Cháu gái cố NS Vũ Linh có thêm một nhóm anti khủng, Hồng Phượng bị gọi với biệt danh vô cùng 'bá đạo', phải lên tiếng cầu xin khán giả điều này!

Sau scandal tiền quyên góp xây mộ và tranh giành tài sản với Hồng Loan, ca sĩ Hồng Phượng đã nhận nhiều gạch đá từ dư luận. Group anti Hồng Phượng có tên là "Tẩy chay mẹ con Hồng Phượng, ủng hộ Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh" ban đầu chỉ có hơn 2 nghìn thành viên nay đã tăng lên hơn 36 nghìn thành viên và con số này mỗi ngày một tăng nhiều hơn.

Sau khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời, gia đình ''Ông hoàng cải lương'' đã xảy ra cuộc khẩu chiến liên quan đến việc kêu gọi quyên góp và tranh chấp tài sản giữa các thành viên trong gia đình. Đa phần cư dân mạng hiện tại đều đứng về phía con gái của ông là Hồng Loan và làn sóng chỉ trích dữ dội đổ dồn về các em ruột và cháu ruột ông như: Hồng Nhung , Tiểu Linh, Hồng Phượng ,...

Giữa bão ồn ào, Hồng Phượng đã đăng tải dòng trạng thái cầu xin khán giả hãy nhớ giá trị nghệ thuật mà cô cống hiến thay vì những lùm xùm. Tuy nhiên, dân tình càng ồ ạt thả icon bày tỏ sự phẫn nộ với những chia sẻ của Hồng Phượng. Điều này cho thấy cô chưa nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ phía khán giả về lùm xùm đang diễn ra suốt thời gian qua.

Mới đây, cư dân mạng còn phát hiện thêm một hội nhóm anti cháu gái Vũ Linh quyết liệt hơn có tên là "Cộng đồng mạng yêu cầu Phượng Ve sao kê minh bạch tài chính". Số lượng thành viên tham gia group này lên đến gần 39,9 nghìn người. Các bài viết trong nhóm đều kêu gọi tẩy chay Hồng Phượng và đòi cô phải sao kê rõ ràng tiền khán giả ủng hộ xây mộ cho "Ông hoàng cải lương Hồ quảng".

Trước làn sóng tẩy chay quá gắt của cư dân mạng, Hồng Phượng đã đăng tải dòng trạng thái cầu xin khán giả hãy nhớ giá trị nghệ thuật của cô

Trước đó, ngày 16/6 vừa qua, Hồng Phượng đã có buổi gặp gỡ truyền thông để nói rõ về ồn ào và sao kê các khoản thu - chi trong đám tang của cậu. Bên cạnh đó, Hồng Phượng cho biết cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp xử lý đối với các cá nhân cố tình vu khống và hạ bệ danh dự của gia đình mình.

Cháu ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhấn mạnh, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp xử lý đối với các cá nhân cố tình vu khống và hạ bệ danh dự của cô trong thời gian này.

Cụ thể, liên quan đến thu - chi trong tang lễ, Hồng Phượng cho biết tổng số tiền thu là 1.003.870.000 đồng. Trong đó, tiền phúng điếu là hơn 576.730.000 đồng, tiền nhận sau đám tang (trước 49 ngày) là 149.740.000 đồng và tiền nhận xây mộ là 277.400.000 đồng.

Trong khi đó, số tiền chi là 1.017.900.000. Trong đó, số tiền chi trong đám tang là 610.950.000 đồng. Số tiền chi sau đám tang (trước 49 ngày) là 81.950.000 đồng và chi phí xây mộ là 325.000.000 đồng. Cũng theo cháu gái Vũ Linh, mọi thu chi trong đám tang đều được cô thông báo với Hồng Loan trước đó.

Hồng Phượng gặp gỡ báo chí để làm rõ ồn ào của gia đình vào ngày 16/6 vừa qua

Bản sao kê thu chi tang lễ của Hồng Phượng - Ảnh: VTC news

Tuy nhiên, sáng ngày 18/6, phía Hồng Loan - con gái của Vũ Linh đã có buổi gặp gỡ truyền thông tiết lộ nhiều chi tiết trái ngược với lời Hồng Phượng. Tại đây, cô khẳng định hoàn toàn không đồng ý với thông tin sao kê mà Hồng Phượng đã cung cấp.

Bởi lẽ, điều quan trọng nhất trong câu chuyện này là mẹ con Hồng Phượng mập mờ về tiền nong. Cả hai hoàn toàn tự quyết trong các khoản thu chi, không thông qua cô. Chỉ đến khi xong xuôi mọi việc, Hồng Phượng mới nhắn tin để thông báo với Hồng Loan về con số cuối cùng.

Hồng Loan oàn toàn không đồng ý với thông tin sao kê mà Hồng Phượng đã cung cấp

Sau những ồn ào, Hồng Loan muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp để nghệ sĩ Vũ Linh được yên nghỉ. Cô cho biết trong tương lai sẽ buôn bán nhỏ tại nhà (số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để ổn định cuộc sống gia đình và tiện lo hương khói cho ông bà.

Sau những ồn ào, Hồng Loan muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp để nghệ sĩ Vũ Linh được yên nghỉ.

Không chỉ vậy, Hồng Loan còn đăng tải dòng trạng thái kêu gọi những khán giả đã yêu thương, gửi tiền quyên góp cho ba hãy gửi lại thông tin cho cô được nắm rõ và có hướng giải quyết để trả lại tất cả số tiền. Bởi lẽ, Hồng Loan không muốn ba sau khi qua đời phải mắc nợ ai.