , Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ liên quan trực tiếp đến việc phân chia gia sản. Mọi động thái của người trong cuộc liên tục nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Theo nội dung đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức do UBND Thủ Đức cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan.

Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Hình ảnh Hồng Loan đến toà nộp bằng chứng hôm 22/6

Vụ kiện tranh chấp tài sản giữa những người thân trong gia đình NS Vũ Linh đang ở đỉnh điểm khi mà mới đây, vào ngày 22/6, Hồng Loan đã lộ hình ảnh đến toà án để nộp chứng cứ, phục vụ cho quá trình phân chia gia sản. Đến sáng ngày 24/6, con gái cố NS lại tiếp tục có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

bài đăng mới nhất của con gái cố NS Vũ Linh

Cụ thể, cô bất ngờ nhắn nhủ đến "ai đó" về việc "có vay - có trả". "Tôi không cho phép một ai được quyền lợi dụng tư lợi trên việc ra đi của Ba tôi, vay là phải trả, nghiệp là phải trả nghiệp", Hồng Loan chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo đó, con gai của "ông hoàng cải lương" cứng rắn tuyên bố không cho phép việc tư lợi từ cái chết của ba mình. Trước đó, dòng trạng thái được cô đăng tải có nội dung gay gắt hơn, khi cô sử dụng cụm từ "không được ăn trên xác ba". Sau đó, Hồng Loan đã chỉnh sửa lại với nội dung như trên.

Dòng trạng thái đã được cô chỉnh sửa

Đáng chú ý hơn, Hồng Loan còn nhấn mạnh "vay là phải trả, nghiệp là phải trả nghiệp" khiến dân tình xôn xao về danh tính của người mà con gái cố NS Vũ Linh muốn nhắn nhủ.

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận ủng hộ Hồng Loan, đồng thời hy vọng cô sẽ thắng trong vụ kiện trụng phân chia gia sản với mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng.

Bình luận của CĐM bên dưới bài đăng

Hôm qua (23/6), ngay sau buổi đến tòa để cung cấp chứng cứ, Hồng Loan đã có bài đăng chia sẻ trên trang cá nhân về ồn ào của gia đình, cũng như bày tỏ nỗi thương nhớ cha tha thiết.

Cụ thể, cô đang kêu gọi mọi người cung cấp thông tin quyên góp cúng thất, phúng điếu,.... để làm sáng tỏ sự việc, lấy lại danh dự cho ba.

"Ba ơi! Vậy là đã một tháng trôi qua, ngày mùng 5/4 là ngày ráp mộ cho ba. Con nhớ ba của con lắm! Ba hãy yên nghỉ và vãng sanh nơi miền cực lạc. Khán giả của ba rất thương ba và cũng thương con nữa.

Con sẽ thay mặt ba, nhờ các cô chú bác anh chị khán giả trong và ngoài nước của ba đã từng quyên góp cho việc xây mộ cũng như quyên góp cúng thất và tiền chuyển khoản phúng điếu trong đám của ba con xin hãy gửi các thông tin mà khán giả đã chuyển khoản cho bác Thành, cô Vân Tiên, cô Hồng Nhung, Hồng Phượng, chị Kim Nga và Ngô Long Hồ (chồng Phượng) và cả vợ chồng anh Xô (con nuôi của ba nếu có), Đặng Dung và cô Liễu bạn chị Nga, cô Kim Thoa và con cô Kim Thoa (nếu có).

Xin hãy gửi các thông tin về cho con để con có thể lấy lại danh dự cho ba và để ba được an lòng. Ba ơi! Cuộc đời của con, ba chính là mẹ của con và cũng là ba của con, những lời dặn dò của ba con luôn khắc ghi. Ba ơi! Khán giả của ba rất thương con, đã giúp con có được niềm tin về những điều tốt đẹp nhất mà ba dành cho con", Hồng Loan chia sẻ.